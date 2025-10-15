EXPLAINER: कभी गूंजती थी दहाड़, कभी छाई खामोशी, देखिए 2000 से अब तक टाइगर पर स्पेशल रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ की बाघ गाथा संघर्ष और पुनर्जागरण दोनों का मिश्रण है. 25 साल में छत्तीसगढ़ के बाघों की बदलती तकदीर और तस्वीर
रायपुर: साल 2000 से 2025 के बीच छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघों की संख्या लगातार उतार-चढ़ाव भरी रही. एक समय राज्य के प्रमुख टाइगर रिज़र्व में गर्जना सुनाई देती थी, लेकिन सुरक्षा, नक्सल प्रभाव, अवैध शिकार और निवास स्थान के घटने ने बाघों की संख्या पर गहरा असर डाला. हालांकि हाल के वर्षों में संरक्षण प्रयासों से सुधार के संकेत भी मिले हैं. बाघों की संख्या में सुधार दिख रहा है, जिससे उम्मीद जगी है कि यह महान शिकारी फिर से अपनी दहाड़ के साथ जंगलों में लौटेंगे.
2000 से 2014, आशा की किरण और बढ़ता सर्वे कवरेज: साल 2000 के शुरुआती दशक में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कम थी, पर इंद्रावती और अचानकमार जैसे रिज़र्व राज्य के वन्यजीव मानचित्र पर प्रमुख केंद्र बने रहे. साल 2014 में नेशनल टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट में राज्य में लगभग 46 बाघों की उपस्थिति दर्ज हुई. यह उछाल सर्वे पद्धति में विस्तार और नए क्षेत्रों को शामिल करने से संभव हुआ था.
2014 से 2018, गिरावट का दौर और गंभीर सवाल: 2018 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में बाघों की संख्या घटकर केवल 19 रह गई. यह गिरावट राज्य के लिए चिंताजनक रही. विशेषज्ञों ने इसके लिए शिकार, नक्सल गतिविधियों, मानव-वन संघर्ष और कमजोर मॉनिटरिंग को जिम्मेदार ठहराया. इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व, जो पहले बाघों का गढ़ था, लगातार सिक्योरिटी और सर्वे की चुनौतियों से जूझता रहा.
2022 की रिपोर्ट, संख्या स्थिर पर उम्मीदें बरकरार: 2022 की ऑल इंडिया टाइगर ऐस्टीमेशन रिपोर्ट (All India Tiger Estimation Report) में छत्तीसगढ़ में 17 बाघ दर्ज किए गए. हालांकि यह संख्या 2018 से भी कम थी, लेकिन राज्य ने इस दौरान कई संरक्षण पहल शुरू की.
- वन क्षेत्र में कैमरा ट्रैप कवरेज बढ़ाना
- अचानकमार और उदंती सीतानदी रिज़र्व में इको-संवेदनशील जोन विकसित करना
- बाघों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर तैयार करना
2023–2025, फिर सुनाई दी गर्जना: राज्य सरकार और वन विभाग की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार, 2024–25 में बाघों की संख्या में सुधार देखा गया. अप्रैल 2025 की प्रारंभिक रिपोर्ट में लगभग 35 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई. इनमें अचानकमार और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व में वृद्धि के संकेत मिले. राज्य ने मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाघ माइग्रेशन और ट्रांसलोकेशन योजनाओं पर भी काम शुरू किया है.
मुख्य कारण और चुनौतियां: वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी का कहना है कि बाघ को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ किया जाना बाकी है. राज्य निर्माण के समय बाघों की संख्या ज्यादा थी, बीच में बाघों की संख्या कम हुई. वर्तमान में अब बाघों की संख्या बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल रही है. यदि उन बातों को ध्यान दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या और बढ़ सकती है.
- शिकार और अवैध व्यापार- 2000 से 2018 के बीच शिकार के कई मामले सामने आए.
- निवास स्थान का क्षरण- मानव बस्तियों का विस्तार और चारागाहों की कमी ने बाघों के शिकार आधार को प्रभावित किया.
- कर्मचारियों की कमी- कर्मचारियों की कमी की वजह से भी बाघों की देखरेख एक बहुत बड़ी चुनौती है
- वनों का पट्टा वितरण- अवैध पट्टा न वितरित किया जाए ,जो उसके हकदार है उन्हें ही पट्टा दिया जाए.
- नक्सल प्रभावित इलाकों में निगरानी कठिन- कई रिज़र्व क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप और गश्ती दल नियमित काम नहीं कर पाए.
भविष्य की दिशा: छत्तीसगढ़ अब बाघ कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट” पर काम कर रहा है, ताकि मध्य प्रदेश और ओडिशा के रिज़र्वों से बाघों का प्राकृतिक आवागमन हो सके. वन विभाग ने 2025 के अंत तक 50 बाघों का लक्ष्य तय किया है.
2022 में प्रदेश में जहां बाघों की संख्या 17 थी, वहीं अब यह बढ़कर 35 हो गई है. हमारी सरकार वन्यजीवों के संरक्षण और आवास विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है. देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास-तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, जहां बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और सरकार वहां बेहतर संरक्षण के लिए सतत प्रयासरत है.- केदार कश्यप, मंत्री, वन विभाग, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व
1. इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, जिला: बीजापुर
- वर्ष 1983 में ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के तहत इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी प्रसिद्ध है.
- इस क्षेत्र में साल, बांस और अन्य घने वृक्ष पाए जाते हैं.
- यह रिजर्व अनेक दुर्लभ वन्यजीवों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली भैंसा और विभिन्न प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं.
2. उदंती–सीतांदी टाइगर रिजर्व, जिला: गरियाबंद और धमतरी
- यह रिजर्व राज्य सरकार की ओर से संरक्षित क्षेत्र है और टाइगर संरक्षण योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
- यहां बाघों के साथ-साथ चीतल, सांभर, नीलगाय और विभिन्न पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं.
- यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वनस्पति और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है.
3. अचनाकमार टाइगर रिजर्व, जिला: मुंगेली
- अचनाकमार–अमरकंटक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है.
- यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में साल, साजा, टिंसा, बीजा और बांस शामिल हैं.
- इस क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली कुत्ते और भालू जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं.
- 2022 में जहां लगभग 5 बाघ थे, वहीं हाल के वर्षों में संख्या बढ़कर लगभग 10 तक पहुंच चुकी है.
4. गुरु घासीदास–तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जिला: मानेंद्रगढ़–चिर्मिरी–भरतपुर, कोरिया, सुरजपुर और बलरामपुर
- 2024 में ये रिजर्व बना जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,829.387 वर्ग किलोमीटर है.
- यह छत्तीसगढ़ का नवीनतम टाइगर रिजर्व है.
- इसका गठन प्रदेश के उत्तर में बाघों के प्राकृतिक गलियारे को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया है.
- यहां के घने वन, पहाड़ियां और नदियां इसे जैव विविधता के दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाते हैं.
छत्तीसगढ़ के ये चार टाइगर रिजर्व न केवल राज्य की वन संपदा और जैव विविधता के प्रतीक हैं, बल्कि ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के तहत बाघ संरक्षण की दिशा में प्रदेश की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करते हैं. इन अभयारण्यों ने बाघों की आबादी में निरंतर वृद्धि और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है.
जहां एक ओर गिरावट के दौर ने संरक्षण तंत्र की कमज़ोरियां उजागर कीं, वहीं हाल के वर्षों के प्रयासों ने उम्मीद की नई किरण जगाई है. अगर मौजूदा संरक्षण नीतियां और निगरानी तंत्र मजबूत बनाए गए, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ फिर से बाघों की गूंज से गूंज सकता है.