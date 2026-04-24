EXPLAINER: ये जनगणना है बस्तर के जन-गण का मन, अभाव के प्रभाव में है हर मापदंड, कागज पर लिखना है बंदूक से बदहाल हुई व्यवस्था
जनगणना का पहला चरण 1 मई से 30 मई तक चलेगा. बस्तर के लिए ये क्यों खास होने वाला है देखिए भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 24, 2026 at 8:36 AM IST
रायपुर: देश में शुरू हुई जनसंख्या की गणना छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए जनगणना नहीं बल्कि वहां के जन गण का मन है. देश में हो रही जनगणना के जितने बिंदु रखे गए हैं इसमें वह चीज जुड़ेंगे जो आज तक बस्तर के साथ रही ही नहीं है. चाहे बस्तर के लोगों के घरों की गिनती हो. स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो. पीने के पानी की बात हो. निकलने वाले नाली की बात हो. संचार व्यवस्था की बात हो. अस्पताल की बात हो. पक्की सड़क की बात हो. गांव तक जाने की गली की बात हो. स्कूल में ककहरे राग की बात हो, स्कूल भवन की बात हो. पेयजल स्त्रोत की बात हो, गंदे पानी की निकासी की बात हो, इंटरनेट सुविधा की बात हो, शौचालय की सुलभता की बात हो, शौचालय का प्रकार प्रकाश का मुख्य स्त्रोत की बात हो बस्तर के सुदूर अंचल के लिए किसी किताब में लिखी गई बात के अनुसार सुनी गई चीजों से ज्य़ादा नहीं है. बस्तर के विकास के लिए काम हो रहा है.
नक्सलवाद के खात्मे के बाद सरकार ने गांव के विकास को लेकर काम करना भी शुरू किया है. लेकिन जिस जनगणना को करेने के लिए सराकर के लोग जा रहे हैं वह बस्तर के बुनियाद को सरकारी कागज पर सरकार के लोगों द्वारा लिखी जाने वाली वो हकीकत होगी जो नक्सलवाद ने मानवीय मूल्य को खत्म करके बंदूक के बल पर बदहाल कर दिया है. छत्तीसगढ़ में व्यवस्था की बात हो तो जो सब कुछ जनगणना में किया जा रहा है, जिसमें सारी बातें आधारभूत संरचनाओं की है जो बस्तर में है ही नहीं. जिसकी बुनियाद या तो नक्सलियों ने देने के नाम पर सत्ता पर काबिज होकर के किया या फिर ना मिल पाने के विरोध में सरकार वहां पर नक्सलवाद के दंश इतने लंबे समय तक झेलती रही. इन चीजों के लिए एक बड़ी कहानी इसलिए भी कहीं जा सकती है सरकारी इस बात की तैयारी कर रही है कि अब जनगणना में इतने पैरामीटर को रखा जाएगा जिसके आधार पर तय किया जाएगा विकास के संरचना क्या हो. लेकिन बस्तर के लिए अगर यह चीज लागू होती हैं तो अधोसंरचना के विकास की एक नई बुनियाद जरूर खड़ी हो जाएगी. क्योंकि यही बस्तर की बुनियादी जरूरत है जो जनगणना में शामिल किया जा रहा है.
जनगणना नहीं हकीकत का फॉर्म
जनगणना का जो काम किया जा रहा है और जिन पैरामीटर को जनगणना में रखा गया है उसमें अधिकांश बिंदु ऐसे हैं जो बस्तर में फिलहाल लागू नहीं होते हैं. बस्तर में जिन सवालों को लेकर जनगणना के अधिकारी जाएंगे उन्हें पहले ही उसे व्यवस्था से दो-चार होना पड़ेगा. जनगणना के जिन 33 बिंदुओं को लेकर गणना करने वाले जा रहे हैं उनके किन मापदंडों पर बस्तर की वह सुदूर गांव खरे उतर रहे हैं. मुख्य सड़क से गांव तक जाने के लिए रास्ता गांव वाले पगडंडी के रूप में अभी भी उपयोग में ला रहे हैं तो जनगणना करने वालों को भी वही हकीकत सामने मिलेगी तो ऐसे में रास्ते कितने बेहतर हैं इसका उत्तर खुद उन्हें मिल जाएगा. पीने के लिए पानी आज भी नदी तालाब या फिर दूसरे जल स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है. जनगणना के लिए जाने वाले पदाधिकारी को इस सच्चाई से भी रूबरू होना पड़ेगा. स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी चारपाई एंबुलेंस के तौर पर होती है. यह बस्तर के सुदूर अंचल की एक बहुत बड़ी सच्चाई है. स्कूल भवन बनाए जरूर गए थे लेकिन नक्सलियों ने उन्हें उड़ा दिया है. यह बस्तर की एक हकीकत है. शौचालय गांव में शायद ही बने हैं क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था नक्सली गांव तक पहुंचने ही नहीं देते थे. 33 बिंदुओं को जिसे जनगणना में रखा गया है अगर इनको सही-सही सारे बिंदु सरकार के द्वारा सरकारी पदाधिकारी जो उसे लिखने जा रहे हैं सरकार तक पहुंचा दे तो बस्तर के लिए वह जमीनी हकीकत सामने आ जाएगी. विकास के लिए इसमें किसी ग्राम पंचायत को कोई बैठक नहीं करनी होगी. जिला पंचायत को कोई ऐसी नीति नहीं बनानी होगी. पक्ष और विपक्ष को किसी तरह की राजनीति नहीं करनी होगी. गांव वालों को अपनी व्यवस्था और सुविधा के लिए किसी नेता पदाधिकारी के चौखट पर जाकर फरियाद नहीं लगानी होगी. लेकिन हकीकत सचमुच बाहर आएगा यह सवालों में और इसलिए है कि कितने निष्पक्ष तौर पर इस पर काम किया जाता है.
छत्तीसगढ़ सरकार के बस्तर विकास का विजन
7 अप्रैल 2026 के सीएम विष्णु देव साय ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर बस्तर के समग्र, समावेशी एवं सतत विकास के लिए तैयार ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया था. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की तीन करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री बस्तर रोडमैप 2.0 को सौंपा था. इसमें एग्रो एवं एग्रो-फॉरेस्ट सेक्टर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, और पर्यटन विकास को प्राथमिकता के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने की बात है. बस्तर विकास को लेकर किए गए विकास कार्यों में राज्य सरकार सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज की रणनीति पर कार्य कर रही है. प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ‘नियद नेल्ला नार योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की थी. इससे गंभीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है. इस योजना के तहत किए गए कार्यों का नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन हुआ है. सर्वे के अनुसार 93 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं, जहाँ 97 प्रतिशत बच्चों को मध्याह्न भोजन, गणवेश एवं पुस्तकें मिल रही हैं. 97 प्रतिशत गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जबकि अधिकांश गांव आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से जुड़े हैं और 89 प्रतिशत ग्रामीणों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है. मार्च 2026 तक राशन कार्ड एवं आधार कार्ड का संतृप्तिकरण 95 प्रतिशत से अधिक हो चुका है.
बस्तर रोडमैप 2.0 के तहत ‘नियद नेल्ला नार योजना’ का विस्तार करते हुए अब इसमें 10 जिलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें बस्तर के 7 जिलों के साथ गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई भी शामिल होंगे दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान में बस्तर के 38 मार्गों पर संचालित है. साथ ही, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से क्षेत्र में आत्मगौरव और नई ऊर्जा का संचार हुआ है. नक्सल-मुक्त पंचायतों में एल्वद योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक के विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं, वहीं आत्मसमर्पित नक्सलियों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं. दंतेवाड़ा को एजुकेशन सिटी की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में भी एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है. जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ हो चुका है तथा दूरस्थ क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र भी अब सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं.दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है. इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव बैराज सहित 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिससे कृषि और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी. बस्तर के 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है, जिसे अगले तीन वर्षों में बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रति माह तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए आत्मनिर्भर आजीविका क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और हितग्राहियों को NRLM, सहकारी समितियों, एफपीओ एवं वनधन केंद्रों से जोड़ा जाएगा.
कार्य और गणना ही जमीनी हकीकत
जनगणना बस्तर के बुनियादी हकीकत को सबके सामने लाएगी. यह बहुत बड़ा पैरामीटर होगा बस्तर के विकास का. सरकार के तरफ से विकास का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया रहा है उसमें बस्तर के विकास की कई नीतिगत चीजों को रखा गया है.
ये छत्तीसगढ़ है
छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए जो चरण बनाए गए हैं उसका काम चल रहा है. कुल 33 बिंदुओं पर डेटा संकलन का काम किया जाएगा. छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास के लिए सरकार के तरफ से एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसके पूरा होने में एक वक्त लगेगा.
विकसित छत्तीसगढ़ 2047 को सकार करेगी गणना
मुख्यमंत्री विष्णू देव साय ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके. मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा. 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के संकल्प को साकार करने में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है. साय ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है. इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाएं तैयार करती है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके.
बुनियाद मजबूत कर रहे हैं
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर से हथियार बंद नक्सल समाप्ती के बाद वहां पर बुनियादी व्यवस्था को पहुंचाने को लेकर कहा कि हम बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं. जहां लोग पहुंचते नहीं थे वहां तक जाने के लिए सड़क का निर्माण चल रहा है. खुद विजय शर्मा मोटरसाइकल पर सवार होकर वैसे गांव गए जहां पर अभी भी सड़क नहीं है. बस्तर से केन्द्रीय बल हटाने के सवाल पर जवाब देते हुए विजय शर्मा ने कहा था कि हम फोर्स को हटाने से ज्यादा क्षेत्र के विकास को लेकर काम कर रहे हैं. अभी भी कई गांवों तक बिजली पहुंची है जहां नहीं पहुंची है वहां लगाने का काम चल रहा है. सड़क बनाने का काम चल रहा है. स्कूलों को मजबूत करने का काम हो रहा है.
एक उदाहरण है
नरायणपुर जिले की कलेक्टर नक्सलवाद खात्मे के बाद जिले के कई गांवों का दौरा कर रही है. इसी क्रम में कलेक्टर नम्रता जैन ने नियद नेल्लानार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को परखने और संवारने के लिए 110 किलोमीटर का कठिन सफर बाइक से तय किया. जंगल, कच्चे रास्ते और नदी नालों को पार कर ग्राम जाटलूर तक पहुंचीं. ये वे इलाके हैं जहां नक्सल के डर से कोई नहीं जाता था. बदलाव हुआ है. चीजे बदल भी रही है. लेकिन काम में और तेजी की जरुरत है. ये वहीं इलाके हैं जहां विकास के नाम पर बंदूक होती थी और बंदूक के विस्तार के लिए रणनीति बनती थी.
बस्तर के लिए जन-गण का मन
देश में हो रही जनगणना चाहे जिस स्वरुप में हो लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में होने वाली जनगणना बस्तर के लोगों के जीवन के सरोकारों का बुनियादी आधार है. जिन चीजों को करने के लिए आज पदाधिकारी सैकड़ो किलोमीटर बाइक से जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री को मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव में जाना पड़ता है. उर्जा के स्रोत अभी भी बहुत गांव तक नहीं पहुंचे हैं. बिजली लगाने की प्रक्रिया चल रही है. इंटरनेट की सेवा पहुंचाई जाएगी इसके लिए मोबाइल टावर लगाने के कार्य योजना तैयार की गई है. सड़कों को बनाने का काम शुरू हुआ है. गांव तक लोगों को राशन किराशन मिले इसकी भी व्यवस्था की जा रही है और इसी व्यवस्था को जानने का और इसे लिखने का काम इस जनगणना में किया जा रहा है. बस्तर के लिए यह जनगणना उसके विकास का वह आधार है जिससे बस्तर वास्तविक हकीकत के साथ लोगों के सामने होगा. अपने विकास का हक भी मांगेगा. क्योंकि इसी को नक्सलियों ने बंदूक के बल पर रोक रखा था और इसी बंदूक वाली व्यवस्था ने बस्तर को बदहाल कर रखा था.
1 मई से घर-घर पहुंचेगा प्रशासन
पहले चरण में 1 मई से 30 मई 2026 तक प्रगणक (डेटा इकट्ठा करने वाला कार्यकर्ता) घर-घर जाकर मकानों और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे. इस दौरान मकान की स्थिति, निर्माण का प्रकार, पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं, परिवार की संरचना और उपलब्ध परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी. गृह विभाग ने इस चरण को राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि यही डेटा आगे जनसंख्या गणना के दूसरे चरण की नींव बनेगा.
62 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी मैदान में
राज्य में इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए गृह विभाग ने लगभग 62,500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है. इसमें प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक शामिल हैं. यह पूरा अमला 33 जिलों, नगरीय निकायों और गांवों तक पहुंचकर सुनिश्चित करेगा कि हर घर की जानकारी समय पर दर्ज हो.