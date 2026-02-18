ETV Bharat / state

रामदेवरा के लिए 19 फरवरी को स्पेशल ट्रेन, कोटा घाटोली सिटी मेमू ट्रेन का झालावाड़ में दो स्थानों पर होगा ठहराव

कोटा मंडल में अमेठा एवं पचोला स्टेशनों पर चयनित मेमू रेलसेवाओं का ठहराव का निर्णय लिया गया है.

भारतीय रेल
ETV Bharat Rajasthan Team

February 18, 2026

जैसलमेर: जोधपुर से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 19 फरवरी को स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. इसके साथ ही कोटा घाटोली सिटी मेमू ट्रेन का झालावाड़ में अमेठा एवं पचोला स्टेशनों पर ठहराव शुरू होगा. इससे यात्रियों को सुविधा होगी. इसके साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले जैसलमेर यार्ड में प्रस्तावित तकनीकी कार्य को फिलहाल स्थगित कर दिया है. इसके चलते पहले प्रभावित हुई रेल सेवाओं को पुनः बहाल (रीस्टोर) किया जा रहा है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार तकनीकी कार्य के कारण आंशिक रूप से रद्द और री-शेड्यूल की गई रेल सेवाएं अब अपने निर्धारित मार्ग और समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी. रीस्टोर आंशिक रद्द रेल सेवाओं में गाड़ी संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर रेल सेवा 25 फरवरी को, गाड़ी संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती रेल सेवा 26 फरवरी को, गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर रेल सेवा 26 फरवरी को और गाड़ी संख्या 74844 भगत की कोठी-जैसलमेर रेल सेवा 26 फरवरी को अपने निर्धारित समय और मार्ग से संचालित होगी. इसके अलावा रीस्टोर री-शेड्यूल रेल सेवाओं में गाड़ी संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर रेल सेवा 20 फरवरी और 25 फरवरी को लालगढ़ स्टेशन से अपने निर्धारित समय पर संचालित की जाएगी.

रामदेवरा के लिए 19 फरवरी को स्पेशल ट्रेन: मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल सुबह 9:30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04868 रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल उसी दिन दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. यह स्पेशल ट्रेन मार्ग में राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इस ट्रेन में 9 सामान्य श्रेणी कोच और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 11 कोच लगाए जाएंगे. इस विशेष ट्रेन से रामदेवरा आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

कोटा घाटोली सिटी मेमू ट्रेन का अमेठा एवं पचोला स्टेशनों पर ठहराव: कोटा मंडल के वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा मंडल में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमेठा एवं पचोला स्टेशनों पर चयनित मेमू रेलसेवाओं को ठहराव प्रदान किया जा रहा है. यह व्यवस्था आगामी 25 एवं 26 फरवरी से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी. सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 61614/61613 कोटा–घाटोली–कोटा मेमू तथा गाड़ी संख्या 06605/06606 घाटोली–झालावाड़ सिटी–घाटोली मेमू स्पेशल रेलसेवा को अमेठा एवं पचोला स्टेशनों पर निर्धारित समयानुसार ठहराव दिया जाएगा.

