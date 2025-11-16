ETV Bharat / state

अयोध्या में ध्वजारोहण; एयरपोर्ट पर विशेष प्रोटोकॉल लागू, कंट्रोल रूम बनाया गया, कर्मचारियों का होगा वेरिफिकेशन

24 से 25 नवंबर के बीच यहां ठहरने वाले सभी यात्रियों का अनिवार्य वेरिफिकेशन किया जाएगा. एनएसजी, सीआरपीएफ, एसपीजी, आईबी और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से सुरक्षा प्रबंधन संभाल रही हैं.

प्रधानमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के अंदर और बाहर तैनात सभी कर्मचारियों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है. राजनीतिक और बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है. एयरपोर्ट के आस-पास स्थित होटल, होमस्टे और आवासीय परिसरों की गहन जांच चल रही है.

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं. भारी भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. खासतौर पर महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाने के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं.





उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होंगी : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वीआईपी मूवमेंट के बावजूद सामान्य उड़ानों का संचालन बाधित नहीं होगा. केवल वीआईपी आगमन-प्रस्थान के दौरान विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षाकर्मियों, केटरिंग स्टाफ और मजदूरों सहित सभी कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है. रिपोर्ट क्लियर होने पर ही उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा.

रियल-टाइम अपडेट के लिए बनेगा कंट्रोल रूम : 25 नवंबर को पीएम मोदी के विशेष विमान से पहुंचने की संभावित टाइमिंग को देखते हुए एयरपोर्ट पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है. सुबह 9 से 11 बजे के बीच निर्धारित दो कमर्शियल फ्लाइट्स के संचालन के दौरान यात्रियों को समय-समय पर संदेश भेजकर बुलाने या रोके जाने के निर्णय यहीं से लिए जाएंगे. प्रशासन का निर्देश है कि किसी भी स्थिति में यात्रियों को अनावश्यक परेशानी न हो.

प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयोजन : 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण समारोह अयोध्या में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है. मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और परंपरागत रूप से भगवा ध्वज फहराने की तैयारियां जोरों पर हैं. कार्यक्रम के कारण अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है.

डीएम बोले- सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुके ने कहा कि मेहमानों की सुरक्षा और कार्यक्रम की सफलता हमारी पहली प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं हर स्तर की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं. आम जनता को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. सभी व्यवस्थाएं इस तरह की जा रही हैं कि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके और लाखों श्रद्धालु टीवी व सोशल मीडिया के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद ले सकें.

