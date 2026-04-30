ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा का विशेष सत्र; 2027 की जंग का 'महिला कार्ड', विपक्ष ने बनाया जाति को हथियार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 का चुनावी शंखनाद बन गया है. इस सत्र के ठीक दो दिन पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी और हरदोई में रहकर भारतीय जनता पार्टी के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने 2024 के आजमाए हुए PDA फार्मूले पर आगे बढ़ रही है. पढ़िए ऋषि मिश्रा की रिपोर्ट.

कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है फिर भी सदन में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने दहाड़ा. कुल मिलाकर प्रदेश की आधी आबादी के नाम पर 2027 के चुनाव में जाने को भारतीय जनता पार्टी तैयार है और विपक्ष उल्टा भाजपा पर ही महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहा है.

2027 की जंग का 'महिला कार्ड'. (Video Credit; ETV Bharat)

महिला आरक्षण पर सरकार की प्रतिबद्धता : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आज 30 अप्रैल को महिला आरक्षण मुद्दे पर आयोजित किया गया. संसद में संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद भाजपा सरकार राज्य स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता जता रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की रणनीति पर काम कर रही है.

सत्र में सभी विधायकों और पार्षदों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनकी बैठकों को निलंबित कर दिया गया था. यह सत्र महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. सरकार इसे महिला सम्मान और अधिकारों के उत्सव के रूप में पेश कर रही है.

महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान : 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने महिला आरक्षण मुद्दे को चुनावी जंग का मुख्य हथियार बनाया है. संसद में विधेयक गिरने के बाद अब राज्य स्तर पर विपक्ष, खासकर सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी बताने की रणनीति तेज कर दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रुख की तुलना ‘द्रौपदी चीरहरण’ से करते हुए तीखा हमला बोला है.

कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' ने सरकार को घेरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

भाजपा महिला मतदाताओं के वोट बैंक को मजबूत करने और PDA फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए महिला-केंद्रित एजेंडे पर जोर दे रही है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नारी वंदन संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमारी सरकार ने महिलाओं को 2011 की जनगणना के माध्यम से ही आरक्षण देने का फैसला किया था. इसको केवल चुनावी राजनीति नहीं कहा जा सकता है. हम चुनाव के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं. हमारे हर अभियान को विपक्ष इवेंट बताने की कोशिश करता है. हम महिलाओं में जागरूकता पैदा कर रहे हैं.

यूपी की राजनीति: जातीय समीकरण से महिला आरक्षण तक : उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण और महिला आरक्षण अब आमने-सामने है. अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले ने 2024 में असर दिखाया था, जिसे भाजपा अब महिला सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों से चुनौती दे रही है. विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर चर्चा के साथ ही प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 भी अहम विषय बन रहा है, जो सीटों की संख्या और आरक्षण को प्रभावित कर सकता है.

विपक्ष बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार ने आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन गठन जैसे कदम उठाए हैं. यह सत्र 2027 की चुनावी पिच तैयार करने वाली कवायद साबित हो सकता है. समाजवादी पार्टी के कानपुर की शीशामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने बताया कि भाजपा 33 क्या 35 प्रतिशत आरक्षण भी दे हमको कोई एतराज नहीं है. मगर यह तो पता हो कि जातियों की संख्या क्या है. महिलाओं की कुल संख्या क्या है. एक बार जनगणना हो जाने दें, मगर भाजपा की नीयत नहीं आरक्षण को लागू करने की. ये केवल राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि कांग्रेस का तो स्पष्ट मत है कि महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. इसमें कोई कोताही न हो, मगर बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार में जाने क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.