माघी पूर्णिमा 2026; कल्पवासियों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तय, जानिए रूट

झूंसी मेला क्षेत्र से कल्पवासियों और उनके परिजनों की सुगम वापसी के लिए विस्तृत यातायात योजना लागू की है.

माघी पूर्णिमा 2026
माघी पूर्णिमा 2026 (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 8:14 AM IST

4 Min Read
प्रयागराज: प्रयागराज में माघ मेला 2026 का माघी पूर्णिमा स्नान पर्व 1 फरवरी को है. इस दिन बड़ी संख्या में कल्पवासी अपना कल्पवास पूरा कर घरों को लौटेंगे. इसे देखते हुए मेला प्रशासन ने झूंसी मेला क्षेत्र से कल्पवासियों और उनके परिजनों की सुगम वापसी के लिए विस्तृत यातायात योजना लागू की है. अलग-अलग दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग मार्ग तय किए गए हैं, जिससे भीड़ और जाम की स्थिति न बने.

कल्पवासियों की वापसी के लिए यातायात व्यवस्था

  • जौनपुर मार्ग: जौनपुर मार्ग से आने वाले कल्पवासियों के हल्के सहसों से अंदावा मार्ग पर रहिमापुर और गारापुर मार्ग हुए सुरेश पान भंडार के सामने पहुंचेंगी. वहां से वे बाएं मुड़कर चकर्ड प्लेट मार्ग से होते हुए ओल्ड जीटी कछार पार्किंग में प्रवेश करेंगी. नागवासुकी मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया को पार पार कर नागवासुकी मार्ग के रास्ते झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर अपने शिविर तक जा सकेंगे.
  • वाराणसी मार्ग: वाराणसी मार्ग से आने वाले कल्पवासियों के हल्के वाहन अंदावा तिराहा से दाहिने डायवर्ट होकर रहिमापुर तिराहा पहुंचेंगे. जहां से गारापुर मार्ग होते हुए सुरेश पान भंडार के सामने से बाएं मुड़ेंगे और चकर्ड प्लेट मार्ग से ओल्ड जीटी कछार पार्किंग में प्रवेश करेंगे. इसके बाद नागवासुकी मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया पार कर नागवासुकी मार्ग से झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे.

मिर्जापुर/रीवा और चित्रकूट मार्ग

  • प्रवेश: मिर्जापुर/रीवा और चित्रकूट मार्ग से आने वाले हल्के वाहन लेप्रोसी चौराहा, बांगड़ धर्मशाला चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा फ्लाईओवर, शास्त्री ब्रिज (झूंसी) और कटका तिराहा से होते हुए बाएं मुड़ेंगे, फिर ओल्ड जीटी मार्ग से ओल्ड जीटी रिवर फ्रंट चौराहे तक पहुंचकर बाएं मुड़ते हुए रिवर फ्रंट और गंगोली शिवाला मार्ग से झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे.
  • वापसी: झूंसी मेला क्षेत्र से वाहन ओल्ड जीटी मार्ग से कटका तिराहा से दाहिने मुड़कर जीटी मार्ग से शास्त्री ब्रिज, जीटी जवाहर ओवरब्रिज, बांगड़ चौराहा होते हुए न्यू यमुना ब्रिज पारकर आगे बढ़ेंगे.

कानपुर मार्ग व प्रयागराज शहर मार्ग

  • प्रवेश: इन मार्गों से आने वाले हल्के वाहन जीटी जवाहर चौराहा से ओल्ड जीटी मार्ग, थाना दारागंज के सामने से होते हुए पांटून पुल संख्या 5 के रास्ते झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे.
  • वापसी: वाहन झूंसी से ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए कटका तिराहा से दाहिने मुड़कर जीटी मार्ग से शास्त्री ब्रिज की ओर जाएंगे.

लखनऊ / प्रतापगढ़ व अयोध्या मार्ग

  • प्रवेश: इन मार्गों से आने वाले वाहनों को चंद्रशेखर आजाद सेतु पार कर मेहदौरी चौकी के पास बने बैरियर से डायवर्ट कर लूप मार्ग से रिवर फ्रंट मार्ग, नागवासुकी रिवर फ्रंट तिराहा से बाएं मुड़कर पांटून पुल संख्या 7 से झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा.
  • वैकल्पिक मार्ग: बसना नाला पुल के पास बैरियर से दाहिने डायवर्ट कर फाफामऊ थाना के सामने से चकर्ड प्लेट मार्ग द्वारा पांटून पुल संख्या 8, फिर रिवर फ्रंट मार्ग से नागवासुकी–रिवर फ्रंट तिराहा से बाएं मुड़कर होकर पांटून पुल संख्या 7 से प्रवेश करेंगे.

चंद्रशेखर आजाद सेतु मार्ग

  • प्रवेश: चंद्रशेखर आजाद सेतु पार करने के बाद वाहन टेलियरगंज चौराहा, एमएलएनआईटी तिराहा, मजार तिराहा और आईईआरटी ओवरब्रिज होते हुए रिवर फ्रंट–नागवासुकी तिराहा से बाएं मुड़कर पांटून पुल संख्या 7 से मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे.
  • वापसी: इस मार्ग के वाहन झूंसी मेला क्षेत्र से ओल्ड जीटी मार्ग द्वारा होमगार्ड तिराहा से आगे जाएंगे.

कल्पवासियों के लिए विशेष मार्ग

  • सेक्टर 7 में ठहरे वाहन: अरैल बांध रोड, नवप्रयागम पार्किंग एप्रोच मार्ग और लेप्रोसी चौराहा से होकर निकलेंगे.
  • सेक्टर 1 व 2 में ठहरे हल्के वाहन जीटी जवाहर चौराहा से काली मार्ग, अपर संगम मार्ग द्वारा परेड मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे.
  • वापसी: इन वाहनों की वापसी त्रिवेणी मार्ग से होगी.

मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा पर पार्किंग व्यवस्था

  1. परेड क्षेत्र: हेलिपैड पार्किंग, गल्लामंडी पार्किंग, काली मार्ग (किसान यूनियन), टीपी लाइन के सामने व पीछे, प्लॉट संख्या 17 और नागवासुकी पार्किंग से श्रद्धालु काली सड़क, काली सड़क-2 और अपर संगम मार्ग से घाट तक जाएंगे.
  2. झूंसी क्षेत्र: ओल्ड जीटी कछार पार्किंग, पूरे सूरदास, चीनी मिल पार्किंग, महुआ बाग, सोहम आश्रम पार्किंग, त्रिवेणीपुरम उत्तरी व दक्षिणी पार्किंग.
  3. अरैल क्षेत्र: नवप्रयागम प्रथम व द्वितीय पार्किंग, देवरख कछार, गजिया पार्किंग और डीपीएस कछार पार्किंग.


