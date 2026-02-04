ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में खास तैयारी; 24 घंटे अनवरत दर्शन देंगे बाबा, 4 प्रहर की आरती का शेड्यूल जारी

वाराणसी: शिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. यह अलौकिक त्योहार काशी में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन भक्तों की अपार भीड़ होती है. इस बार भी मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. मंदिर प्रशासन की तरफ से बुधवार को महाशिवरात्रि पर मंगला आरती से लेकर अलग-अलग चार प्रहर की आरती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी को सुबह मंगला आरती के साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और दर्शन अगले दिन 16 फरवरी को सुबह 6:00 बजे तक अनवरत जारी रहेगा. यानी लगभग 26 घंटे से ज्यादा भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को लगातार दर्शन देंगे. इस दौरान बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती और भोग आरती के बाद सप्तर्षि श्रृंगार, शयन आरती के स्थान पर अलग-अलग चार प्रहर की आरतियों का आयोजन होगा, जो भक्तों के लिए झांकी दर्शन के रूप में उपलब्ध भी रहेगा.

महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार बाबा विश्वनाथ के मंदिर में 10 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है. विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को आसानी से दर्शन करवाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.

इस बारे में मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि भीड़ को देखते हुए किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को लागू नहीं किया जा सकेगा. महाशिवरात्रि के मौके पर और विशेष परिस्थितियों में ऐसे भी हर बार प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन की सुविधा को बंद किया जाता है. झांकी दर्शन की सुविधा ही उपलब्ध रहती है. भक्त झांकी दर्शन करके निकालते रहेंगे. इस दौरान आर्तियां की समय सारणी भी बदली गई है.

बताया कि मंगला आरती 15 फरवरी को सुबह शुरू होगी और उसके बाद बाबा विश्वनाथ भक्तों को दर्शन देंगे. यह दर्शन अनवरत दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा. उसके बाद भी दर्शन-पूजन का सिलसिला चलेगा. शाम को होने वाली आरती के साथ शयन आरती की जगह अलग-अलग चार प्रहर की आरतियों का आयोजन किया जाएगा.



मंगला आरतीः