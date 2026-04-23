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भगवान परशुराम की शोभायात्रा: जलेबी चौक से छोटी चौपड़ तक रहेगी ये ट्रैफिक व्यवस्था

जयपुर: राजधानी जयपुर में गुरुवार शाम को भगवान परशुराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी. जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस शोभायात्रा को लेकर शहर में विशेष ट्रैफिक इंतजाम किए गए हैं. शहर के विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा, वहीं परकोटा क्षेत्र के मुख्य बाजारों में पार्किंग निषेध रहेगी. केवल एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों का ही आवागमन हो सकेगा. डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने बताया कि शोभायात्रा शाम 6:30 बजे जलेबी चौक से रवाना होकर हवामहल बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, बापू बाजार, न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट, त्रिपोलिया बाजार से होते हुए छोटी चौपड़ पहुंचकर विसर्जित होगी.

पार्किंग और बसों पर रहेगा प्रतिबंध : शोभायात्रा के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी. शाम 4 बजे से सांगानेरी गेट, घाट गेट चौराहा, धोबी घाट, रामगढ़ मोड़ और संजय सर्किल से मिनी और सिटी बसों का परकोटा क्षेत्र में संचालन प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा शाम 4 बजे से हवामहल बाजार, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और गणगौरी बाजार में सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग भी बैन रहेगी.

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ट्रैफिक डायवर्जन के निर्देश: बड़ी चौपड़ के आसपास शोभायात्रा के बांदरवाल गेट पर पहुंचने से पूर्व, सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य ट्रैफिक को सुभाष चौक से चार दरवाजा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. वहीं, बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ और त्रिपोलिया की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.

रामगंज चौपड़ के आसपास: शोभायात्रा के बड़ी चौपड़ पर पहुंचने से पूर्व, रामगंज चौपड़, सांगानेरी गेट और त्रिपोलिया की तरफ से बड़ी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य ट्रैफिक को डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा.