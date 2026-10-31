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राज्योत्सव 2026: नक्सल अभिशाप मुक्त छत्तीसगढ़ का पहला स्थापना दिवस, विकास के हर रंग से दामन को रंगने की नई राह

राज्योत्सव 2026: नक्सल अभिशाप मुक्त छत्तीसगढ़ का पहला स्थापना दिवस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है. उम्मीद जो छत्तीसगढ़ को कई बार विचलित करती थी, रुलाती थी. विकास वाली सोच को भी रुकने को मजबूर करती थी. पहली बार ऐसा राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है जिसमें कम से कम उसे नासूर से बाहर निकल चुका है. नक्सल के दंश वाले दस्तूर को कई दशकों तक छत्तीसगढ़ ने झेला है. छत्तीसगढ़ बनने के बाद हर बार राज्य स्थापना दिवस पर एक संकल्प सब के मन में जरूर होता था कि वह दिन कैसा होगा जिस दिन छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाएगा और यह कहा जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सली नहीं है, हम नक्सली मुक्त हो चुका है.

1 नवंबर 2026 की तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में एक मजबूत दरख्त के तौर पर दर्ज हो गई है. जिसमें कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त है. विकास से अब अपने सोपान को मजबूत कर रहा है. बदलते छत्तीसगढ़ की नई अवधारणा, बदलते छत्तीसगढ़ का नया संकल्प, बदलते छत्तीसगढ़ की नई कहानी और बदलते छत्तीसगढ़ के विकास की नई रफ्तार निश्चित तौर पर एक नए आवेग के साथ है. विकास की नई संजीदगी वाली बात भी बुनियाद से जुड़ी है. हालांकि राजनीति के विभेद वाली सियासत भी उतनी ही तेजी से चल रही है.