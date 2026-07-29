जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सावन का खास शृंगार, राजस्थानी लहरिया में सजे गणपति बप्पा
ये शृंगार पूरे सावन मास के दौरान प्रत्येक बुधवार और रविवार को धारण कराया जाएगा.
Published : July 29, 2026 at 3:25 PM IST
जयपुर : गुरु पूर्णिमा पर जयपुर के प्रसिद्ध मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गणेश का विशेष राजस्थानी लहरिया शृंगार किया गया. राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा और संस्कृति को समर्पित विशेष शृंगार के साथ गणपति बप्पा को पारंपरिक साफे पहनाते हुए फूल बंगले में विराजमान कराया गया. भगवान के साथ रिद्धि-सिद्धि, शुभ-लाभ और मूशकराज को भी लहरिया परिधान पहनाए गए. इससे पूरा गणेश दरबार राजस्थानी रंगों में सजा हुआ नजर आ रहा है.
पूरे सावन रहेगा विशेष लहरिया शृंगार :मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान गणेश को विशेष रूप से तैयार कराई लहरिया पोशाक धारण कराई गई है. ये शृंगार पूरे सावन मास के दौरान प्रत्येक बुधवार और रविवार को धारण कराया जाएगा. सावन में भगवान गणेश का ये विशेष स्वरूप भक्तों को राजस्थानी संस्कृति की झलक भी कराएगा. भगवान के लिए तैयार लहरिया पोशाक पर बारीक जरी और आरातारी (आरी-तारी) कारीगरी की गई है. इसके साथ ही भगवान के लिए विशेष रूप से लहरिया साफा भी तैयार कराया गया है. रंग-बिरंगे लहरिया वस्त्रों पर की गई नक्काशी और हस्तकला इस शृंगार को और अधिक आकर्षक बना रही है.
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60 मीटर कपड़े से तैयार विशेष पोशाक: उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के अनुसार भगवान की एक लहरिया पोशाक तैयार करने में लगभग 30 मीटर कपड़ा और 30 मीटर अस्तर का उपयोग किया गया है. इस वर्ष मंदिर ट्रस्ट ने भगवान के लिए चार विशेष लहरिया पोशाकें तैयार करवाई हैं. इन्हें अलग-अलग अवसरों पर भगवान को धारण कराया जाएगा. महंत ने बताया कि विशेष शृंगार के साथ भगवान गणेश को आकर्षक फूल बंगले में विराजमान कराया गया है. रंग-बिरंगे फूलों की सजावट और लहरिया परिधान का संगम श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का भी एहसास करा रहा है.
लहरिया राजस्थान की पहचान का प्रतीक :महंत कैलाश शर्मा ने कहा कि लहरिया राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक लोककला और उल्लास का प्रतीक है. सावन के पावन महीने में भगवान गणेश को लहरिया परिधान धारण कराकर प्रदेश की लोक संस्कृति को श्रद्धा के साथ मंदिर परंपरा से जोड़ा गया है. भगवान गणेश की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और सावन का पावन महीना सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल लेकर आए.
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श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़ :गुरु पूर्णिमा के शुभ दिवस के चलते सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोतीडूंगरी गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं. भक्त विशेष शृंगार के दर्शन कर भगवान गणेश से सुख-समृद्धि और मंगलकामना का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं. मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को पत्र-पुष्प प्रदान कर भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद दिया जा रहा है.
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