चंपावत में दो चरस तस्करों को 9 साल की सजा, 5 साल चले कोर्ट केस में दोष सिद्ध साबित हुए

चंपावत में चरस तस्करी पर न्यायालय का आया सख्त फैसला, दो दोषियों को 9-9 वर्ष का कठोर कारावास, एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड

CHARAS SMUGGLERS SENTENCED
चरस तस्करों को कोर्ट से सजा (Concept Image ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 14, 2026 at 8:47 AM IST

3 Min Read
चंपावत: जिले में चरस तस्करी के मामले में न्यायालय का कड़ा फैसला आया है. वर्ष 2021 में खेतीखान इलाके में चरस तस्करी में पकड़े गए दो अभियुक्तों के लगभग पांच वर्ष न्यायालय में चले मामले में न्यायाधीश ने कड़ा फैसला सुनाया है. उक्त मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 9 वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान का गहन परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया.

चंपावत में चरस तस्करों को 9 साल की सजा: चंपावत जनपद में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को उस समय बड़ी मजबूती मिली, जब विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 9 वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

ये था चरस तस्करी का पूरा मामला: यह मामला फरवरी 2021 का है, जब पुलिस टीम खेतीखान मुख्य बाजार से होते हुए नलिया बैरियर के पास सघन चेकिंग अभियान चला रही थी. धूनाघाट की दिशा से पैदल आ रहे विक्रम सिंह (43) और अर्जुन सिंह (38), निवासी ग्राम गोली, जिला चंपावत, पुलिस की नजर में आए. पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से रुकने का संकेत दिया, लेकिन दोनों वापस मुड़कर तेजी से जाने लगे. संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें बैरियर से पहले ही पकड़ लिया.

दो तस्करों से बरामद हुई थी चरस: तलाशी के दौरान विक्रम सिंह के कब्जे से 930 ग्राम तथा अर्जुन सिंह के पास से 900 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई. बरामद मादक पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी के करीब मानी गई, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई. इसके बाद दोनों के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

5 साल चला कोर्ट केस: करीब पांच वर्षों तक चले इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने जब्ती मेमो, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस गवाहों सहित ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए. बचाव पक्ष की दलीलों पर भी गंभीरता से विचार किया गया. सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान का गहन परीक्षण करने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया.

नशे के खिलाफ सख्त संदेश: अदालत के इस फैसले को सीमांत जनपद में नशे के विरुद्ध एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित चेकिंग और खुफिया निगरानी बढ़ाई गई है. यह निर्णय स्पष्ट करता है कि मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में कानून सख्ती से लागू होगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी.
संपादक की पसंद

