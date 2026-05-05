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करनाल से नांदेड़ के लिए चल पड़ी फ्री ट्रेन, हरियाणा सरकार ने दी श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात

करनाल : हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत करनाल रेलवे स्टेशन से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन को रवाना किया गया. इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया. ट्रेन में सवार लगभग 225 श्रद्धालु पूरी तरह निःशुल्क इस तीर्थ यात्रा का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें 116 पुरुष और 109 महिलाएं शामिल हैं.

सरकार की पहल, संस्कृति से जुड़ाव : इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की ये योजना ना केवल सराहनीय है, बल्कि समाज को अपनी जड़ों और आस्था से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम भी है. उन्होंने बताया कि इस तरह की पहला चाहे तीर्थ यात्राएं हों या महापुरुषों की जयंती लोगों में सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखती हैं. श्रद्धालुओं के उत्साह को देखकर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दीं और उनकी यात्रा के मंगलमय होने की कामना की.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन रवाना (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी : यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. गुरुनाम सिंह ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार की इस योजना के कारण उन्हें गुरु महाराज के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, जो उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है. उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान खाने-पीने से लेकर अन्य व्यवस्थाएं बेहद अच्छी हैं और नांदेड़ पहुंचने पर भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं.