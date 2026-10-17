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दुर्गा पूजा को लेकर हजारीबाग में विशेष सुरक्षा इंतजाम, गुप्तचर के साथ-साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का बिछा जाल

हजारीबाग: दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह चरम सीमा पर है. एक ओर डांडिया नाइट्स का आयोजन हो रहा है तो दूसरी ओर पूजा पंडाल बनकर तैयार हो चुका है. मां अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं. अष्टमी, नवमी, दशमी को शहर में जनसलब दिखेगा. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता हो, इसे लेकर तैयारी पूरी की गई है. सफेद लिबास में बल तैनात रहेंगे. ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, अतिरिक्त सुरक्षा बल, महिला पुलिस बटालियन सभी को सुरक्षा को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया गया है.

शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर पूजा पंडालों और मेला परिसरों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारीबाग प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भारी भीड़ के सुचारू नियंत्रण को लेकर विभिन्न पूजा पंडालों का स्थलीय निरीक्षण किया गया.

दुर्गा पूजा को लेकर हजारीबाग में विशेष सुरक्षा इंतजाम (Etv Bharat)

अधिकारियों ने पूजा समितियों को सरकारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की सख्त हिदायत दी है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 100 से अधिक गुप्तचर शहर से लेकर गांव तक तैनात किए गए हैं. जो हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं. प्रत्येक दिन कंट्रोल रूम में गुप्तचर की ओर से सूचना भी उपलब्ध कराई जा रही है. एसपी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति जो नियम कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.

दुर्गा पूजा में श्रद्धालु (Etv Bharat)

अष्टमी, नवमी और दशमी 3 दिन हजारीबाग में जनसैलाब देखने को मिलता है. गांव देहात से भी लोग मेला का आनंद लेने के लिए शहर पहुंचते हैं. सभी पूजा समितियां को निर्देश दिया गया है कि महिला प्रवेश द्वार अलग बनाएं और वहां सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल रखें. पंडाल में जहां बल की तैनाती की जाएगी तो दूसरी ओर पूजा समिति भी वॉलिंटियर्स की तैनाती रखें. जो व्यवस्था बनाने में अपनी योगदान देंगे. ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करने के लिए पंडाल में मनाही की गई है.

मॉक ड्रिल करते पुलिसकर्मी (Etv Bharat)

हजारीबाग पुलिस ने दुर्गा पूजा में अपनी तैयारी को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में मॉक ड्रिल किया है और आम जनता को भरोसा दिलाया कि हजारीबाग पुलिस ने पूजा को लेकर व्यापक इंतजाम किया है. साथ ही हुड़दंगियों को भी संदेश दिया गया है कि अगर कानून तोड़ा गया तो उनकी खैर नहीं है. हजारीबाग एसपी अमन कुमार ने आम लोगों को विश्वास दिलाया कि सुरक्षा को लेकर फूल प्रूफ तैयारी है.