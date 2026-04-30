यूपी विधानसभा का विशेष सत्र; 2027 की जंग का 'महिला कार्ड', विपक्ष ने बनाया जाति को हथियार
भाजपा प्रदेश की आधी आबादी के नाम पर 2027 के चुनाव में जाने को तैयार है. जबकि विपक्ष जातियों की बात कर रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:20 PM IST|
Updated : April 30, 2026 at 10:13 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 का चुनावी शंखनाद बन गया है. इस सत्र के ठीक दो दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी और हरदोई में रहकर भारतीय जनता पार्टी के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने 2024 के आजमाए हुए PDA फार्मूले पर आगे बढ़ रही है. पढ़िए ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट.
कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है फिर भी सदन में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने दहाड़ा. कुल मिलाकर प्रदेश की आधी आबादी के नाम पर 2027 के चुनाव में जाने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है और विपक्ष उल्टा भाजपा पर ही महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहा है.
महिला आरक्षण पर सरकार की प्रतिबद्धता : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आज 30 अप्रैल को महिला आरक्षण मुद्दे पर आयोजित किया गया. संसद में संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद भाजपा सरकार राज्य स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जता रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की रणनीति पर काम कर रही है.
सत्र में सभी विधायकों और पार्षदों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनकी बैठकों को निलंबित कर दिया गया था. यह सत्र महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. सरकार इसे महिला सम्मान और अधिकारों के उत्सव के रूप में पेश कर रही है.
महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने महिला आरक्षण मुद्दे को चुनावी जंग का मुख्य हथियार बनाया है. संसद में विधेयक गिरने के बाद अब राज्य स्तर पर विपक्ष, खासकर सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी बताने की रणनीति तेज कर दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रुख की तुलना ‘द्रौपदी चीरहरण’ से करते हुए तीखा हमला बोला है.
भाजपा महिला मतदाताओं के वोट बैंक को मजबूत करने और PDA फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए महिला-केंद्रित एजेंडे पर जोर दे रही है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नारी वंदन संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमारी सरकार ने महिलाओं को 2011 की जनगणना के माध्यम से ही आरक्षण देने का फैसला किया था. इसको केवल चुनावी राजनीति नहीं कहा जा सकता है. हम चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं. हमारे हर अभियान को विपक्ष इवेंट बताने की कोशिश करता है. हम महिलाओं में जागरूकता पैदा कर रहे हैं.
यूपी की राजनीति: जातीय समीकरण से महिला आरक्षण तक : उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण और महिला आरक्षण अब आमने-सामने है. अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले ने 2024 में असर दिखाया था, जिसे भाजपा अब महिला सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों से चुनौती दे रही है. विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर चर्चा के साथ ही प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 भी अहम विषय बन रहा है, जो सीटों की संख्या और आरक्षण को प्रभावित कर सकता है.
विपक्ष बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार ने आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन गठन जैसे कदम उठाए हैं. यह सत्र 2027 की चुनावी पिच तैयार करने वाली कवायद साबित हो सकता है. समाजवादी पार्टी के कानपुर की शीशामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने बताया कि भाजपा 33 क्या 35 प्रतिशत आरक्षण भी दे हमको कोई एतराज नहीं है. मगर यह तो पता हो कि जातियों की संख्या क्या है. महिलाओं की कुल संख्या क्या है. एक बार जनगणना हो जाने दें, मगर भाजपा की नीयत नहीं आरक्षण को लागू करने की. ये केवल राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि कांग्रेस का तो स्पष्ट मत है कि महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. इसमें कोई कोताही न हो, मगर बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार में जाने क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
राजनीतिक दलों की रणनीतियां: महिला आरक्षण पर टर्निंग पॉइंट : उत्तर प्रदेश के विशेष सत्र में महिला आरक्षण मुद्दा राजनीतिक दलों की रणनीतियों का केंद्र बन गया है. भाजपा ‘मोदी+योगी’ फॉर्मूले, महिला सुरक्षा और आरक्षण के जरिए 2027 में ‘जीत की हैट्रिक’ की तैयारी कर रही है. सपा जाति आधारित जनगणना और मुफ्त बिजली जैसे वादों के साथ फ्रंटफुट पर खेल रही है. बसपा और आजाद समाज पार्टी दलित वोट बैंक को बचाने और विस्तार करने में लगी हैं. सत्तापक्ष इसे महिला सशक्तिकरण का उत्सव बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है.
कानपुर की गृहणी राधा बताती हैं कि निश्चित तौर पर महिला आरक्षण मिलने से महिलाओं को लाभ मिलेगा. समय बदल गया है. अब घर के पुरुषों के दबाव के बावजूद महिलाएं अपने मन से वोट देती हैं. अगर पुरुष कुछ सही सलाह देंगे तो ठीक है गलत में हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे.
सीमा कहती हैं कि निश्चित तौर पर समय बदला है. महिलाएं अब राजनीति में भी निश्चित तौर पर अपना दांव आजमाने को तैयार हैं. रीता बताती हैं कि निश्चित तौर महिलाएं सफल तरीके से राजनीति कर रही हैं और आगे और बेहतर तरीके से करेंगी.
निधि कहती हैं कि अब महिलाएं राजनीति दबाव में नहीं करेंगी. वे स्वतंत्र तौर पर राजनीति करेंगी. शालिनी कहती हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर इस आरक्षण के मुद्दे का असर पड़ेगा.
राजनीतिक विश्लेषक योगेश श्रीवास्तव बताते हैं कि निश्चित तौर पर यह सदन आने वाली राजनीति और आरक्षण का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव पर प्रभाव जरूर डालेगा. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर महिलाएं बड़ी ताकत हैं और इसका असर 2027 की विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम में सरकार का पक्ष : नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (106वां संवैधानिक संशोधन) को लागू करने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य है, क्योंकि यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) सीटें आरक्षित करता है. यह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन कर परिसीमन (Delimitation) के बाद लागू होगा, जिससे प्रत्यक्ष चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी.
संविधान संशोधन की आवश्यकता के मुख्य कारण
संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव: महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 330ए (लोकसभा) और अनुच्छेद 332ए (विधानसभा) को शामिल करना आवश्यक था, जो संसद के माध्यम से ही संभव है.
परिसीमन और जनगणना पर निर्भरता: यह कानून जनगणना के बाद परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया से सीधे जुड़ा है. सीटें आवंटित करने के लिए परिसीमन आयोग के नियमों में बदलाव की जरूरत थी.
एससी/एसटी कोटा के अंदर कोटा: इस संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं.
15 वर्षों की वैधता: यह कानून 15 साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है, जिसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए कानून में संशोधन जरूरी था.
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