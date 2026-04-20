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महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को

मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. 30 अप्रैल को विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र.

SPECIAL SESSION OF UP ASSEMBLY
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 5:19 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

यह प्रस्ताव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास औपचारिक स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही 30 अप्रैल को विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा.

राज्य सरकार के इस प्रवक्ता इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पर चर्चा करना और सरकार की मजबूत स्थिति स्पष्ट करना है.

सत्र में सरकार विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रही है. विपक्ष पर महिला विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार सदन में अपना पक्ष रखेगी. सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना देने का प्रावधान होने के कारण कैबिनेट ने तत्काल बाई सर्कुलेशन से मंजूरी ली.

महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल ही में संसद और विभिन्न राज्यों में राजनीतिक बहस तेज हो गई है. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर कुछ दलों में असहमति है.

योगी सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानती है और विपक्ष को घेरने का मौका देख रही है.भाजपा नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और भागीदारी बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं.

विशेष सत्र के माध्यम से सरकार इन उपलब्धियों को उजागर करेगी और विपक्ष से स्पष्ट जवाब मांगेगी कि वे महिला आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं.वहीं, विपक्षी दलों ने इस सत्र को राजनीतिक स्टंट बताया है और कहा है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है.

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