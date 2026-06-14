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शामली: लखनऊ से आई स्पेशल टीम का बड़ा एक्शन, पकड़े गए ओवरलोड रेत और डस्ट से भरे 4 ट्रक

असिस्टेंट जियोलॉजीस्ट प्रशांत प्रभात ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.

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शामली : लखनऊ से आई स्पेशल टीम का बड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:58 PM IST

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शामली : उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ योगी सरकार का कड़ा रुख लगातार जारी है. इसी क्रम में शामली में खनन विभाग की लखनऊ से आई एक विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने मेरठ-करनाल हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाकर चार ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है. इस कार्रवाई से खनन माफिया और ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है.

शामली : लखनऊ से आई स्पेशल टीम का बड़ा एक्शन (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ से आए असिस्टेंट जियोलॉजीस्ट प्रशांत प्रभात ने बताया कि मेरठ -करनाल हाईवे पर चेकिंग के दौरान टीम ने रेत और डस्ट से ओवरलोड भरे हुए ट्रकों को पकड़ा गया है. इन वाहनों के कागजात की जांच की गई तो ये गाड़ियां बिना रॉयल्टी और बिना वैध ओटीपी के धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही थीं. स्पेशल टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 बड़े ट्रकों को सीज कर दिया है. इसके अलावा इनके खिलाफ चालान भी काटा गया है.

शामली में लखनऊ से आई स्पेशल टीम की कार्रवाई ने स्थानीय प्रशासन की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. जनता और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि आखिर लखनऊ से स्पेशल टीम भेजने की नौबत क्यों आई? क्या शामली का स्थानीय खनन विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थे, या फिर सड़कों पर खुलेआम दौड़ते इन ओवरलोड डंपरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था.

असिस्टेंट जियोलॉजीस्ट प्रशांत प्रभात ने बताया कि हमें लखनऊ से विशेष रूप से इस कार्रवाई के लिए भेजा गया है. आज शामली में चेकिंग के दौरान हमें कई वाहन बिना वैध कागजात, बिना ओटीपी और ओवरलोड रेत-डस्ट ले जाते हुए मिले हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 ट्रकों को सीज कर दिया गया है और सख्त चालान की कार्रवाई की गई है. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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