राज्योत्सव 2026: नक्सल अभिशाप मुक्त छत्तीसगढ़ का पहला स्थापना दिवस, विकास के हर रंग से दामन को रंगने की नई राह
1 नवंबर की तारीख, छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव से लेकर दिल्ली में रैली तक की सियासत, ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 8:56 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ अपना राज्य स्थापना दिवस मना रहा है. उम्मीद जो छत्तीसगढ़ को कई बार विचलित करती थी, रुलाती थी. विकास वाली सोच को भी रुकने को मजबूर करती थी. पहली बार ऐसा राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है जिसमें कम से कम उसे नासूर से बाहर निकल चुका है. नक्सल के दंश वाले दस्तूर को कई दशकों तक छत्तीसगढ़ ने झेला है. छत्तीसगढ़ बनने के बाद हर बार राज्य स्थापना दिवस पर एक संकल्प सब के मन में जरूर होता था कि वह दिन कैसा होगा जिस दिन छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाएगा और यह कहा जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सली नहीं है, हम नक्सली मुक्त हो चुका है.
1 नवंबर 2026 की तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में एक मजबूत दरख्त के तौर पर दर्ज हो गई है. जिसमें कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त है. विकास से अब अपने सोपान को मजबूत कर रहा है. बदलते छत्तीसगढ़ की नई अवधारणा, बदलते छत्तीसगढ़ का नया संकल्प, बदलते छत्तीसगढ़ की नई कहानी और बदलते छत्तीसगढ़ के विकास की नई रफ्तार निश्चित तौर पर एक नए आवेग के साथ है. विकास की नई संजीदगी वाली बात भी बुनियाद से जुड़ी है. हालांकि राजनीति के विभेद वाली सियासत भी उतनी ही तेजी से चल रही है.
छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक
नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है. तो पहली बार ही ऐसा भी हो रहा है जब छत्तीसगढ़ के लोगों के ठगने की कहानी को लेकर 1 नवंबर को ही विरोध का एक बड़ा मंच सजाने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग जा रहे हैं. मतलब साफ है कि नक्सल से मुक्त होकर छत्तीसगढ़ को बनाने का जितना मजबूत उत्साह है. छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगे जाने की कहानी लेकर उतनी ही मजबूती से उठी है. एक उत्साह छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ दिल्ली में मौजूद है. अब सियासत की दो धुरी में छत्तीसगढ़ अपने आप को एक बार फिर इस पायदान पर खड़ा पता है कि खुशी तो है लेकिन कुछ गम भी है.
छत्तीसगढ़ ने अपने दामन में फूलों की उस माला को पिरोये रखा है, जिसमें 45 फ़ीसदी जंगल की हरियाली से छत्तीसगढ़ को लहलहाते हुए मजबूती के साथ दिखती है. लेकिन जंगल के इस दर्द से दशकों को तक सहा भी है. अब जब उससे मुक्त हुआ है तो सियासत इस रूप में खड़ी हुई है कि छत्तीसगढ़ को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिला. नक्सल मुक्त हुए छत्तीसगढ़ को इस बात की उम्मीद थी की खुशी मनाई जाएगी. सभी लोग अपने इस स्थापना दिवस पर कम से कम जरूर यह कहेंगे कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं. लेकिन यह राजनीति है. जितना मिलता है वह कम है. इसे पूरा करने की जो कहानी होती है वह थोड़ी अलग है.
बीजेपी का दावा, कांग्रेस के विरोधी सुर
छत्तीसगढ़ विकास की राह पर है और छत्तीसगढ़ मजबूती से आगे बढ़ रहा है. इसका दावा लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर चौराहे पर खड़ी है. विकास का कोई ऐसा आधार नहीं है जो छत्तीसगढ़ में मजबूत ना हो रहा हो. नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अमित शाह की कहानी और छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी बातें विकास के उस डोर को बांधे हुए हैं जिससे छत्तीसगढ़ सिर्फ विकास की रफ्तार पर है. हालांकि विरोधी सुर को कांग्रेस के शोर ने इस कहानी को दूसरी तरह से अपनी मजबूत में कर रहे हैं, जिसमें लोगों की बेरोजगारी, 27 साल के हो चुके छत्तीसगढ़ के लोगों को आज भी नौकरी का इंतजार. रोजगार के नाम पर वादा और शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति. इलाज के लिए दर-दर भटकते लोग. छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर आज भी एक बड़े सवाल के तौर पर खड़ा है . सियासत के इसी द्वंद से जूझती छत्तीसगढ़ की राजनीति दोराहे पर खड़ी दिखती है.
कद्दावार नेताओं की बयानबाजी
राजनीतिक बयानबाजी में भाजपा के कई कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचे हुए हैं. लोकतंत्र को बचाना है. इसका नारा लेकर के वे लोग सभी जगह घूम रहे हैं. पिछले 24 घंटे की सियासत को समझे तो भारत सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने कांग्रेस पर तोहमत लगाते हुए कहा कांग्रेस विभाजन की राजनीति करती है. वास्तव में कई राजनीतिक समीक्षक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की बात सिर्फ इसलिए कही जाती है कि वह मासूम है, भोला है. जो कुछ कहते हैं सब मान लेता है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2014 से जब छत्तीसगढ़ सहित देश की सियासत को नेतृत्व देने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है तो फिर संविधान खतरे में गया क्यों और संविधान खतरे में गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की. हालांकि इस बात पर जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है.
लोकतंत्र खतरे में क्यों है?
छत्तीसगढ़ दौरे पर आए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. जिस तरीके की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक चीज हैं. विश्व पटल पर उसे मजबूत करने का काम भारत ने किया है. लेकिन कांग्रेस किसी एक मुद्दे को लेकर इतना आगे जा रही है जिसका कोई जमीन आधार नहीं है. जो इन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया. आज वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं लेकिन किस तरह की स्थितियां इन्होंने की है वह भारतीय इतिहास में एक गवाह है.
उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस समाज में फूट, भारत की धर्म संस्कृति से घृणा ही करती है. पिछले 10-12 सालों में ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिस पर कांग्रेस ने भ्रम पैदा करने का प्रयास नहीं किया है. सरकार के हर कामकाज पर इन्होंने भ्रम फैलाने की स्थिति की है. सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया है. वायु सेना और बालाकोट को लेकर भी उनके सवाल रहे हैं. अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी कोई बड़ी तैयारी नहीं होती है.
लेकिन सुधांशु त्रिवेदी से जब यह सवाल पूछा गया लोकतंत्र खतरे में है क्यों. सरकार आपकी है. एक नहीं दो नहीं तीन इंजन की सरकार चल रही है. तो आखिर खतरे की बात कहां से आ गई. इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं. उनको उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं. लेकिन खतरे की बात को सिर्फ राजनीति के रंग से तोप दिया गया.
राजनीति का रंग
यह राजनीति का रंग है. फायदे के लिए बोलेगा ही. इस बात में कहीं दो राय नहीं है. लेकिन उत्साह की जिस घड़ी को छत्तीसगढ़ जीना चाहता था. 1 नवंबर को अपने उस स्थापना दिवस पर जितना उत्साहित होकर रहना चाहता था उसमें एक दाग तो जरूर लगा है. क्योंकि विरोध वाली सियासत छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक है और दिल्ली में जो राजनीति हो रही है उसे छत्तीसगढ़ पहुंचना है. इस आने और जाने वाली राजनीति के बीच छत्तीसगढ़ का वह हंसी और छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर वाली खुशी थोड़ी खिलखिलाती तो जरूर है, लेकिन फिर चुप हो जाती है. बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है. लेकिन बताया खूब जा रहा है. किसके लिए है यह बताने की स्थिति नहीं है. लेकिन हमारे लिए सब कुछ हो यही बताने की कोशिश हो रही है.
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो सब कुछ बदल जाएगा. यह कोई एक नेता नहीं कह रहा है. एक दिन के छत्तीसगढ़ राज्य के दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ के तहत दुर्ग में रैली निकाली. जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं. गुमराह करके ही लोगों का विश्वास जीतते हैं. जिस तरीके का मुद्दा उन्होंने उठाया है वह देश के प्रति चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वह देश के देशभक्ति और घुसपैठियों के बीच की लड़ाई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाने के बजाय विश्वास जीतने पर ध्यान देना चाहिए.
छत्तीसगढ़ के विकास की एक कहानी इस चर्चा में जरूर रही. जब उन्होंने बस्तर के चंदामेटा गांव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा के कारण यहां पर 2023 तक मतदान नहीं हो पाया था. लगातार इस व्यवस्था में बदलाव किया गया. सुरक्षा की स्थितियों में सुधार किया गया. नक्सलवाद को समाप्त किया गया. आज स्थिति यह है कि यहां पर लोग मतदान कर रहे हैं. विकास और बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं. क्योंकि चुनाव सबका अधिकार है और उसी से सरकार बनती है इसलिए हम इसे कर रहे हैं. हमारी सरकार नक्सली को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थी और इस प्रतिबद्ध के तहत हमने काम भी किया है.
1 नवंबर- छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव और दिल्ली में रैली
नक्सल समाप्ती को लेकर जेपी नड्डा के बयान ने 1 नवम्बर की चल रह तैयारी को एक संबल तो दिया लेकिन दिल्ली वाली राजनीति जो छत्तीसगढ़ से गई है, उसकी कहानी भी बड़ी ही है. 1 नवम्बर को ही दिल्ली में राहुल की रैली है. रैली में छत्तीसगढ़ है. यहां के नेता है. यहां की राजनीति के हालात की बात भी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि भाजपा ने 2 साल में छत्तीसगढ़ को अवैध शराब और नशे का गढ़ बना दिया है. आज प्रदेश में गली गली में अवैध शराब बिक रही है, सरकारी वाहन, महतारी एक्सप्रेस से शराब प्रदेश में तस्करी कर लाई जा रही है. भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ नशे के मामले में पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ चुका है. बिलासपुर, रायगढ़ के क्षेत्र और रायपुर के नई राजधानी और वीआईपी रोड जैसे इलाकों में शाम ढलते ही युवा नशे की गिरफ्त में साफ देखे जा सकते हैं. सभी शहरों के आउटर के कैफे तो युवाओं को नशा परोसने का केंद्र बन चुके हैं. पुलिस इसको रोकने के बजाय सहयोगी बनी हुई है.
कांग्रेस ने हुक्काबार बंद किए- बैज
बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तब वर्षों से चल रहे हुक्काबारों को बंद करवाया था, राज्य में सूखे नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त किया गया था. भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से नशे का कारोबार शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ का किसान गहरे संकट में है. बेमौसम बारिश और तूफान ने लाखों हेक्टेयर में लहलहाती फसल को मिट्टी में मिला दिया है. लेकिन बेहद शर्मनाक बात यह है कि इस आपदा के समय भी भाजपा की साय सरकार किसानों के आंसू पोछने के बजाय उत्सव मनाने और हवाई करतब दिखाने में व्यस्त है. ऊपर से सरकार की हठधर्मिता के कारण पटवारी हड़ताल पर हैं, ऐसे में कौन करेगा क्षति का मूल्यांकन और कब मिलेगा किसानों को मुआवजा? किसान परेशान है, सरकार चुप है. विकास कैसे होगा.
राजनीति के इस आरोप को अपना दामन में समेट कर अपनी नई सुबह पर छत्तीसगढ़ 27 साल के नए रंग में तैयार हो रहा है. राजनीति और राजनीतिक दल कम से कम इस बात को मान रहे हैं नक्सलवाद समाप्त हुआ है और छत्तीसगढ़ इससे मुक्त हुआ है. 1 नवम्बर 2026 को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के जिस सपने को साकार रंग मिला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी अब उसे बदल कर बदलाव की राह पर है. छत्तीसगढ़ में जो नहीं हो रहा है वह होगा यह तय है. हालांकि एक बात छत्तीसगढ़ हर छत्तीसगढ़िया से चाहेगा कि विकास के रंग को जगह मिले, इस बार से एक नया सुकून जरूर है कि नक्सल के नासूर से दामन छूटा जरूर है. आप सभी को ईटीवी परिवार की तरफ से राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई.