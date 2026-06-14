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शामली: लखनऊ से आई स्पेशल टीम का बड़ा एक्शन, पकड़े गए ओवरलोड रेत और डस्ट से भरे 4 ट्रक

शामली : लखनऊ से आई स्पेशल टीम का बड़ा एक्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ योगी सरकार का कड़ा रुख लगातार जारी है. इसी क्रम में शामली में खनन विभाग की लखनऊ से आई एक विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने मेरठ-करनाल हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाकर चार ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है. इस कार्रवाई से खनन माफिया और ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है. शामली : लखनऊ से आई स्पेशल टीम का बड़ा एक्शन (Video Credit; ETV Bharat) लखनऊ से आए असिस्टेंट जियोलॉजीस्ट प्रशांत प्रभात ने बताया कि मेरठ -करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान टीम ने रेत और डस्ट से ओवरलोड भरे हुए ट्रकों को पकड़ा गया है. इन वाहनों के कागजात की जांच की गई तो ये गाड़ियां बिना रॉयल्टी और बिना वैध ओटीपी के धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही थीं. स्पेशल टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 बड़े ट्रकों को सीज कर दिया है. इसके अलावा इनके खिलाफ चालान भी काटा गया है.