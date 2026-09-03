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UP में Special TET का बड़ा ऐलान, 3 नवंबर को होगी परीक्षा, प्रत्यावेदन पर नया नियम लागू

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और विशेष शिक्षकों (CWSN) के लिए विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी स्पेशल TET का एलान कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शासन के निर्देश पर आयोग ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इसके साथ ही, UPTET 2026 के रिजल्ट से असंतुष्ट अभ्यर्थियों के लिए अब ऑफलाइन शिकायत पूरी तरह बंद कर दिया गया है. छात्र अब केवल ईमेल के जरिए ही तय समयसीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को एक फैसला सुनाया था. उसके तहत स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य कर दिया गया है. उस आदेश की वजह से उत्तर प्रदेश में पहले से नौकरी कर रहे बहुत सारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने अब तक TET पास नहीं किया है. उनकी नौकरी पर संकट आ गया था. उन्हीं शिक्षकों को इस संकट से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर को कहा था कि इन शिक्षकों के लिए एक स्पेशल TET परीक्षा कराई जाएगी. उसके बाद 3 सितंबर के आयोग ने इस परीक्षा का एलान कर दिया है.

आवेदन के लिए OTR अनिवार्य

अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने One Time Registration (OTR) प्रणाली अनिवार्य कर दिया है. उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://upessc.up.gov.in या https://upessc.up.gov.in पर विस्तृत दिशा-निर्देश पढ़ कर आवेदन कर सकते हैं.

कब है Special TET ?