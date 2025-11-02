दिल्ली में इस दिन लगने जा रही है विशेष लोक अदालत, जानिए कैसे होगा दिल्ली में कटे ट्रैफिक चालान का निपटारा
दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है.
Published : November 2, 2025 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा दिल्ली में बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. यह विशेष लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के लिए ही आयोजित की जा रही है. डीएसएलएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार आठ नवम्बर को दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
बता दें कि दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें. अधिसूचना में डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा यह बताया गया है कि 31 जुलाई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा आठ नवंबर को ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत में किया जाएगा.
लोक अदालत में कुल दो लाख ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए तीन, चार, पांच और छह नवम्बर को चार दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 50000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे. लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी में किया जाएगा.
इस तरह करा सकते हैं यातायात चालान का निस्तारण:
लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को आठ सितंबर को सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.
- लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे.
- वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
- इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
- कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
- चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
- गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा.
- लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
- प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.
यह भी पढ़ें:
- दिल्ली में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत, जानिए ट्रैफिक चालान का कैसे होगा निपटारा
- नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने पर पिता भरेगा 25 हजार का जुर्माना, खानी पड़ेगी जेल की हवा!, जानें नए नियम
- गाड़ी में तेल कम होने पर लग सकता है जुर्माना? इमरजेंसी वाहनों को रोकने से भी बचें, जानें ट्रैफिक से जुड़े ये नियम