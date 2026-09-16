अनोखा ड्राइव-थ्रू पार्क: बीहड़ में बब्बर शेरों की दहाड़, यहां जंगल का 'राजा' खुला तो 'पिंजरे' में रहता है इंसान
पढ़िए- मनीष चौहान के संपादन में जितेंद्र सिंह चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 5:59 PM IST
इटावा : इटावा सफारी पार्क आज देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के वन्यजीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है. करीब 350 हेक्टेयर में फैला एशिया का यह आधुनिक ड्राइव-थ्रू वाइल्डलाइफ पार्क ईको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण की एक नई मिसाल पेश कर रहा है. गुजरात के गिर जंगलों के बाद यह भारत का एक ऐसा प्रमुख ठिकाना है, जहां एशियाई बब्बर शेर खुले आसमान के नीचे दहाड़ रहे हैं. इस खास रिपोर्ट में हम आपको चंबल के बीहड़ के बीच विकसित इस अनोखे सफारी पार्क की खासियत, वन्यजीव, आय, खर्च, सुविधाएं, पर्यटकों की संख्या समेत वह सभी जानकारी देंगे, जो कि वहां जाने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है. इसके अलावा यह भी जानेंगे कि इसमें देश के अन्य चिड़ियाघरों और नेशनल पार्कों से अलग क्या है, जो इसे खास बनाती है.
अगर आपको प्रकृति और जीव जंतुओं से लगाव है और घूमना फिरना भी पसंद है तो इटावा सफारी पार्क की सैर जरूर करें. खास बात है कि यहां जंगल का राजा पिंजरे में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे दहाड़ रहा होता है और इंसान बंद गाड़ियों में बैठकर उस रोमांच रूबरू होते हैं. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित यह वन्यजीव पार्क आज बब्बर शेरों का नया आशियाना बन चुका है, इसके साथ ही देश में ईको-टूरिज्म की नई परिभाषा भी लिख रहा है.
जिस इटावा सफारी पार्क को एशियाई शेरों के संरक्षण और उनकी ब्रीडिंग के लिए तैयार किया गया था, वह धीरे-धीरे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय होता गया. बीहड़ों के बीच बने इस खूबसूरत पार्क का रोमांच महसूस करने हर साल हजारों लोग यहां पहुंचते हैं और शेरों को बेहद करीब से देख पाते हैं, लेकिन वन्यजीव संरक्षण की इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे एक सवाल और भी उठता है कि सफारी की अपनी कमाई कितनी है और इसे चलाने में सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है?
एक तरफ सफारी पार्क को टिकट बिक्री, वाहन शुल्क और दूसरी सेवाओं से आय प्राप्त होती है, जो दूसरी तरफ सफारी के संचालन पर हर साल बड़ी राशि खर्च होती है. इसमें शेरों और दूसरे मांसाहारी वन्यजीवों के भोजन से लेकर शाकाहारी जानवरों के चारे की व्यवस्था, जानवरों की दवाएं और इलाज, बिजली, सफारी वाहनों का रखरखाव, सुरक्षा, सफाई, सीसीटीवी, पर्यटक सुविधाएं और आउटसोर्स कर्मचारियों का भुगतान आदि में खर्च भी होता है.
सफारी पार्क में वन्यजीव
|वन्यजीव
|संख्या
|बारहसिंगा
|5
|शेर
|22
|लेपर्ड
|25
|काला हिरण
|174
|सांभर
|20
|चीतल
|147
|नीलगाय
|2
|भालू
|6
2 करोड़ 32 लाख की आय
सफारी पार्क के डायरेक्टर डॉ. अनिल कुमार पटेल के मुताबिक, साल 2019 में पर्यटकों के लिए खुले इस पार्क में पिछले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं. शुरुआत में भले ही पर्यटकों की संख्या कम थी, लेकिन अब लगातार बढ़ रही है. 2021-22 में करीब 82 हजार पर्यटक आए थे, उसके बाद 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 लाख 32 हजार तक पहुंच गया है. पर्यटकों से इस बार 2 करोड़ 32 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा करीब 1 करोड़ 95 लाख रुपये था. यानी इस साल सफारी पार्क को गेट फीस (टिकट बिक्री) से 37 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई हुई है.
सफारी पार्क की खुद की आय
|साल
|आय
|2021-22
|15372327
|2022-23
|21650750
|2023-24
|21399041
|2024-25
|21733399
|2025-26 अब तक
|26840537
सफारी पार्क को की आय
डायरेक्टर के मुताबिक, वर्तमान में इटावा सफारी पार्क मुख्य रूप से एक 80 करोड़ के कार्पस फंड के ब्याज और गेट फीस से मिल रहे राजस्व के भरोसे चल रहा है. इस 80 करोड़ के कार्पस फंड से सालाना करीब 6 करोड़ का ब्याज मिलता है, जबकि पर्यटकों के टिकट से करीब 2.5 करोड़ की आय होती है. उन्होंने बताया कि पार्क में दो तरह के कर्मचारी है, जो परमानेंट हैं. उनकी सैलरी सरकारी की तरफ से आती है. इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन कार्पस फंड से मिलने वाले इसी ब्याज से निकाला जा रहा है.
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों की संख्या
|साल
|भारतीय
|विदेशी
|कुल पर्यटक
|2021-22
|82381
|42
|82423
|2022-23
|118720
|26
|118746
|2023-24
|109997
|26
|110023
|2024-25
|104246
|23
|104269
|2025-26 अब तक
|132679
|9
|132688
कितना हो रहा घाटा ?
डायरेक्टर का कहना है कि हम लोग वन्य जीव संरक्षण का काम कर रहे हैं, उसमें ये कहना गलत होगा कि घाटा हो रहा है. सरकार ने इस सफारी पार्क को चलाने के लिए भारी निवेश किया है. 80 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की व्यवस्था की गई है और गेट फीस आ रही है, जिसकी वजह से वर्तमान में सफारी पार्क बिना किसी घाटे के अच्छे से संचालित हो रहा है. ये जरूर है कि अगर हम परिसर में कुछ नया या एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से बजट की आवश्यकता होगी. हम लोग टाइगर सफारी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए सरकार से अलग से बजट की आवश्यकता होगी.
पिछले 5 सालों में अलग से कितना बजट आया ?
डायरेक्टर ने बताया कि पिछले 5 सालों से कार्पस फंड के ब्याज से ही मेंटेनेंस किया जा रहा है. इस दौरान कोई नया काम नहीं हुआ है, कार्पस फंड की जो सेविंग होती है, उसी से छोटे-छोटे काम हो रहे हैं. इसी बचत से हाल ही में पर्यटकों के लिए 3 नई एसी बसें मंगवाई गई हैं और सफारी के पुल-पुलियों की मरम्मत कराई गई है. इसके साथ ही, पार्क में वन्यजीवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके लिए नए क्रॉल तैयार किए जा रहे हैं. बच्चों के मनोरंजन के लिए नए झूले लगाकर पार्क को अपग्रेड किया गया है. उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया है.
पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं
सफारी पार्क में वन्य जीव देखने को तो मिलेंगे ही, लेकिन इसका प्रवेश द्वार अपने आप में ही एक अनूठा उदाहरण है. इसे एक स्पैनिश आर्किटेक्ट द्वारा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहां आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप इटावा में हैं. इसके अलावा, पर्यटकों के लिए पार्क में काफी जगह पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां यंगस्टर्स सेल्फी पॉइंट का जमकर लुत्फ उठाते हैं.
पर्यटकों के लिए संदेश
सफारी पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार पटेल ने कहा, "मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि वे एक बार इटावा सफारी पार्क आकर यहां के रोमांच का अनुभव जरूर लें. आप खुद अपनी आंखों से देखें कि यहां वन्यजीवों के दीदार का अहसास कितना अद्भुत होता है. वर्तमान में हम लेपर्ड सफारी को पूरी तरह ओपन में दिखाते हैं. इसके अलावा हिरण सफारी में 200 से अधिक काले हिरणों समेत तीन अलग-अलग प्रजातियों के हिरण मौजूद हैं. यहां आपको भालू भी गाड़ियों के सामने आकर करतब दिखाते हुए मिल जाएंगे. सफारी में जानवरों को देखने की संभावना हमेशा बनी रहती है, बस कुछ मौसम में हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कि बरसात के दिनों में बब्बर शेरों को खुले परिसर में नहीं छोड़ा जाता है."
क्या कहते हैं वन्यजीव विशेषज्ञ
वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सिंह चौहान का कहना है कि एशियाई शेर हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं और उनका प्रजनन, संवर्धन करना राष्ट्रीय हित की बात है. ऐसे में इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए सरकार की तरफ से इसका संचालन करना और अपने संसाधनों से सहयोग देना बेहद आवश्यक है. उन्होंने कहा कि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, इसलिए इन्हें लाभ और हानि के चश्मे से देखना बिल्कुल गलत है; क्योंकि अगर कोई प्रजाति एक बार विलुप्त हो गई, तो उसे दोबारा जीवित करना असंभव है. इसलिए अगर टिकट की आय से पार्क का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए.
वहीं, होटल के मैनेजर, दुकानदार और ई रिक्शा चालक का कहना है कि इटावा सफारी आने वाले पर्यटक सीधे वहीं से लौट जाते हैं, जिससे स्थानीय होटलों और दुकानदारों के व्यापार में कोई खास फायदा नहीं होता है. पर्यटकों के न रुकने के कारण ई-रिक्शा चालकों को भी कभी तो सवारियां मिल जाती हैं और कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता है.
पाठकों से खास अपील
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