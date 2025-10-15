ETV Bharat / state

EXPLAINER: कभी गूंजती थी दहाड़, कभी छाई खामोशी, देखिए 2000 से अब तक टाइगर पर स्पेशल रिपोर्ट

रायपुर: साल 2000 से 2025 के बीच छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघों की संख्या लगातार उतार-चढ़ाव भरी रही. एक समय राज्य के प्रमुख टाइगर रिज़र्व में गर्जना सुनाई देती थी, लेकिन सुरक्षा, नक्सल प्रभाव, अवैध शिकार और निवास स्थान के घटने ने बाघों की संख्या पर गहरा असर डाला. हालांकि हाल के वर्षों में संरक्षण प्रयासों से सुधार के संकेत भी मिले हैं. बाघों की संख्या में सुधार दिख रहा है, जिससे उम्मीद जगी है कि यह महान शिकारी फिर से अपनी दहाड़ के साथ जंगलों में लौटेंगे.

2000 से 2014, आशा की किरण और बढ़ता सर्वे कवरेज: साल 2000 के शुरुआती दशक में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कम थी, पर इंद्रावती और अचानकमार जैसे रिज़र्व राज्य के वन्यजीव मानचित्र पर प्रमुख केंद्र बने रहे. साल 2014 में नेशनल टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट में राज्य में लगभग 46 बाघों की उपस्थिति दर्ज हुई. यह उछाल सर्वे पद्धति में विस्तार और नए क्षेत्रों को शामिल करने से संभव हुआ था.

छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघों की संख्या लगातार उतार-चढ़ाव भरी रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2014 से 2018, गिरावट का दौर और गंभीर सवाल: 2018 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में बाघों की संख्या घटकर केवल 19 रह गई. यह गिरावट राज्य के लिए चिंताजनक रही. विशेषज्ञों ने इसके लिए शिकार, नक्सल गतिविधियों, मानव-वन संघर्ष और कमजोर मॉनिटरिंग को जिम्मेदार ठहराया. इन्द्रावती टाइगर रिज़र्व, जो पहले बाघों का गढ़ था, लगातार सिक्योरिटी और सर्वे की चुनौतियों से जूझता रहा.

2022 की रिपोर्ट, संख्या स्थिर पर उम्मीदें बरकरार: 2022 की ऑल इंडिया टाइगर ऐस्टीमेशन रिपोर्ट (All India Tiger Estimation Report) में छत्तीसगढ़ में 17 बाघ दर्ज किए गए. हालांकि यह संख्या 2018 से भी कम थी, लेकिन राज्य ने इस दौरान कई संरक्षण पहल शुरू की.

वन क्षेत्र में कैमरा ट्रैप कवरेज बढ़ाना

अचानकमार और उदंती सीतानदी रिज़र्व में इको-संवेदनशील जोन विकसित करना

बाघों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर तैयार करना

2023–2025, फिर सुनाई दी गर्जना: राज्य सरकार और वन विभाग की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार, 2024–25 में बाघों की संख्या में सुधार देखा गया. अप्रैल 2025 की प्रारंभिक रिपोर्ट में लगभग 35 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई. इनमें अचानकमार और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व में वृद्धि के संकेत मिले. राज्य ने मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाघ माइग्रेशन और ट्रांसलोकेशन योजनाओं पर भी काम शुरू किया है.