ETV Bharat / state

बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बड़ा ऐलान, 16-17 जून को दौड़ेगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें टाइमिंग

बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा स्पेशन ट्रेन ( ETV Bharat )

पटना: बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. पूर्व मध्य रेल ने विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है. रेलवे द्वारा 16 और 17 जून 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए 14 'परीक्षा स्पेशल ट्रेनें' चलाई जा रही हैं. इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों को सुरक्षित, आरामदायक और परीक्षा केंद्रों तक आसान पहुंच सुनिश्चित कराना है. परीक्षार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद: रेलवे ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इन स्पेशल ट्रेनों की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. रेलवे ने स्टेशल ट्रेनों की समय सारणी और रूट चार्ट जारी कर दिया है. इससे परीक्षार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है. देखें लिस्ट.. ट्रेन का रूट चार्ट (ECR) 16 जून 2026 को चलने वाली ट्रेनें: