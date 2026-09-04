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जन्माष्टमी पर 361 साल पुराने मदन मोहन मंदिर में विशेष अनुष्ठान, यहां इतिहास और आस्था का होता है संगम

रांची के मदन मोहन मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Sri krishna Janmashtami
मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 1:26 PM IST

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रांची: जन्माष्टमी के अवसर पर रांची के बोड़ेया स्थित ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर, जिसे कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर विशेष धार्मिक आयोजन का केंद्र बना है. करीब 361 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव भव्य तरीके से मनाया जाता है. जन्माष्टमी के दिन भगवान मदन मोहन का भव्य श्रृंगार, अभिषेक, झूलन, जन्मोत्सव और विशेष आरती सहित कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं. इसके अलावा मंदिर परिसर में लगातार जागरण कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है. जन्माष्टमी के मौके पर रांची के अलावा झारखंड के विभिन्न इलाकों और पश्चिम बंगाल, कोलकाता तथा छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

1665 में रखी गई थी मंदिर की नींव

मदन मोहन मंदिर का इतिहास मुगलकाल से जुड़ा हुआ है. मंदिर में मौजूद शिलालेख के अनुसार संवत 1722 यानी वर्ष 1665 में वैशाख शुक्ल दशमी के दिन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में स्थानीय जमींदार लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मंदिर की नींव रखी थी. इसके करीब तीन वर्ष तीन महीने बाद संवत 1725 यानी 1668 में मंदिर की चहारदीवारी और मुख्य दरवाजों का निर्माण शुरू हुआ. संवत 1739 यानी वर्ष 1682 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ. शिलालेख में मंदिर निर्माण की कुल लागत 14,001 रुपये बताई गई है.

रांची के मदन मोहन मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष अनुष्ठान (ETV Bharat)

मंदिर के शिलालेख में इसकी सुरक्षा को लेकर धार्मिक चेतावनी भी अंकित है. इसमें मंदिर को नुकसान पहुंचाने को गंभीर धार्मिक पाप के समान बताया गया है. यही वजह है कि यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि झारखंड की मध्यकालीन स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है.

पत्थरों पर टिकी है सदियों पुरानी संरचना, मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में खास है

उत्तर-मध्यकालीन भारतीय और मुगलकालीन स्थापत्य शैली का मिश्रण इस मंदिर की बनावट में दिखाई देता है. करीब 1,140 वर्ग फीट के मजबूत चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया गया है. मुख्य मंदिर 12 नक्काशीदार ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभों पर टिका है. इन स्तंभों की ऊंचाई चबूतरे से छत तक करीब 11 फीट 9 इंच बताई जाती है. मंदिर के चारों ओर करीब 3 फीट 5 इंच मोटी मजबूत दीवार बनाई गई है. सदियों बीत जाने के बावजूद मंदिर की मूल संरचना आज भी इसकी मजबूती और प्राचीन निर्माण तकनीक की कहानी कहती है.

Sri krishna Janmashtami
मदन मोहन मंदिर (ETV Bharat)

मूर्ति चोरी के बाद बदली गईं प्रतिमाएं

मंदिर के गर्भगृह में कभी भगवान मदन मोहन और राधा जी की अष्टधातु की प्रतिमाएं स्थापित थीं. बताया जाता है कि दोनों प्रतिमाओं का वजन करीब 45-45 किलोग्राम था. 5 सितंबर 1953 को भगवान श्रीकृष्ण की मूल अष्टधातु प्रतिमा चोरी हो गई. इसके बाद वर्ष 1960 में प्रसिद्ध व्यवसायी गंगा प्रसाद बुधिया के सहयोग से मंदिर में संगमरमर की नई प्रतिमाएं स्थापित कराई गईं. वर्ष 1980 में वैष्णव परंपरा के अनुरूप पीतल की प्रतिमाएं शास्त्रोक्त विधि से स्थापित की गईं. वर्तमान में इन्हीं प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना की जाती है.

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मदन मोहन मंदिर की स्थपना का साल (ETV Bharat)

गर्भगृह से जुड़ी अनोखी परंपरा

मंदिर की सबसे खास परंपराओं में गर्भगृह से जुड़ी मान्यता भी शामिल है. परंपरा के अनुसार गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं होता और मुख्य पुजारी ही वहां नियमित पूजा करते हैं. लक्ष्मी नारायण तिवारी के वंशज परिवार में विवाह के दौरान एक विशेष रस्म के तहत नवविवाहित वर-वधू को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती है. इस दौरान वधू राधारानी को सिंदूर अर्पित करती है. यह रस्म पूरी होने के बाद परिवार की मान्यता के अनुसार बहू दोबारा गर्भगृह में प्रवेश नहीं करती.

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मंदिर पहुंचे बच्चे (ETV Bharat)

1665 की जल संरक्षण तकनीक आज भी चर्चा में

मंदिर की प्राचीन इंजीनियरिंग भी लोगों को आकर्षित करती है. मंदिर की छत पर 'पनसोखा' जैसी जल निकासी और भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था होने की बात कही जाती है. बारिश के दौरान छत पर जमा पानी पाइपों के जरिए जमीन के भीतर पहुंचता है. स्थानीय मान्यता और उपलब्ध विवरणों के अनुसार इसी तरह की प्राचीन जल संरक्षण व्यवस्था के कारण मंदिर परिसर के आसपास मौजूद ऐतिहासिक तालाब और कुआं लंबे समय तक जल से जुड़े रहे हैं.

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मंदिर में श्रीकृष्ण के लिए पालना (ETV Bharat)

जन्माष्टमी पर आस्था

हर वर्ष जन्माष्टमी पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. इस बार भी भगवान मदन मोहन के जन्मोत्सव को लेकर विशेष पूजा-अर्चना, श्रृंगार, अभिषेक, झूलन, आरती और जागरण का आयोजन किया जा रहा है. रात में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के साथ मंदिर परिसर भक्ति और उत्सव के माहौल से सराबोर होगा.

बोड़ेया का यह मंदिर आज भी रांची की धार्मिक पहचान के साथ-साथ उसकी ऐतिहासिक विरासत को जीवित रखे हुए है. 1665 में रखी गई नींव से लेकर आज तक मंदिर ने कई दौर देखे, लेकिन भगवान मदन मोहन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बनी हुई है. जन्माष्टमी पर यहां जुटने वाली भीड़ इसी अटूट आस्था और सदियों पुरानी परंपरा की गवाही देती है.

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