रामदेवरा के लिए 19 फरवरी को स्पेशल ट्रेन, कोटा घाटोली सिटी मेमू ट्रेन का झालावाड़ में दो स्थानों पर होगा ठहराव

भारतीय रेल ( ETV Bharat File Photo )

जैसलमेर: जोधपुर से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 19 फरवरी को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. इसके साथ ही कोटा घाटोली सिटी मेमू ट्रेन का झालावाड़ में अमेठा एवं पचोला स्टेशनों पर ठहराव शुरू होगा. इससे यात्रियों को सुविधा होगी. इसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जैसलमेर यार्ड में प्रस्तावित तकनीकी कार्य को फिलहाल स्थगित कर दिया है. इसके चलते पहले प्रभावित हुई रेल सेवाओं को पुनः बहाल (रीस्टोर) किया जा रहा है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार तकनीकी कार्य के कारण आंशिक रूप से रद्द और री-शेड्यूल की गई रेल सेवाएं अब अपने निर्धारित मार्ग और समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी. रीस्टोर आंशिक रद्द रेल सेवाओं में गाड़ी संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर रेल सेवा 25 फरवरी को, गाड़ी संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती रेल सेवा 26 फरवरी को, गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर रेल सेवा 26 फरवरी को और गाड़ी संख्या 74844 भगत की कोठी-जैसलमेर रेल सेवा 26 फरवरी को अपने निर्धारित समय और मार्ग से संचालित होगी. इसके अलावा रीस्टोर री-शेड्यूल रेल सेवाओं में गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर रेल सेवा 20 फरवरी और 25 फरवरी को लालगढ़ स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर संचालित की जाएगी. पढ़ें: होली पर घर जाना होगा आसान, जोधपुर–गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन