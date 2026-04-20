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महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को

महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र 30 अप्रैल को ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच 30 अप्रैल को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. यह प्रस्ताव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास औपचारिक स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही 30 अप्रैल को विधानसभा और विधान परिषद का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा. राज्य सरकार के इस प्रवक्ता इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पर चर्चा करना और सरकार की मजबूत स्थिति स्पष्ट करना है. सत्र में सरकार विपक्ष के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रही है. विपक्ष पर महिला विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार सदन में अपना पक्ष रखेगी. सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना देने का प्रावधान होने के कारण कैबिनेट ने तत्काल बाई सर्कुलेशन से मंजूरी ली.