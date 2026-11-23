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संविधान दिवस पर स्कूलों में होगा विशेष कार्यक्रम; अपने अधिकारों और कर्तव्यों से रूबरू होंगे छात्र

संविधान दिवस पर स्कूलों में होगा विशेष कार्यक्रम ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाएगा. इसके साथ ही बच्चों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के संवैधानिक आदर्शों की जानकारी दी जाएगी.

राज्य सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को देश के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान निर्माण की यात्रा से अवगत कराना है.