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कंझावला मुठभेड़ में STF के हत्थे चढ़ा गैंगस्टर, साथी फरार; जिगाना और ग्लॉक समेत पांच हथियार बरामद

नॉर्दर्न रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने बताया कि रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना मिली थी कि नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग के दो शातिर बदमाश किसी बड़ी वारदात की योजना बनाकर कंझावला के लाडपुर गांव स्थित आनंद वाटिका के पास आने वाले हैं. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अमित दहिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने कंझावला इलाके में मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात गैंगस्टर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल सहरावत के रूप में हुई है, जबकि उसका साथी राहुल डबास उर्फ आरडीएक्स पुलिस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जिगाना और ग्लॉक पिस्टल समेत पांच अवैध हथियार तथा 18 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार, खुद को घिरा देखकर दोनों बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई के बीच राहुल सहरावत को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि राहुल डबास उर्फ आरडीएक्स अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की एक गोली पुलिस वाहन में और दो गोलियां पास खड़ी एक कार में लगीं. हालांकि, इस पूरी कार्रवाई में कोई पुलिसकर्मी या आरोपी घायल नहीं हुआ.

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने राहुल डबास के ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से एक अत्याधुनिक जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक पिस्टल, एक .32 बोर पिस्टल, दो देसी कट्टे और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी किसी बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी की ओर इशारा करती है

पुलिस के मुताबिक, फरार राहुल डबास उर्फ आरडीएक्स पर हत्या, लूट, रंगदारी और मकोका सहित 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका संबंध नीरज बवाना तथा नवीन बाली गैंग से रहा है. वहीं गिरफ्तार राहुल सहरावत भी पहले से दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

रोहिणी जिला पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा.





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