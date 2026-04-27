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381 साल पुरानी संभल की सराय पर 32 मकानों का कब्जा, यात्रियों की जन्नत तबाह, प्रशासन आया Action में

ASI ने की कार्रवाई, दो मकानों को ढहाकर जमीन पर लिया गया कब्जा.

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381 साल पुरानी संभल की सराय पर 32 मकानों का कब्जा. (etv bahrat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 8:05 AM IST

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Updated : April 27, 2026 at 9:00 AM IST

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संभल: संभल एक बार फिर चर्चा में है. इस बार चर्चा जिले की एक 381 साल पुरानी सराय को लेकर हो रही है. करीब 17वीं शताब्दी में बनी यह सराय जिले की बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है. इसकी देखरेख एएसआई करता है. इस धरोहर पर अवैध कब्जेदारों की बुरी नजर लग गई. देखते ही देखते यहां 32 मकान तान दिए गए. ASI को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया. रविवार को यहां एएसआई ने दो मकानों को बुलडोजर से ढहा कर जमीन से अवैध कब्जा हटवा लिया. वहीं, अन्य अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है. चलिए जानते हैं इस सराय के बारे में.


कितनी पुरानी है सराय: दरअसल मामला थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव सोनम मोहम्मदपुर का है. मुगलों के दौर में सराय निर्माण काफी तेजी से हुआ था. उस दौर में मुसाफिर कई दिन की यात्राओं पर निकलते थे. रात के वक्त मुसाफिर इन्हीं सरायों में रुकते थे. जानकारों की मानें तो संभल में गांव सोनम मोहम्मदपुर में 17वीं शताब्दी (लगभग 1645) के आसपास इस सराय का निर्माण किया गया था. उस दौर में संभल से गुजरने वाले यात्रियों के लिए यह सराय किसी जन्नत से कम नहीं थी. कारवां सराय का इस्तेमाल रेशम मार्ग (Silk Road) से गुजरने वाले यात्रियों, व्यापारियों और उनके काफिले के ठहरने और रात्रि विश्राम के लिए किया जाता था.

आजादी के बाद एएसआई ने किया संरक्षित: देश की आजादी के बाद यह सराय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधीन आ गई. सराय के संरक्षण को लेकर एएसआई की ओर से समय समय पर प्रयास किए गए. यह सराय जिले के लिए काफी ऐतिहासिक महत्व रखती है.

381 साल पुरानी संभल की सराय पर 32 मकानों का कब्जा. (etv bahrat)

अवैध कब्जेदारों की लगी बुरी नजर: इस दौरान अवैध कब्जेदारों की इस सराय पर बुरी नजर पड़ गई. एक दो फिर एक-एक कर यहां 32 मकान बन गए. जिले की ऐतिहासिक महत्व की जगह पर अवैध कब्जों की खबर जैसे ही एएसआई तक पहुंची तो हड़कंप मच गया. डीएम तक सूचना पहुंची. डीएम के आदेश के बाद एएसआई एक्शन में आ गया. इन मकानों को ढहाने की तैयारी शुरू हो गई.

अवैध कब्जों का ऐसे पता लगा: अधिकारियों ने दो दिन पहले करीब 29 लाख रुपये की लागत से पुनर्निर्मित कारवां सराय गेट का निरीक्षण किया था और अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे. यह भूमि लगभग 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो किले का हिस्सा है और जिसका संरक्षण ASI द्वारा किया जाता है. संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश के बाद अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

बुलडोजर देखते ही ग्रामीणों ने हटाए कब्जे: रविवार को जब राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, तो प्रशासन की सख्ती को देखते हुए एक ग्रामीण ने तुरंत अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे ने 8 दिन का समय मांगा है.प्रशासन द्वारा दो मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है


कब्जे खुद हटाने लगे कब्जेदार: वहीं, अन्य मकान मालिक भी स्वयं ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं. जानकारी के अनुसार, किले की इस भूमि पर 30 से 32 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिए थे. सभी कब्जाधारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. राजस्व विभाग के अफसरों के मुताबिक 15 से 16 ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है. ऐसे लोगों के लिए ग्राम समाज की भूमि पर गांव में ही लगभग 200 गज जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया की जाएगी. संभल जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर राजस्व विभाग के कानूनगो शिवदयाल सिंह, हल्का लेखपाल नीरज कुमार ने चौकी प्रभारी राजकुमार सिंह के साथ पुलिस फोर्स पहुंची. अवैध कब्जे किए हुए मकान को बुलडोजर से हटाया गया. कानूनगो शिवदयाल ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए ग्राम समाज की भूमि पर गांव में ही लगभग 200 गज जमीन आवंटित की जाएगी.

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Last Updated : April 27, 2026 at 9:00 AM IST

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