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बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बड़ा ऐलान, 16-17 जून को दौड़ेगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें टाइमिंग

14 जून के बवाल के बाद, रेलवे पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए 16-17 जून को 14 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है.

Special train for Bihar Police recruitment exam
बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा स्पेशन ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 10:53 AM IST

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पटना: बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. पूर्व मध्य रेल ने विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है. रेलवे द्वारा 16 और 17 जून 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए 14 'परीक्षा स्पेशल ट्रेनें' चलाई जा रही हैं. इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों को सुरक्षित, आरामदायक और परीक्षा केंद्रों तक आसान पहुंच सुनिश्चित कराना है.

परीक्षार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद: रेलवे ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इन स्पेशल ट्रेनों की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. रेलवे ने स्टेशल ट्रेनों की समय सारणी और रूट चार्ट जारी कर दिया है. इससे परीक्षार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है. देखें लिस्ट..

Special train for Bihar Police recruitment exam
ट्रेन का रूट चार्ट (ECR)

16 जून 2026 को चलने वाली ट्रेनें:

  • पाटलिपुत्र से किशनगंज: प्रस्थान समय रात 20:00 बजे (वाया बेगुसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार)
  • पटना से नरकटियागंज: प्रस्थान समय रात 21:00 बजे (वाया पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, चकिया, बापूधाम मोतिहारी, बेतिया)
  • पाटलिपुत्र से अररिया: प्रस्थान समय रात 22:00 बजे (वाया बेगुसराय, खगड़िया, नौगछिया, कटिहार)
  • पाटलिपुत्र से नौगछिया: प्रस्थान समय रात 23:00 बजे (वाया पाटलिपुत्र, बेगुसराय, खगड़िया)
  • पटना से भभुआ: प्रस्थान समय रात 23:30 बजे (वाया तारेगना, जहानाबाद, गया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम)

17 जून 2026 को चलने वाली ट्रेनें

  • पटना से गया: प्रस्थान सुबह 07:15 बजे
  • बक्सर से पटना: प्रस्थान शाम 18:00 बजे
  • बक्सर से दानापुर: प्रस्थान दोपहर 13:30 बजे
  • किउल से गया: प्रस्थान दोपहर 12:30 बजे (वाया शेखपुरा, नवादा)
  • गया से किउल: प्रस्थान शाम 17:30 बजे (वाया नवादा, शेखपुरा)
  • बख्तियारपुर से राजगीर: प्रस्थान सुबह 08:00 बजे (वाया बिहारशरीफ, नालंदा)
  • राजगीर से बख्तियारपुर: प्रस्थान दोपहर 13:00 बजे (वाया नालंदा, बिहारशरीफ)
  • ख्तियारपुर से राजगीर: प्रस्थान दोपहर 15:30 बजे (वाया बिहारशरीफ, नालंदा)
  • राजगीर से बख्तियारपुर: प्रस्थान शाम 18:15 बजे (वाया नालंदा, बिहारशरीफ)

परीक्षार्थियों ने किया था बवाल: दरअसल, बीते 14 जून को बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए 13 जून की रात को हजारों की संख्या में परीक्षार्थी पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर विभिन्न जिलों के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे. ट्रेनों में पहले से अत्यधिक भीड़ होने के कारण छात्रों को जगह नहीं मिल सकी. इसके बाद स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ था.

परीक्षार्थियों ने की थी पत्थरबाजी: आक्रोशित छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया था और पुलिस पर पत्थरबाजी भी की थी. इसी गंभीर स्थिति और छात्रों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का बड़ा फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें: बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा: पाटलिपुत्र स्टेशन पर परीक्षार्थियों का पथराव, IG समेत कई पुलिसकर्मी घायल

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