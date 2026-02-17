निकाय चुनाव: पलामू के सभी मतदान केंद्रों पर तैनात होगा सशस्त्र बल, 35 से अधिक क्यूआरटी की होगी तैनाती

ETV Bharat / state

पलामूः निकाय चुनाव को लेकर पलामू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. सभी मतदान केदों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की जाएगी. मतदान को लेकर 35 से अधिक क्यूआरटी का गठन किया गया है. क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा एसपी, एसडीपीओ एवं संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी के पास अलग से क्यूआरटी टीम रहेगी. क्यूआरटी टीम बाइक पर रहेगी जबकि उनके पास टियर गैस भी रहेगा.

पलामू पुलिस निकाय चुनाव को लेकर सख्त रवैया अपना रही है. आपराधिक छवि, अपराधिक इतिहास, जेल से बाहर निकलने वाले अपराधी का सत्यापन भी कर रही है. उसने 1410 लोगों का सत्यापन भी किया है, जबकि कई लोग थाना हाजिरी भी लगा रहे हैं.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. मतदान केदों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जबकि क्यूआरटी का गठन किया गया है.

दअरसल पलामू में मेदिनीनगर नगर निगम, बिश्रामपुर नगर परिषद, हुसैनाबाद हरिहरगंज एवं छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है. वोटिंग के दौरान नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी. पलामू में 246 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 141 संवेदनशील, जबकि 40 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं. हरिहरगंज का इलाका नक्सल प्रभावित रहा है.

निकाय चुनाव को लेकर मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में पुलिस की विशेष निगरानी है. सबसे अधिक पुलिस बल एवं क्विक रिस्पांस टीम को नगर निगम क्षेत्र में ही तैनात किया जा रहा है. नगर निगम क्षेत्र में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम क्षेत्र में कई लोगों के खिलाफ 126 के तहत कार्रवाई हो रही है एवं कई लोगों से थाना हाजिरी भी शुरू की गई है.

