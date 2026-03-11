ETV Bharat / state

हॉस्टल पर किसका नियंत्रण? क्या सुरक्षित हैं आपके बच्चे? निगम, छात्रावास संचालकों से लेकर SDM ने क्या कहा जानिए

ईटीवी भारत ने इसे जानने के लिए इससे जुड़े विभागों, अधिकारियों और लोगों से बात की, ये जानने का प्रयास किया कि क्या छात्रावासों पर इनका नियंत्रण है? कुछ ने कैमरे में सच्चाई स्वीकार की तो कुछ ने तो कैमरे में कुछ भी कहने से मना कर दिया. आइये जानते हैं क्या स्थिति है सरगुजा में छात्रावास संचालन की.

सरगुजा: क्या आपका बच्चा, भाई-बहन या कोई परिजन हॉस्टल में रहता है? या हॉस्टल में जाने की सोच रहे हैं? तो आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि छात्रावासों पर सरकारी नियंत्रण कितना है? क्योंकि सरगुजा में छात्रावासों पर ना कोई गाइडलाइन और ना ही किसी विभाग का नियंत्रण दिख रहा है.

सबसे पहले हमने शहर के संचालन के लिए जिम्मेदार नगर निगम से बात की तो नगर निगम के राजस्व अधिकारी निलेश केरकट्टा ने बताया कि छात्रावास पर नगर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है, हम सिर्फ कॉमर्शियल बिल्डिंग की अनुमति और टैक्स लेने का काम करते हैं.

फायर सेफ्टी विभाग ने क्या कहा?

अगले चरण में हमने फायर सेफ्टी विभाग के मुखिया होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट शिव कुमार कठोतिया से बात की. उन्होंने ने भी चौकाने वाले खुलासे कर दिए. बताया कि अंबिकापुर में जितने भी महिला हॉस्टल हैं कहीं भी फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं हैं, नियम के अनुसार इनमें फायर सेफ्टी के सारे इंस्ट्रूमेंट और पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए. शहर के 99 % हॉस्टल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज, ये बड़े ही खेद का विषय है.

शिक्षा अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आए

इन छात्रावासों में छात्र और छात्राएं रहते हैं, ऐसे में हमने जिले के शिक्षा अधिकारी से भी बात करने का प्रयास किया. उन्होंने इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया. साथ ही कैमरे में कुछ भी कहने से भी इनकार कर दिया. वहीं जिले के अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक ने भी यही कहा कि छात्रावास पर कोई जानकारी नहीं है और कैमरे पर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा.

छात्रावास संचालकों का क्या कहना है?

रेणुका छात्रावास के संचालक प्रेमानंद राय ने खुद स्वीकार किया कि छात्रावास के पंजीयन और नियंत्रण के सम्बन्ध में नियम होने चाहिए. मैं एक बार निगम कार्यालय भी गया था लेकिन वहां से कोई जानकारी नहीं मिली. नियंत्रण नहीं होने के कारण छात्रावास मनमाने ढंग से चल रहे हैं, लडकियां छात्रावासों से शाम के बाद घूमने निकल जाती हैं, सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं, हमारे यहां हॉस्टल में ही हमारा पूरा परिवार रहता है और हम नियंत्रण रखते हैं. शाम के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं.

SDM ने क्या कहा?

अब इस पूरे मामले में जब हमने एसडीएम फागेश सिन्हा से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से छात्रावासों की स्थित संज्ञान में लायी गई है. हम इसमें जल्द ही टीम बनाकर और जरूरत पड़ी तो आदिवासी विभाग को भी टीम में शामिल करेंगे. आगे इनकी जांच कराएंगे और अगर वहां पर कमियां पाई जाती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

बहरहाल भले ही छात्रावास का संचालन लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हों, लेकिन ये विषय बड़ी जिम्मेदारी का है, क्योंकि कोई परिजन अपने बच्चों को आपके भरोसे छोड़कर जाते हैं, वो मोटी रकम भी अदा करते हैं बावजूद इसके अगर उनके बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो ये जिम्मेदारी किसकी है?