माघी पूर्णिमा 2026; कल्पवासियों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तय, जानिए रूट

माघी पूर्णिमा 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रयागराज में माघ मेला 2026 का माघी पूर्णिमा स्नान पर्व 1 फरवरी को है. इस दिन बड़ी संख्या में कल्पवासी अपना कल्पवास पूरा कर घरों को लौटेंगे. इसे देखते हुए मेला प्रशासन ने झूंसी मेला क्षेत्र से कल्पवासियों और उनके परिजनों की सुगम वापसी के लिए विस्तृत यातायात योजना लागू की है. अलग-अलग दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग मार्ग तय किए गए हैं, जिससे भीड़ और जाम की स्थिति न बने.



कल्पवासियों की वापसी के लिए यातायात व्यवस्था

जौनपुर मार्ग: जौनपुर मार्ग से आने वाले कल्पवासियों के हल्के सहसों से अंदावा मार्ग पर रहिमापुर और गारापुर मार्ग हुए सुरेश पान भंडार के सामने पहुंचेंगी. वहां से वे बाएं मुड़कर चकर्ड प्लेट मार्ग से होते हुए ओल्ड जीटी कछार पार्किंग में प्रवेश करेंगी. नागवासुकी मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया को पार पार कर नागवासुकी मार्ग के रास्ते झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर अपने शिविर तक जा सकेंगे.

वाराणसी मार्ग: वाराणसी मार्ग से आने वाले कल्पवासियों के हल्के वाहन अंदावा तिराहा से दाहिने डायवर्ट होकर रहिमापुर तिराहा पहुंचेंगे. जहां से गारापुर मार्ग होते हुए सुरेश पान भंडार के सामने से बाएं मुड़ेंगे और चकर्ड प्लेट मार्ग से ओल्ड जीटी कछार पार्किंग में प्रवेश करेंगे. इसके बाद नागवासुकी मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया पार कर नागवासुकी मार्ग से झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे.

