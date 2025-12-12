ETV Bharat / state

एमपी विधानसभा की पहली बैठक को 69 साल पूरे, होगा विशेष सत्र, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

एकदिन के विशेष सत्र में प्रदेश के विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर होगी चर्चा.

मध्य प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
भोपाल: मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चले शीतकालीन सत्र के बाद अब 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है. यह सोलहवीं विधानसभा का आठवां और अब तक का सबसे छोटा सत्र होगा. सत्र का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा. इसकी अधिसूचना राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अनुमोदन के बाद विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को जारी की है.

एक दिवसीय सत्र में इन विषयों पर होगी चर्चा

यह सत्र भले ही एक दिन का है, लेकिन इसे मध्य प्रदेश की दृष्टि से अहम माना जा रहा है. इसमें प्रदेश के विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी. इसमें विभिन्न दलों के विधायकों को प्रदेश के विकास, अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा.

दो साल की उपलब्धियों को पटल पर रखेगी सरकार

बताया जा रहा है कि इस विशेष सत्र में राज्य सरकार बीते दो वर्षों में किए विकास कार्यों और उपलब्धियों को विधानसभा के पटल पर रखेगी. आने वाले दिनों में किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी. इसमें विधानसभा अध्यक्ष दोनों प्रमुख दलों के बीच प्रदेश के विकास को लेकर विशेष चर्चा कराएंगे. इसमें सभी वरिष्ठ विधायकों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. विधानसभा सचिवालय ने विशेष सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

इसलिए बुलाया जा रहा विशेष सत्र

दरअसल मध्य प्रदेश एक नंवबर 1956 को राज्य पुर्नगठन के बाद अस्तित्व में आया था. इसके कुछ ही सप्ताह के बाद 17 दिसंबर 1956 को विधानसभा का पहला अधिवेशन बुलाया गया था. इससे पहले विधानसभा ने 17 दिसंबर 2024 को अपनी 68वीं वर्षगांठ मनाई थी. इसमें सदन के पहले सत्र की यादें भी साझा की गई थीं. अब विधानसभा के पहले सत्र को 69 साल पूरा होने पर विशेष सत्र बुलाया गया है.

