संविधान दिवस पर स्कूलों में होगा विशेष कार्यक्रम; अपने अधिकारों और कर्तव्यों से रूबरू होंगे छात्र
1.32 लाख विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 4:47 PM IST
लखनऊ: आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया जाएगा. इसके साथ ही बच्चों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के संवैधानिक आदर्शों की जानकारी दी जाएगी.
राज्य सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को देश के संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान निर्माण की यात्रा से अवगत कराना है.
स्कूल शिक्षा विभाग की महानिदेशक मोनिका रानी ने बताया कि 26 नवंबर को प्रदेश के सभी परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों में संविधान दिवस पर विशेष आयोजन किए जाएंगे. विद्यार्थी और शिक्षक संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करेंगे, संविधान सभा के सदस्यों और उनके योगदान से परिचित होंगे.
इस दौरान छात्र पोस्टर, चित्रकला, बुकमार्क, बैज और कोलाज जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से संविधान के विचारों को अभिव्यक्त करेंगे. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य है कि विद्यार्थी संविधान को पढ़ें, उसके आदर्शों को समझें, उनका सम्मान करें और अपने व्यवहार एवं जीवन में उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित हों.
संविधान दिवस पर स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभा में शिक्षक और विद्यार्थी एकसाथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे, जहां छात्र-छात्राएं को संविधान के मूल उद्देश्यों और उसमें निहित आदर्शों से परिचित कराया जाएगा.
इसी क्रम में विद्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा की भूमिका और उसके सदस्यों के योगदान पर परिचर्चा एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को संविधान के निर्माण के पीछे की विचारधारा और सामूहिक प्रयास समेत जानकारी उपलब्ध कराना है. साथ ही, विद्यार्थियों को अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना है.
ये भी पढ़ें- यूपी का ये स्कूल 4 साल से बिना प्रिंसिपल के चल रहा, गणित के टीचर पढ़ा रहें फिजिक्स-केमिस्ट्री और अंग्रेजी