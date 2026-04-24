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चंद्रगुप्त मौर्य-सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ने को 70 साल की उम्र में दी 10वीं की परीक्षा, बुजुर्ग के जज्बे की जबर्दस्त STORY

राजाराम मौर्य बने मिसाल. ( etv bharat )