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यूपी में विशेष टीम करेगी जमीन से जुड़े विवादों का हल, गोरखपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों के दिए कड़े निर्देश, अवैध कब्जाधारी किसी भी कीमत पर बख्शे न जाएं

गोरखपुर में जनता दर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )