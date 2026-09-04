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जन्माष्टमी पर 361 साल पुराने मदन मोहन मंदिर में विशेष अनुष्ठान, यहां इतिहास और आस्था का होता है संगम

मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा ( ETV Bharat )

रांची: जन्माष्टमी के अवसर पर रांची के बोड़ेया स्थित ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर, जिसे कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर विशेष धार्मिक आयोजन का केंद्र बना है. करीब 361 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाता है. जन्माष्टमी के दिन भगवान मदन मोहन का भव्य श्रृंगार, अभिषेक, झूलन, जन्मोत्सव और विशेष आरती सहित कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं. इसके अलावा मंदिर परिसर में लगातार जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है. जन्माष्टमी के मौके पर रांची के अलावा झारखंड के विभिन्न इलाकों और पश्चिम बंगाल, कोलकाता तथा छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. 1665 में रखी गई थी मंदिर की नींव मदन मोहन मंदिर का इतिहास मुगलकाल से जुड़ा हुआ है. मंदिर में मौजूद शिलालेख के अनुसार संवत 1722 यानी वर्ष 1665 में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में स्थानीय जमींदार लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मंदिर की नींव रखी थी. इसके करीब तीन वर्ष तीन महीने बाद संवत 1725 यानी 1668 में मंदिर की चहारदीवारी और मुख्य दरवाजों का निर्माण शुरू हुआ. संवत 1739 यानी वर्ष 1682 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ. शिलालेख में मंदिर निर्माण की कुल लागत 14,001 रुपये बताई गई है. रांची के मदन मोहन मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष अनुष्ठान (ETV Bharat) मंदिर के शिलालेख में इसकी सुरक्षा को लेकर धार्मिक चेतावनी भी अंकित है. इसमें मंदिर को नुकसान पहुंचाने को गंभीर धार्मिक पाप के समान बताया गया है. यही वजह है कि यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि झारखंड की मध्यकालीन स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. पत्थरों पर टिकी है सदियों पुरानी संरचना, मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में खास है उत्तर-मध्यकालीन भारतीय और मुगलकालीन स्थापत्य शैली का मिश्रण इस मंदिर की बनावट में दिखाई देता है. करीब 1,140 वर्ग फीट के मजबूत चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया गया है. मुख्य मंदिर 12 नक्काशीदार ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभों पर टिका है. इन स्तंभों की ऊंचाई चबूतरे से छत तक करीब 11 फीट 9 इंच बताई जाती है. मंदिर के चारों ओर करीब 3 फीट 5 इंच मोटी मजबूत दीवार बनाई गई है. सदियों बीत जाने के बावजूद मंदिर की मूल संरचना आज भी इसकी मजबूती और प्राचीन निर्माण तकनीक की कहानी कहती है. मदन मोहन मंदिर (ETV Bharat) मूर्ति चोरी के बाद बदली गईं प्रतिमाएं