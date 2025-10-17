ETV Bharat / state

तालाब शो-पीस नहीं, नियम ताक पर रखकर तालाबों के आसपास हो रहे निर्माण, बिगड़ रहा पर्यावरण संतुलन

सौंदर्यता ही तालाबों के खत्म होने की वजह भी हो सकती है. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कंक्रीट के घेरे में कैद हो रही प्रकृति: डॉ. गुप्ता के मुताबिक तालाब के आसपास की मिट्टी ही उसकी जीवित दीवार होती है. यह जल रिसाव, भू-जल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) और तापमान नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है. जब इसे सीमेंट और रिटेनिंग वॉल से बंद कर दिया जाता है, तो मिट्टी की झरझराहट खत्म हो जाती है.

डॉ. गुप्ता के मुताबिक तालाब के आसपास की मिट्टी ही उसकी जीवित दीवार होती है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वेटलैंड अथॉरिटी के आदेश और नियम ताक पर: सामाजिक कार्यकर्ता और ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के वन मंत्री (वेटलैंड प्राधिकरण के अध्यक्ष) को पत्र लिखकर कहा कि रायपुर के कर्बला तालाब क्षेत्र में 50 मीटर दायरे के भीतर पक्के निर्माण जारी हैं. उन्होंने बताया कि वेटलैंड प्राधिकरण ने 30 सितंबर 2025 को कलेक्टर रायपुर और आयुक्त नगर निगम को आदेश जारी किया था कि अवैध निर्माणों पर तुरंत रोक लगाई जाए, लेकिन 13 अक्टूबर 2025 को भी सीमेंट वॉल और कंक्रीट कॉलम का निर्माण जारी मिला. डॉ. गुप्ता ने कहा यह वेटलैंड (प्रबंधन एवं संरक्षण) नियम 2017 का सीधा उल्लंघन है. इससे न केवल तालाब की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो रही है, बल्कि उसका पर्यावरणीय जीवन चक्र भी टूट रहा है.

नियम ताक पर रखकर तालाबों के आसपास हो रहे निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: कभी जीवनदायिनी माने जाने वाले तालाब अब शहरों और गांवों में सौंदर्य का प्रतीक बनते जा रहे हैं, लेकिन ये सौंदर्यता ही तालाबों के खत्म होने की वजह भी हो सकती है. चारों ओर सीमेंट की दीवारें, रिटेनिंग वॉल और रंग-बिरंगे लाइट पोल्स ने इन प्राकृतिक जलाशयों की आत्मा छीन ली है. मिट्टी के कटाव से न सिर्फ जलस्तर घटा रहा है, बल्कि जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन और मिट्टी के रिचार्ज सिस्टम को भी नष्ट कर रहा है. सवाल है कि क्या हम सौंदर्य के लिए अपने भविष्य की प्यास और पर्यावरण का अस्तित्व कुर्बान कर रहे हैं?

तालाबों के आसपास हो रहे कंस्ट्रक्शन से रायपुर की जलधरोहर संकट में है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तालाब नहीं रहे तो बारिश भी बेअसर होगी: पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी का भी कहना है कि, सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाबों में जो रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है, वह पानी और मिट्टी के बीच का प्राकृतिक रिश्ता खत्म कर देती है. उन्होंने बताया कि जब पानी मिट्टी में रिसता है, तो वह नीचे के जलस्तर को रिचार्ज करता है. यही पानी भूजल बनकर कुओं और बोरवेल में लौटता है. लेकिन रिटेनिंग वॉल इस चक्र को पूरी तरह तोड़ देती है. जिसकी वजह से तालाब भर जाता है, लेकिन आसपास के बोरवेल सूख जाते हैं.

तालाबों के आसपास हो रहे निर्माण, बिगड़ रहा पर्यावरण संतुलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जैव विविधता पर गहरा असर: सिंघवी ने बताया कि पहले हर तालाब एक सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र (micro ecosystem) था. इसमें मेंढक, मछलियां, कीट, जलपक्षी और जलीय पौधे रहते थे. अब सौंदर्यीकरण के नाम पर न तो कमल खिलते हैं, न मछलियां जीवित रहती हैं, और न ही पक्षियों का बसेरा बचा है. जब मिट्टी-पानी का संपर्क टूटता है, तो शैवाल (algae) अत्यधिक बढ़ते हैं. इससे ऑक्सीजन घटती है और तालाब ‘डेड वाटर बॉडी’ बन जाता है. यह जैव विविधता के लिए मृत्यु समान स्थिति है.

तालाब शो-पीस नहीं, नियम ताक पर रखकर तालाबों के आसपास हो रहे निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यावरणीय संतुलन पर असर: तालाब सिर्फ जलस्रोत नहीं, बल्कि स्थानीय तापमान नियंत्रक भी होते हैं. उनके चारों ओर की हरियाली वातावरण में नमी बनाए रखती है और गर्मी में राहत देती है. अब जब ये तालाब कंक्रीट और टाइल्स से घिर गए हैं, तो उनकी हीट-एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है, जिससे शहरी गर्मी (urban heat island effect) और धूल प्रदूषण बढ़ रहा है. तालाबों का सौंदर्य बढ़ाने की होड़ ने हवा, पानी और मिट्टी तीनों को नुकसान पहुंचाया है

गांवों के तालाब तो खेती, पशुपालन और सिंचाई के लिए जीवनरेखा थे. अब वे भी ‘शोपीस’ बन रहे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांवों तक पहुंची सौंदर्यकरण की बीमारी: सिंघवी ने कहा कि यह रुझान अब गांवों में भी दिख रहा है, पंचायतों के पास फंड आया तो तालाबों को सीमेंट और लाइटों से सजाने की शुरुआत कर दी. जबकि गांवों के तालाब तो खेती, पशुपालन और सिंचाई के लिए जीवनरेखा थे. अब वे भी ‘शोपीस’ बन रहे हैं.

विपिन दुबे का कहना है कि तालाबों को सजावट में दबाया गया तो भूजल स्तर गिरेगा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भविष्य की चेतावनी: भूजल वैज्ञानिक डॉ विपिन दुबे का कहना है कि अगर तालाबों को ऐसे ही सीमेंट और सजावट में दबाया गया, तो भविष्य में भूजल स्तर 10–15 फीट तक गिर सकता है, बारिश का पानी सीधे बह जाएगा और स्थानीय जलवायु में अत्यधिक गर्मी और सूखापन बढ़ेगा. तालाबों को बचाना अब केवल सौंदर्य या विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन और अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है.

वेटलैंड अथॉरिटी के आदेश और नियम ताक पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तालाबों को बचाना मतलब अपनी सांसों को बचाना है, अब फैसला हमें लेना है क्या हम तालाबों को सुंदर बनाकर मारना चाहते हैं, या उन्हें प्राकृतिक बनाकर जिंदा रखना चाहते हैं?