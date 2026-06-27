3 रिमाइंडर, 2 बार डेडलाइन बढ़ी, फिर भी नहीं जागा भाजपा सांसद–विधायकों का उत्साह, अब संगठन ने दिखाई सख्ती
प्रदेश भाजपा के विशेष जनसंपर्क अभियान में सांसद और विधायक रुचि नही ले रहे हैं.
Published : June 27, 2026 at 10:12 PM IST
जयपुर: जनता के बीच राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया. सत्ता और संगठन दोनों की अभियान को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी तय की गई. इस अभियान को बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में लॉन्च तो किया था, लेकिन इसको लेकर जनप्रतिनिधियों की उदासीनता अब पार्टी के भीतर चर्चा का विषय बन गई है. तीन रिमाइंडर दिए, दो बार डेडलाइन बढ़ाई, बावजूद इसके 25 लोकसभा सांसदों में से 14 और 200 विधानसभा क्षेत्रों से 70 विधायक और प्रत्याशियों की इस अभियान में अपेक्षित भागीदारी नहीं दिखी. अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी जीत के बाद कुछ जनप्रतिनिधियों का झुकाव संगठन की बजाय सत्ता और क्षेत्रीय राजनीति की ओर अधिक हो गया है? पेश है एक रिपोर्ट...
क्या है विशेष जनसंपर्क अभियान: नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बीजेपी ने विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है. अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाना है. इस अभियान के तहत पार्टी ने सांसदों, सांसद प्रत्याशियों, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं. जनप्रतिनिधि मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के बीच संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे. अभियान के दौरान लाभार्थियों से संपर्क, जनसंवाद कार्यक्रम, संगठनात्मक बैठकें और जनजागरण गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी.
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लक्ष्य नहीं हुआ पूरा, अभियान को आगे बढ़ाया: प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सैनी ने बताया कि पार्टी का लक्ष्य सरकार के 12 वर्षों के कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हुए आमजन के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है. राजस्थान में अभियान की मूल समय सीमा 21 जून तक तय की गई थी, लेकिन निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होने पर संगठन स्तर से 25 जून किया गया. इसके बाद अब इस अभियान को 30 जून तक बढ़ाया गया है.
जनप्रतिनिधि नहीं ले रहे रूचि: पार्टी संगठन ने अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और राजनीतिक संपर्क मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा था. पार्टी के इस महत्वपूर्ण अभियान में भी जनप्रतिनिधि ने अपेक्षाकृत रुचि नहीं दिखाई. पार्टी के अंदर अब इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि सत्ता में आने के बाद कुछ जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं. संगठन के कार्यक्रमों को लेकर पहले जैसी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही. हालांकि पार्टी की ओर से सार्वजनिक तौर पर इसे लेकर कोई कठोर टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन संगठन स्तर पर अभियान की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का आकलन होने की चर्चा है. महामंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पार्टी की ओर से जो अभियान शुरू किया गया था, उसमें 70 से ज्यादा विधायकों और 14 से अधिक सांसदों ने 25 जून तक सरल ऐप पर अपना अपडेट दे दिया है. बाकी जनप्रतिनिधियों से भी कहा गया है कि वे जल्द से जल्द अपनी अपडेट डालें.
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कौनसा संभाग पीछे-
- अभियान में सबसे कम रुझान भरतपुर संभाग से है, जहां से सिर्फ 1 विधायक ने जनसंपर्क किया है.
- इसके बाद कोटा संभाग है, जहां तीन विधायकों ने जनसंपर्क किया.
- इसके बाद अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर से अपेक्षाकृत ठीक है.
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनसंपर्क अभियान किया.
- भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में सिर्फ दो मंत्रियों ने किया जनसंपर्क.
मंत्रियों की भागीदारी कम: संगठन के विशेष जनसंपर्क अभियान में कई क्षेत्रों से अपेक्षित सक्रियता नहीं दिख रही है. अभियान के आंकड़ों में भरतपुर संभाग सबसे पीछे नजर आया, जहां से केवल एक विधायक ने जनसंपर्क कार्यक्रम में भाग लिया. इसके बाद कोटा संभाग का स्थान रहा, जहां केवल तीन विधायकों ने अभियान में सक्रियता दिखाई. अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर संभागों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही और जयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अधिक दर्ज की गई. अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया. जबकि बाकी मंत्रियों ने अभियान से दूरी दिखाई.
इन सांसदों ने किया जनसंपर्क:
- अर्जुन राम मेघवाल (केंद्रीय मंत्री)
- गजेंद्र सिंह शेखावत (केंद्रीय मंत्री)
- भूपेंद्र यादव (केंद्रीय मंत्री)
- भागीरथ चौधरी (केंद्रीय मंत्री)
- पीपी चौधरी
- मंजू शर्मा
- दुष्यंत सिंह
- दामोदर अग्रवाल
- लुम्बाराम चौधरी
- मन्नालाल रावत
- सीपी जोशी
- राव राजेंद्र सिंह
- महिमा कुमारी मेवाड़
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संगठन ने दिखाई सख्ती: चुनावी जीत के बाद जनप्रतिनिधियों का प्रशासनिक और क्षेत्रीय कार्यों में व्यस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन संगठनात्मक अभियानों में कम भागीदारी भविष्य में राजनीतिक चुनौती भी बन सकती है. खासतौर पर तब, जब पार्टी लगातार चुनावी मोड में रहने और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए रखने पर जोर देती रही हो. अभियान रूचि को लेकर संगठन महामंत्री अजेय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक दिन पहले प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वीसी कर नाराजगी जताई.
अभियान में रात्रि विश्राम भी है शामिल: प्रदेश मंत्री नारायण मीणा ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख प्रबुद्ध जनों के साथ में संवाद करना है. इस अभियान में प्रत्येक जनप्रतिनिधि को रात्रि विश्राम भी इस क्षेत्र में करना है. इस दौरान उन्हें प्रबुद्धजनों के साथ संवाद, केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रचार–प्रसार, योजनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौध रोपण और अलग-अलग क्षेत्र के प्रबुद्धजनों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था. जिन जनप्रतिनिधियों ने अभी तक अपना जनसंपर्क नहीं किया है, उन्हें जल्दी से पूरा करके कर फोटो सरल एप पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है.