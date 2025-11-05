ETV Bharat / state

नीति आयोग का 7 नवंबर को रांची में क्षेत्रीय सम्मेलन, पद्मश्री मधुर मंसुरी को भी मिला है आमंत्रण

रांची में 7 नवंबर को पीवीटीजी ब्लॉक में सेवा प्रदायन एवं जीविका संवर्धन विषय पर विशेष क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है.

Special regional conference on service delivery and livelihood promotion in PVTG block in Ranchi
मधु मंसुरी हंसमुख (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 5, 2025 at 10:35 PM IST

2 Min Read
रांची: नीति आयोग और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से 7 नवंबर को पीवीटीजी ब्लॉक में सेवा प्रदायन एवं जीविका संवर्धन विषय पर विशेष क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. झारखंड मंत्रालय के परियोजना भवन में आयोजित होने वाले इस क्षेत्रीय सम्मेलन में झारखंड के अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और पीवीटीजी ब्लॉकों में कार्यरत संस्थानों के साथ मिलकर अपना अनुभव साझा करेंगे और आगे की कार्ययोजना बनाएंगे.

पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख को भी मिला है आमंत्रण

नीति आयोग और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर को आयोजित होने वाले इस क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए झारखंड आंदोलनकारी, नागपुरी लोक गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख को भी आमंत्रित किया गया है. उन्हें भेजे गए आमंत्रण पत्र में नीति आयोग के एडिशनल सेक्रेट्री रोहित कुमार में लिखा है कि आप देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मानित हस्तियों में से एक हैं और समाजसेवा के साथ साथ जनकल्याण के क्षेत्र में आपका योगदान प्रेरणास्रोत रहा है, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से प्रतिभागियों को प्रेरणा और सही दिशा मिलेगी.

जानकारी देते मधु मंसुरी हंसमुख (ईटीवी भारत)

अपनी बात को सेमिनार में जरूर रखेंगेः मधु मंसुरी हंसमुख

नीति आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पीवीटीजी पर क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए न्योता दिए जाने की बात स्वीकारते हुए लोकप्रिय नागपुरी गायक पद्मश्री मधु मंसुरी हंसमुख ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिये सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन वह सही से धरातल पर नहीं उतरता. उन्होंने कहा कि गांव कस्बे से हल बैल समाप्त होते जा रहे हैं और ट्रेक्टर की एंट्री हुई है, लेकिन हर किसी के पास ट्रेक्टर तो नहीं है. ऐसे में ग्रामीण इलाके में रहने वाले किसान खासकर जनजातीय और मूलवासियों की समस्याएं बढ़ी ही हैं.

आमंत्रण पत्र (ईटीवी भारत)

