यात्रीगण कृप्या ध्यान दें : एलटीटी हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़ के कई स्टेशनों में होगा ठहराव

गर्मी में ट्रेनों में कंफर्म टिकट के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है.इस बार मुंबई हावड़ा रूट पर स्पेशल ट्रेन चलेगी.

एलटीटी हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 10, 2026 at 7:27 PM IST

रायपुर : ग्रीष्मकाल को देखते हुए यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुगम सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कि सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एलटीटी-हावड़ा-एलटीटी के मध्य 1-1 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. गाड़ी संख्या 01145 एलटीटी हावड़ा स्पेशल ट्रेन एलटीटी से दिनाक 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को चलेगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 01146 हावड़ा-एलटीटी स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 16 अप्रैल 2026 गुरुवार को चलेगी. इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर स्टेशनों में दिया गया है.

मुंबई हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन

रायपुर रेल मंडल के सीनियर PRI शिव प्रसाद ने बताया कि ग्रीष्म काल को देखते हुए रेल यात्रियों को कंफर्म बर्थ और आरामदायक यात्रा के लिए एलटीटी-हावड़ा-एलटीटी के मध्य 1-1 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के कई स्टेशनों में होगा ठहराव

गाड़ी संख्या 01145 एलटीटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन एलटीटी से दिनांक 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को चलेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01146 हावड़ा-एलटीटी स्पेशल ट्रेन हावड़ा से दिनांक 16 अप्रैल 2026 गुरुवार को चलेगी. इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर स्टेशनों में दिया गया है- शिव प्रसाद, PRI

किन जगहों पर होगा गाड़ी का ठहराव

गाड़ी संख्या 01145 एलटीटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन

एलटीटी से दिनांक 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को 20.15 बजे रवाना होगी. ठाणे आगमन 20.40 बजे, प्रस्थान 20.43 बजे, कल्याण आगमन 21.07 बजे, प्रस्थान 21.10 बजे दूसरे दिन नासिक रोड आगमन 00.15 बजे, प्रस्थान 00.18 बजे, भुसावल आगमन 03.35 बजे, प्रस्थान 03.40 बजे, अकोला आगमन 05.55 बजे, प्रस्थान 05.57 बजे, बडनेरा आगमन 07.55 बजे , प्रस्थान 07.58 बजे, नागपुर आगमन 10.15 बजे, प्रस्थान 10.20 बजे, गोंदिया आगमन 12.04 बजे, प्रस्थान 12.06 बजे, दुर्ग आगमन 14.15 बजे, प्रस्थान 14.20 बजे, रायपुर आगमन 14.55 बजे, प्रस्थान 15.00 बजे, बिलासपुर आगमन 16.45 बजे, प्रस्थान 16.55 बजे, झारसुगुड़ा आगमन 20.08 बजे, प्रस्थान 20.10 बजे, राउरकेला आगमन 21.40 बजे, प्रस्थान 21.48 बजे, चक्रधरपुर आगमन 23.30 बजे, प्रस्थान 23.35 बजे तीसरे दिन टाटानगर आगमन 00.30 बजे, प्रस्थान 00.35 बजे, खड़गपुर आगमन 02.45 बजे, प्रस्थान 02.50, सांतरागाछी आगमन 05.00 बजे, प्रस्थान 05.05 बजे होते तथा 06.00 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंचेगी.

गाड़ी संख्या 01146 हावड़ा-एलटीटी स्पेशल ट्रेन

हावड़ा से दिनांक 16 अप्रैल 2026 गुरुवार को 14.45 बजे रवाना होगी. सांतरागाछी आगमन 15.45 बजे, प्रस्थान 15.50 बजे, खड़गपुर आगमन 17.15 बजे, प्रस्थान 17.20 बजे, टाटानगर आगमन 19.30 बजे, प्रस्थान 19.35 बजे, चक्रधरपुर आगमन 20.50 बजे, प्रस्थान 20.55 बजे, राउरकेला आगमन 22.20 बजे, प्रस्थान 22.28 बजे दूसरे दिन झारसुगुड़ा आगमन 00.05 बजे, प्रस्थान 00.07 बजे, बिलासपुर आगमन 03.15 बजे, प्रस्थान 03.25 बजे, रायपुर आगमन 05.10 बजे, प्रस्थान 05.15 बजे, दुर्ग आगमन 06.15 बजे, प्रस्थान 06.20 बजे, गोंदिया आगमन 08.28 बजे, प्रस्थान 08.30 बजे, नागपुर आगमन 10.50 बजे, प्रस्थान 10.55 बजे, बडनेरा आगमन 13.37 बजे, प्रस्थान 13.40 बजे, अकोला आगमन 14.37 बजे, प्रस्थान 14.40 बजे, भुसावल आगमन 16.40 बजे, प्रस्थान 16.45 बजे, नासिक रोड आगमन 20.00 बजे, प्रस्थान 20.03 बजे, कल्याण आगमन 22.42 बजे, प्रस्थान 22.45 बजे, ठाणे आगमन 23.05 बजे, प्रस्थान 23.08 बजे होते हुये 23.45 बजे एलटीटी स्टेशन पहुंचेगी.

इस स्पेशल ट्रेन में 1 एसएलआरडी, 1 पावर कार, 4 जनरल, 3 स्लीपर, 9 एसी-III, 2 एसी-II कोच सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी. उक्त स्पेशल ट्रेन के समय-सारिणी और ठहराव की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं या NTES ऐप डाउनलोड करें.

