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चंडीगढ़ में 66 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटेंगे!, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा

चंडीगढ़ में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण पूरा हो चुका है, 66 हजार से ज्यादा मतदाता के नाम हटाए जाएंगे.

Special revision of electoral rolls completed in Chandigarh names of over 66000 voters to be removed
चंडीगढ़ में 66 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटेंगे! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 15, 2026 at 8:59 PM IST

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Updated : July 15, 2026 at 9:38 PM IST

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चंडीगढ़ : यूटी चंडीगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) प्रेरणा पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी.

चंडीगढ़ में कुल 5,16,427 पंजीकृत मतदाता : निर्वाचन विभाग के अनुसार, चंडीगढ़ में कुल 5,16,427 पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें से 3,80,147 मतदाताओं का सफलतापूर्वक मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है. वहीं 69,484 मतदाताओं ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है, लेकिन उनका मैपिंग कार्य अभी प्रक्रिया में है.

चंडीगढ़ में 66 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटेंगे! (ETV Bharat)

66,681 मतदाताओं के नाम हटेंगे! : विभाग ने बताया कि 66,681 मतदाताओं ने निर्धारित समय सीमा तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कराया है. ऐसे मतदाताओं के नाम 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे और उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा.

3,521 पंजीकृत मतदाताओं की मृत्यु : विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान ये भी सामने आया कि 3,521 पंजीकृत मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 43,878 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं. इसके अलावा 12,886 मतदाता ऐसे मिले, जो सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए और उनके एन्यूमरेशन फॉर्म निर्वाचन विभाग को प्राप्त नहीं हुए.

मतदाता सूची को सटीक बनाना लक्ष्य : निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में केवल पात्र और सत्यापित मतदाताओं के नाम ही सूची में शामिल हों.

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Last Updated : July 15, 2026 at 9:38 PM IST

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