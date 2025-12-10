ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दरभंगा से अहमदाबाद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होगा समय और रूट

05599 दरभंगा-अहमदाबाद एकल यात्रा विशेष गाड़ी का संचालन 10 दिसम्बर को किया जाएगा.

स्पेशल ट्रेन
स्पेशल ट्रेन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:14 AM IST

|

Updated : December 10, 2025 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे अक्सर स्पेशल ट्रेनें चलाती है. स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए विशेष व्यवस्था भी करती है. इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन दरभंगा-अहमदाबाद एक फेरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा.

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05599 दरभंगा-अहमदाबाद एकल यात्रा विशेष गाड़ी का संचालन 10 दिसम्बर को किया जाएगा. गाड़ी में पेंट्रीकार, स्लीपर 08, जनरल सेकेंड क्लास के 11 और एलएसएलआरडी के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यह विशेष गाड़ी 10 दिसम्बर 2025 को दरभंगा से 18.00 बजे प्रस्थान कर समस्तीपुर से 19.35 बजे, मुजफ्फरपुर से 20.35 बजे, हाजीपुर से 21.30 बजे, सोनपुर से 21.40 बजे, दूसरे दिन छपरा से 00.20 बजे, बलिया से 01.35 बजे, गाजीपुर सिटी से 02.35 बजे, वाराणसी से 04.44 बजे, बनारस से 04.55 बजे, ज्ञानपुर रोड से 05.50 बजे, प्रयागराज रामबाग से 07.55 बजे निकलेगी.

प्रयागराज जं0 से 08.40 बजे, सतना से 12.30 बजे, कटनी मुरवारा से 14.00 बजे, दमोह से 15.30 बजे, सागर से 16.40 बजे, बीना से 18.45 बजे, गंज बसोदा से 19.20 बजे, विदिशा से 19.47 बजे, संत हिरदा रामनगर से 21.05 बजे, उज्जैन से 23.40 बजे, तीसरे दिन नागदा से 00.35 बजे, रतलाम से 01.45 बजे, गोधरा से 04.55 बजे, छायापुरी से 05.40 बजे तथा आणन्द से 06.35 बजे छूटकर अहमदाबाद 08.45 बजे पहुंचेगी.

यह भी पढ़ें: यात्रीगण ध्यान दें! काशी-तमिल संगमम के लिए बनारस से कन्याकुमारी चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होगा समय और रूट

यह भी पढ़ें: काशी-तमिल संगमम के लिए चेन्नई-बनारस स्पेशल ट्रेन; जानिए कब से होगा संचालन, रूट और टाइमिंग

Last Updated : December 10, 2025 at 10:20 AM IST

TAGGED:

VARANASI SPECIAL TRAIN
SPECIAL TRAIN NEWS
SPECIAL TRAIN AHMEDABAD
SPECIAL TRAIN DARBHANGA
SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.