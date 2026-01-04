ETV Bharat / state

1 करोड़ के ड्रग्स के साथ स्पेशल स्टाफ की टीम ने अंतरराष्ट्रीय तस्कर को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 46 वर्षीय महेश के रूप में हुई है जो नेपाल का रहने वाला है.

अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार
अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 4, 2026 at 1:03 PM IST

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली में स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है. जिसके गिरफ्तारी से 10.970 किलोग्राम उच्च क्वालिटी का चरस बरामद किया है. जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन एक करोड़ रूपया बताई जा रही है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 46 वर्षीय महेश के रूप में हुई है जो नेपाल का रहने वाला है. वहीं इस पूरे मामले में अब पुलिस आरोपी से आगे पूछताछ कर रही है.

वह इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी हेमंत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए आज रविवार को बताया है कि आने वाले वर्ष 2027 तक दिल्ली को नशामुक्त बनाना है. इसी पहल के तहत दक्षिण पूर्व जिला विशेष स्टाफ (एसईडी) ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को करारा झटका दिया है. स्पेशल स्टाफ प्रभारी के सीधे नेतृत्व में टीम ने 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10.970 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस ले जा रहे एक नेपाली नागरिक को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया.

एएसआई अनिल के माध्यम से विशेष स्टाफ को अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली चरस की आपूर्ति में शामिल एक मादक पदार्थ तस्कर की लगातार आवाजाही के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, इंस्पेक्टर सहित एक समर्पित पुलिस टीम का गठन किया गया. इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में टीम बनाई गई और अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया. मुखबिर ने संदिग्ध की पहचान कर उसे पॉलिथीन पैकेटों से भरा बैग ले जाते हुए पकड़ लिया. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वह उच्च लाभ कमाने के इरादे से नेपाल से दिल्ली तक अवैध प्रतिबंधित पदार्थों की खेप की डिलीवरी में नियमित रूप से शामिल था.

लंबी पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि वह कम समय में जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के एकमात्र मकसद से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल हुआ था. उसने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली चरस की आपूर्ति से जुड़े उच्च लाभ मार्जिन ने उसे इसके कानूनी परिणामों से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया.

