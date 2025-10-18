ETV Bharat / state

धनतेरस 2025: आयुर्वेद के देवता के प्राकट्य दिवस पर NIA में विशेष पूजा, संस्थान लगातार दूसरे वर्ष देश में शीर्ष

धनतेरस पर एनआईए में परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संगम नजर आया.

Officers, staff and students performing puja at NIA
एनआईए में पूजा करते अधिकारी, स्टाफ और छात्र (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
जयपुर: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (NIA) में धनतेरस पर शनिवार को भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संगम देखने को मिला. देश के इस शीर्ष आयुर्वेदिक संस्थान में छात्र, संकाय सदस्य और वैद्य एकत्र हुए और आरोग्य के देवता धन्वंतरि की आराधना की. धनतेरस मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है.

संस्थान के कुलगुरु प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरि इस लोक में अवतरित हुए थे, इसलिए ये दिन आयुर्वेद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस अवसर पर उन सभी ने संकल्प लिया कि समाज, देश और मानवता के स्वास्थ्य सुधार के लिए आयुर्वेद के माध्यम से योगदान देंगे, ताकि 'स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र' का सपना साकार हो सके. उन्होंने ये भी बताया कि इस अवसर पर पूरे देश में आयुर्वेद संस्थानों की गुणवत्ता का निरीक्षण क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) की ओर से कराया जाता है. यह संस्था भारत में गुणवत्ता आकलन की सर्वोच्च इकाई है. यह शैक्षणिक व्यवस्थाओं, प्रयोगशालाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोगी सेवा और चिकित्सकों की दक्षता का मूल्यांकन करती है. गर्व की बात है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ने पिछले वर्ष प्राप्त प्रथम स्थान को इस वर्ष भी बरकरार रखा है.

प्रोफेसर संजीव शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: धनतेरस पर लाइटवेट गोल्ड-सिल्वर का क्रेज, हर ग्राम में निवेश की 'चमक'

इसलिए मनाते हैं धनतेरस: पौराणिक कथाओं के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. तभी से इस तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है. पंडित कैलाश कांत चतुर्वेदी ने बताया कि भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का प्रवर्तक और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है. उनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और रोगमुक्त जीवन का आशीर्वाद मिलता है.

NIA personnel paying floral tribute to Lord Dhanvantari
भगवान धन्वंतरि की पूजा करते एनआईए कर्मी (ETV Bharat Jaipur)

