नीति आयोग का 7 नवंबर को रांची में क्षेत्रीय सम्मेलन, पद्मश्री मधुर मंसुरी को भी मिला है आमंत्रण

रांची: नीति आयोग और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से 7 नवंबर को पीवीटीजी ब्लॉक में सेवा प्रदायन एवं जीविका संवर्धन विषय पर विशेष क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. झारखंड मंत्रालय के परियोजना भवन में आयोजित होने वाले इस क्षेत्रीय सम्मेलन में झारखंड के अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और पीवीटीजी ब्लॉकों में कार्यरत संस्थानों के साथ मिलकर अपना अनुभव साझा करेंगे और आगे की कार्ययोजना बनाएंगे.



पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख को भी मिला है आमंत्रण

नीति आयोग और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर को आयोजित होने वाले इस क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए झारखंड आंदोलनकारी, नागपुरी लोक गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख को भी आमंत्रित किया गया है. उन्हें भेजे गए आमंत्रण पत्र में नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेट्री रोहित कुमार में लिखा है कि आप देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मानित हस्तियों में से एक हैं और समाजसेवा के साथ साथ जनकल्याण के क्षेत्र में आपका योगदान प्रेरणास्रोत रहा है, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से प्रतिभागियों को प्रेरणा और सही दिशा मिलेगी.

जानकारी देते मधु मंसुरी हंसमुख (ईटीवी भारत)

अपनी बात को सेमिनार में जरूर रखेंगेः मधु मंसुरी हंसमुख