ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दरभंगा से अहमदाबाद के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, ये होगा समय और रूट

वाराणसी: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे अक्सर स्पेशल ट्रेनें चलाती है. स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए विशेष व्यवस्था भी करती है. इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन दरभंगा-अहमदाबाद एक फेरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा.

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 05599 दरभंगा-अहमदाबाद एकल यात्रा विशेष गाड़ी का संचालन 10 दिसम्बर को किया जाएगा. गाड़ी में पेंट्रीकार, स्लीपर 08, जनरल सेकेंड क्लास के 11 और एलएसएलआरडी के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यह विशेष गाड़ी 10 दिसम्बर 2025 को दरभंगा से 18.00 बजे प्रस्थान कर समस्तीपुर से 19.35 बजे, मुजफ्फरपुर से 20.35 बजे, हाजीपुर से 21.30 बजे, सोनपुर से 21.40 बजे, दूसरे दिन छपरा से 00.20 बजे, बलिया से 01.35 बजे, गाजीपुर सिटी से 02.35 बजे, वाराणसी से 04.44 बजे, बनारस से 04.55 बजे, ज्ञानपुर रोड से 05.50 बजे, प्रयागराज रामबाग से 07.55 बजे निकलेगी.