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जानिए पितृपक्ष मेले में श्राद्ध और पिंडदान में क्या है काले तिल का खास महत्व?

"जो भी चीज़ें हों वो शुद्ध हों और उनकी पवित्रता में कहीं कोई कमी नहीं हो. तिल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा पितरों से जुड़ी हुई होती है. श्रद्धा जब किसी से जुड़ती है तो उसके तहत सामग्री भी शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए."- गजाधर लाल कटरियार , गयापाल पंडा

गजाधर लाल कहते हैं कि एक बात खास ख्याल रखना होता है कि जो भी चीज़ें हों वो शुद्ध हों और उनकी पवित्रता में कहीं कोई कमी नहीं हो. तिल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी श्रद्धा पितरों से जुड़ी हुई होती है. श्रद्धा जब किसी से जुड़ती है तो उसके तहत सामग्री भी शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए. पिंड में अनेकों सामग्री लगती है जिनमें तिल, जौ, चावल, सुपारी, पान का पत्ता, दूध, दही, घी और अन्य सामग्री शामिल है.

पुरोहित पंडा गजाधर लाल कटरियार बताते हैं कि पिंड में तिल सबसे महत्वपूर्ण चीज है. पिंड में इसका उपयोग है, बिना इसके पितृ कार्य नहीं कर सकते हैं. इसलिए इसका महत्व आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है. इसकी एक अलग विशेष पहचान है, तिल, जौ और चावल ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण जो श्राद्धकार्य में इस्तेमाल होते हैं. तिल से ही तर्पण किया जाता और पिंड में लगाया जाता है. शास्त्रों में भी इस का जिक्र है.

गयापाल पंडा के अनुसार वैसे तो पिंड कई सामग्रियों से तैयार होते हैं, और उन सभी का अपना महत्व है. एक खास तिल भी इसमें शामिल है जिसका उपयोग होता है और इसका काफी महत्व है. वो खास काले रंग का तिल होता है, इसे जल तर्पण में इस्तेमाल किया जाता है. काला तिल पिंडों में मिलाया जाता है और फल्गु नदी में अर्पित किया जाता है, इस काले तिल के बारे में कहा जाता है कि शास्त्रों में इसका वर्णन है.

पिंडदान में वैसे तो कई प्रकार की शुद्ध सामग्री का उपयोग होता है लेकिन इस में एक तिल भी है जिसका महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है. जल में तिल डालकर पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. शास्त्रों में काले तिल का वर्णन है.

जौ का आटा और काले तिल का महत्व

वहीं विष्णु पद कार्यकारणी समिति के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल कहते हैं कि जौ के आटे को इसलिए शुद्ध माना गया है, क्योंकि जौ पृथिवी का पहला अनाज है. इसलिए उसको पिंड में इस्तेमाल करते हैं. चावल, खीर, खोवा का भी पिंड होता है. तिल का शास्त्र में वर्णन है, मृतक श्राद्ध से लेकर गया श्राद्ध तक वो तिल के बिना संपन नहीं है, तिल का महत्व काफी है, इस में खास बात ये है कि काला तिल का ही उपयोग होना चाहिए. उजले तिल का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है.

पिंडदान कराते गयापाल पंडा (ETV Bharat)

"पिंड सामग्री में लोग अपने क्षेत्र के अनुसार कुछ अलग से भी चीज़ें लेकर आ जाते हैं. जैसे कुछ क्षेत्र के लोग कट्ठहल का पत्ता लेकर आते हैं जबकि कुछ इलाकों के लोग परास का पत्ता लेकर आते हैं वो उनकी स्थानीय परंपरा है."- शंभू लाल विट्ठल, अध्यक्ष, विष्णु पद कार्यकारणी समिति

सदियों से काले तिल का इस्तेमाल हो रहा है

पूर्वजों से जुड़ी इन रस्मों में काले तिल का सदियों से इस्तेमाल होता आया है. पितृ पक्ष में काले तिल का इस्तेमाल करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है. काला तिल हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है. इस वजह से तर्पण के समय जल में काले तिल मिलाए जाते हैं और पूर्वजों का नाम लेते हुए वही जल अर्पित किया जाता है.

बाधाओं में कवच हैं काला तिल

शंभू लाल विट्ठल काले तिल के महत्व पर कहते हैं कि सभी बाधाओं को काले तिल दूर रखते और शास्त्रों में भी इस पर महत्व बताया गया है. काला तिल मृतक द्वारा किए गए पापों को समाप्त करते हैं, वेद पुराणों में बताया गया की काला तिल से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. कर्मकांड में तिल का इतना महत्व है कि अगर कोई पुत्र काला तिल और जल लेकर दक्षिण दिशा में तर्पण करता है तो उनके पितृ तुरंत लुप्त हो जाते हैं. पितर गयाजी में अपने पुत्र को आते देख काफी प्रसन्न हो जाते हैं वह उत्सव मनाने लगते हैं.

पितृपक्ष मेला के दौरान पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

150 से 250 तक होती है कीमत

वैसे किसी धार्मिक कार्य को श्रद्धा भाव से किए जाने को लेकर उस में लगने वाली सामग्री की कीमत नहीं देखी जाती है, लेकिन फिर भी वर्तमान में काले तिल की कीमत गया कि बाजारों में 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक बताई जाती है, गया में ये तिल दूसरे राज्यों से मंगवाई जाती है, हालांकि गया में कुछ स्थानों पर लोग इसकी खेती करते हैं.



25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा पितृ पक्ष

गयाजी में पितृ पक्ष 25 सितंबर से शुरू हो चुका है जो 10 अक्टूबर तक जारी रहेगा. इस मेले में इस बार भी 35 से 40 लाख लोगों के आने की उम्मीद है. पिछले साल जिला प्रशासन के द्वारा 32 से 35 लाख लोगों के आने की बात बताई गई थी, पितृ पक्ष को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है.

गया विष्णुपद मंदिर (ETV Bharat)

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