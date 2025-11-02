ETV Bharat / state

दिल्ली में इस दिन लगने जा रही है विशेष लोक अदालत, जानिए कैसे होगा दिल्ली में कटे ट्रैफिक चालान का निपटारा

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा दिल्ली में बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह विशेष लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के लिए ही आयोजित की जा रही है. डीएसएलएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार आठ नवम्बर को दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

बता दें कि दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें. अधिसूचना में डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा यह बताया गया है कि 31 जुलाई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा आठ नवंबर को ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत में किया जाएगा.

लोक अदालत में कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए तीन, चार, पांच और छह नवम्बर को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 50000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा.

