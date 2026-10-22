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उत्तराखंड में 12 नवंबर से शुरू होगा SSR अभियान, 23 अक्टूबर को होगी EVM की प्रथम स्तरीय जांच

बैठक लेते उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ( फोटो सोर्स- CEO Uttarakhand )

प्रदेश में 12 नवंबर 2026 से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) शुरू होने जा रही है. जिसकी जानकारी भी बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की दी गई. बैठक के दौरान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को अवगत कराया कि 23 अक्टूबर से भारत निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक, सभी जिलों में प्रथम स्थरीय जांच (FLC) प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा.