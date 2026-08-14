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एक संकल्प ऐसा भी-एक यात्रा ऐसी भी, तिरंगा यात्रा में शहादत की माटी, छत्तीसगढ़ का कोई कोना नहीं अब जहां वंदेमातरम का राग नहीं

बलिदान की कहानी करोडों की जुबान पर है. हजारों घरों में दर्द के तौर पर है. उनकी आंखें अपनों के खोज रही हैं जो नक्सल की नासूर की भेंट चढ़ गए. आज पूरा देश आजादी के जश्न को मनाने जा रहा है लेकिन उन लोगों के बलिदान की कहानी बहुत बड़ी है जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दिया कि कुछ मनमानी करने की व्यवस्था देश के लोकतंत्र को खोखला कर रही थी. बस्तर बदलाव के लिए आज जिस कहानी को लिखा जा रहा है, जिस जज्बे को नमन किया जा रहा है उसके कहने और उनके वीरता को बताने के लिए बहुत बड़े त्याग की बातें तभी मूल आधार में होगी जब छत्तीसगढ़ के हर घर पर तिरंगा होगा. हालांकि इस दिन के आने तक छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ खोया है. आज जो लोग हमारे बीच नहीं हैं उनको नमन करके ही इस यात्रा को पूरा करना है. जहां जा रहे हैं उनकी घटना भी बहुत बड़ी है याद भी.

बस्तर में तिरंगा यात्रा लेकर निकले विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर बदल रहा है. यहां के लोग अभी समझने लगे हैं कि नक्सलियों का खौफ पूरी तौर पर खत्म हो चुका है. जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बदलाव का माहौल आया है वह छत्तीसगढ़ के आम लोगों के हिम्मत और हौसले की बात है. साथ ही सुरक्षा बल के उन तमाम लोगों की जीत है जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज का यह दिन ले आए हैं. देश के भीतर इस माहौल की चर्चा होनी भी जरूरी है कि जो विदेशी थे, आतातायी थे बाहर से आए थे, उनकी बात तो अलग है. लेकिन हमारे देश के वैसे लोग जो लोकतंत्र के मुख्यधारा से भटक कर बंदूक उठा लिए और उन्होंने अपना ही साम्राज्य खड़ा कर दिया यह किन नीतियों के दोष के तहत रहा है. जिसमें सैकड़ों बलिदान हुए. हमारे सिपाहियों की जानें गई. हजारों लोग अपंग हुए. आज भी जंगल महफूज नहीं है. यह तमाम बातें आने वाली पीढ़ियां जरूर पूछेंगी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसने ली थी और अब इसके लिए जवाब दे कौन रहा है? किताब के पन्नों में अंकित जरूर होगा. लेकिन एक बात तो बहुत बड़ी है कि आजादी के जिस सपने को देश ने देखा था और अंग्रेजों को भगाने के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने जिस तरह से युद्ध किया था उनके उसे पूरे हौसले पर उनकी पूरी कुर्बानी पर नक्सलवाद ने पानी फेर दिया था जिसे अब बदलने की कोशिश हो रही है.

राजनीति से अलग अगर छत्तीसगढ़ की कल्पना की जाए तो नाम वही आता था कि आदिवासी राज्य है और नक्सलियों की राजधानी है. जहां सरकार के समानांतर नक्सलियों की सत्ता चलती है. नक्सलियों के बगैर वहां कुछ नहीं हो सकता. आज वह छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है. 15 अगस्त 2026 पूर्ण नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का एक ऐसा राज्य अब स्थापित हो रहा है जिसके हर कोने पर झंडा फहराया जाएगा. 15 अगस्त 2025 की बात करें तो कोई यह दावे से नहीं कह सकता है छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया होगा. झंडा फहराया गया होगा. लेकिन 15 अगस्त 2026 को यह दावा सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं. लोगों का मन कर रहा है, उत्साह कर रहा है. इसके उत्साह के लिए निकले लोग इस बात को बता भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में अब झंडा फहराने से कोई नहीं रोक सकता, वंदेमातरम पर कोई बंदिश नहीं कोई पाबंदी नहीं.

रायपुर: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत को आजाद करने के लिए कई यात्राएं की, जिसने देश को आजादी दिलाई हमारे इतिहास के पन्नों में आजादी के गौरव गाथा के तहत तर्ज हैं. आज आजादी के 79वें साल बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसी यात्रा कर रहा है जिसमें लोगों को बता रहा है कि हमारे देश का, बापू के संदेश का रंग अहिंसा है. हमारे देश की पहचान तिरंगा है. बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 आज हम जिसकी यात्रा कर रहे हैं यह भी अपने आप में हमारे लोकतंत्र के लिए खड़ा एक ऐसा सवाल है जिसने यह बताया है कि देश के भीतर नक्सलवाद ने किस तरीके से देश की अस्मिता को ही चुनौती दे रखी थी. सवाल बहुत बड़ा है. हालांकि आजादी के इस दिवस पर और इस जुनून को लेकर जो चीज चली है वह बहुत बड़ी है. निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया है उनके हौसले से छत्तीसगढ़ की बुनियाद मजबूती से खड़ी हो, इसका एक बड़ा प्रयास कहा जा सकता है. इसके लिए यह तमाम लोग बधाई के पत्र भी हैं जो इसमें शामिल हैं और वे सदा नमन और श्रद्धा के जो इस दिन को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर अनंत यात्रा पर चले गए.

बस्तर तिरंगा यात्रा 2026, उन सभी स्थलों पर जाएगी जहां बड़ी घटनाए हुई हैं और उसके बाद वहां की हर गतिविधि बंद हो गई. बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 के लिए 11 घटना स्थल को चयनित किया गया है जहां श्रद्धांजलि सभा होगी.

बस्तर बदल गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घटना 1- दिनांक 27.07.2006 को कैंप मुंजमेटा से नक्सली गश्त सर्चिंग के लिए जिला बल एवं सीआरपीएफ की संयुक्त पुलिस पार्टी ग्राम फरसगांव की ओर रवाना हुई थी. जैसे ही पुलिस पार्टी हलामी मुंजमेटा एवं मरकाबेड़ा की पुलिया के पास पहुंची नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से जमीन में गाड़े हुए 3 शक्तिशाली बम विस्फोट किया गया एवं फायर किया गया. पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की. बम विस्फोट से सीआरपीएफ का एक जवान आर. त्रिमाली संतोष शहीद हो गए.

बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घटना 2- दिनांक 16.01.2007 को थाना छोटेडोंगर से जिला बल, छसबल एवं सीआरपीएफ की पुलिस पार्टी नक्सली गश्त सर्चिंग पर निकली थी. नक्सलियों द्वारा ग्राम झारा में घटित ग्रामीण की हत्या के केस में जिला बल, छसबल एवं सीआरपीएफ की दूसरी टीम 06 मोटर सायकल से घटनास्थल निरीक्षण के लिए रवाना हुई थी. झारागांव पुलिया के आगे पहाड़ी पर घात लगाए बैठे डौला दलम के नक्सलियों एवं संघम सदस्यों द्वारा पुलिस पार्टी को जान सहित मारने एवं हथियार लूटने के नियत से 05-06 IED विस्फोट किए एवं अत्याधुनिक हथियार से फायरिंग किए. नक्सलियों की संख्या करीब 150 थी जो पहाड़ी में थे. पुलिस पार्टी द्वारा रोड के दाईं ओर पोजीशन लेकर जवाबी फायर किया गया. मुठभेड़ में पुलिस के 07 जवान शहीद हो गए जिसमें जिला बल के 03, छसबल के 02, सीआरपीएफ के 02 अधिकारी कर्मचारी शहीद हो गए.

बस्तर तिरंगा यात्रा 2026, उन सभी स्थलों पर जाएगी जहां बड़ी घटनाएं हुई हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घटना 3- दिनांक 05.05.2007 को 15:05 बजे फरसगांव की सीआरपीएफ बल आरओपी ड्यूटी के लिए झाराघाटी की ओर जा रही थी, कि जैसे ही पार्टी फरसगांव से आगे हनुमान मंदिर एवं झाराघाटी के पीछे पहुँची, पुलिस पार्टी के ऊपर नक्सलियों द्वारा फायरिंग कर आईईडी से हमला किया गया. उक्त घटना में आरक्षक प्रशांत कुमार विश्वाल शहीद हो गए एवं हवलदार उपेन्द्र कुमार मिश्रा घायल हो गए

घटना 4- दिनांक 07.05.2009 को ग्राम फरसगांव के साप्ताहिक बाजार चेकिंग के लिए थाना प्रभारी वाहिद खान बाजार भ्रमण पर निकले थे. भ्रमण पश्चात होटल में बैठे तभी पीछे से 5-6 अज्ञात नक्सली डंडा से थाना प्रभारी वाहिद खान के सिर पर वार कर दिये. डंडे के वार से वे जमीन पर नीचे गिर गए तब सभी नक्सली घेरकर उन्हें मिलकर डंडे से मारने लगे जिसमें से एक नक्सली धारदार कटार से उनके गला को रेत दिये और माओवादी जिन्दाबाद के नारे लगाते हुए जंगल की ओर भाग गए.

घटना 5- दिनांक 07.05.2009 को आरक्षक बलिराम पोटाई को अज्ञात नक्सलियों द्वारा डंडा और लाठी से सिर पर वारकर हत्या कर ग्राम कापसी मार्ग पर शव फेंक दिया.

घटना 6- दिनांक 29.06.2010 को कैंप धौड़ाई से केरिपु बल की पुलिस पार्टी रोड ओपनिंग के लिए ग्राम झारा की ओर निकली थी. ड्यूटी से पुलिस पार्टी वापस आ रहे थे कि ग्राम कौशलनार के राकस नाला के पास पूर्व से घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा जान से मार कर हथियार लूटने के नियत से अंधाधुंध फायरिंग किया गया. पुलिस पार्टी ने भी तत्काल पोजीशन लेते हुए फायर का जवाब दिया. मुठभेड़ में केरिपु बल के 27 जवान शहीद हो गए और 04 जवान घायल हो गए.

घटना 7- दिनांक 09.06.2011 को प्रातः 05:10 बजे 16वीं बटालियन सीआरपीएफ "ई" कंपनी के पीआर एवं आरक्षक अपने ईशुदा आर्म्स एम्युनिशन लेकर शौच के लिए कैंप के बाहर गए थे, कि उसी समय नक्सलियों द्वारा जान से मारने एवं कैंप को लूटने के नियत से जवानों एवं कैंप में फायरिंग किया गया साथ एच.ई. बम से भी फायर किए. तत्काल कैंप में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पोजीशन लेकर आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई किया गया. फायरिंग बंद होने पर जवानों द्वारा कैंप के आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग किया गया जहां से जवानों के शव बरामद किए गए. मोर्चा नं. 06 में तैनात जवान को भी नक्सलियों के गोली लगने से शहीद हो गए. 2 घायल हुए.

घटना 8- दिनांक 24.05.2012 को खास फरसगांव बाजार एवं समंस वारंट की तामिली करने 14:30 बजे बाजार स्थल फरसगांव रवाना हुआ था. हमराह स्टॉफ के साथ बाजार स्थल प्रबंध एवं समंस वारंट की तामिली कर 16:30 बजे वापस आये. करीबन 17:00 बजे साप्ताहिक बाजार फरसगांव की ओर धमाका होने की अचानक आवाज आई तब जवानों द्वारा फरसगांव बाजार की ओर रवाना हुए. सर्चिंग पर देखा गया कि आरक्षक समारू राम वट्टी बैठे अवस्था में मौत हो गई है, जिसकी घायल होने उपरांत नक्सलियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

घटना 9- दिनांक 09.06.2011 को प्रातः 05:10 बजे 16वीं बटालियन सीआरपीएफ "ई" कंपनी के पीआर एवं आरक्षक अपने ईशुदा आर्म्स एम्युनिशन लेकर शौच के लिए कैंप के बाहर गए थे, कि उसी समय नक्सलियों द्वारा जान से मारने एवं कैंप को लूटने के नियत से जवानों एवं कैंप में फायरिंग किया गया साथ एच.ई. बम से भी फायर किए. तत्काल कैंप में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पोजीशन लेकर जवाबी कार्रवाई की गई. फायरिंग बंद होने पर जवानों द्वारा कैंप के आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की गई. जहां से 04 जवानों के शव बरामद किए गए. मोर्चा नं. 06 में तैनात 01 जवान को भी नक्सलियों के गोली लगने से शहीद हो गया. घटना में 02 जवान घायल हो गए.

घटना 10- दिनांक 23.03.2021 को डीआरजी नारायणपुर एवं आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल अभियान के लिए रवाना हुई थी. अभियान समाप्त होने के बाद दिनांक 24.03.21 को कैंप कड़ेनार से बस में सवार होकर सभी टीम मुख्यालय वापस आ रही थी. इसी दौरान कैंप कड़ेनार से लगभग 04 कि.मी. दूर डीआरजी टीम की बस पहुंची थी कि कैंप कड़ेनार एवं कन्हारगांव के मध्य रोड ग्राम बुकीनतोर पुलिया में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट कर अंधाधुंध फायरिंग करने से बस में सवार 05 जवान शहीद एवं 20 जवान घायल हो गए.

घटना 11- दिनांक 20.08.2021 को कैंप कड़मेटा से आईटीबीपी की पुलिस पार्टी प्रोटेक्टिव पेट्रोल सर्च ऑपरेशन पर निकले थे कि पूर्व से घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा आईटीबीपी के जवानों पर जान से मारने व हथियार लूटने के नियत से अंधाधुंध फायरिंग किया गया. जवानों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई. फायरिंग बंद होने पर घटनास्थल का सर्च किया गया. जहां 2 जवान नक्सलियों के गोली लगने से मौके पर शहीद हो गए थे एवं उनके हथियारों को नक्सली लूट कर ले गए.

शहादत की माटी

बस्तर तिरंगा यात्रा में छत्तीसगढ़ में अभी ऐसे 90 स्थान हैं जहां पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा. मतलब साफ है कि आजादी के बाद से आज तक 90 ऐसे स्थान छत्तीसगढ़ के रह गए हैं जहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया है. आजादी की बात तो होती थी लेकिन आजादी के मायने वहां तक नहीं पहुंची थी. इस बार छत्तीसगढ़ आजादी के मायने उन जगहों तक पहुंचा रहा है. राष्ट्र निर्माण और इसे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया जा रहा है . यह अमन और विश्वास का प्रतीक बनेगा. बस्तर तिरंगा यात्रा के माध्यम से तिरंगा बस्तर के कोने-कोने तक फहराया जाएगा, ताकि भारत का संविधान छत्तीसगढ़ के हर कोने में लागू हो सके. बस्तर तिरंगा यात्रा के दौरान विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है. जहां पर नक्सलियों द्वारा बड़ी जनहानि की गई है वहां अपने वीर शहीदों की श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन भी रखा जा रहा है. शहीदों के शहादत वाले स्थानों की मिट्टी को श्रद्धापूर्वक संग्रहित करके किया जा रहा है. बस्तर तिरंगा यात्रा 2026 में शहादत वाले स्थानों की मिट्टी को परिवार के लोगों से उस जिले के पुलिस अधीक्षक को दिया जा रहा है जो सुरक्षित रखा जाएगा और बस्तर में बनने वाले संग्रहालय में उस मिट्टी का लाया जाएगा.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण और इसे मुख्यधारा में जोड़ने के लिए नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के सर्वोच्च बलिदान को भी इसमें याद किया जाएगा. यह अमन और विश्वास का प्रतीक बनेगा. उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से तिरंगा बस्तर के कोने-कोने तक फहराया जाएगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों की स्मृति में आने वाली पीढ़ियों तक भावनात्मक लगाव बना रहे साथ ही उन्हें यह भी बता रहे कि हमें नक्सली से आजादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी वह किस तरह की लड़ाई थी.

नया रंग है नया अभिलेख है

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक विधान एक संविधान फॉर्मूले को पूरी तरह लागू किया है. जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत का तिरंगा फहराता है. इससे अलग जाकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अब पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है. ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार तिरंगा फहराया जाएगा. 15 अगस्त 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास एक ऐसी तारीख तारीख बनने जा रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ में अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहां पर स्वतंत्रता के मायने ना समझ जाएं आजादी का मतलब न समझा जाए. आजादी मतलब अपने मन वाली आजादी जिसमें बंदूक के बल पर संविधान के विरोध वाली बात को न कहा गया है इसका पूरा अभिलेख तैयार हो जाए.