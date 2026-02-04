महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में खास तैयारी; 24 घंटे अनवरत दर्शन देंगे बाबा, 4 प्रहर की आरती का शेड्यूल जारी
सप्तर्षि श्रृंगार, शयन आरती के स्थान पर अलग-अलग चार प्रहर की आरतियों का आयोजन.
Published : February 4, 2026 at 6:58 PM IST
वाराणसी: शिवरात्रि का पावन पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा. यह अलौकिक त्योहार काशी में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल प्रधान ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन भक्तों की अपार भीड़ होती है. इस बार भी मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. मंदिर प्रशासन की तरफ से बुधवार को महाशिवरात्रि पर मंगला आरती से लेकर अलग-अलग चार प्रहर की आरती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है.
बड़ी बात यह है कि 15 फरवरी को सुबह मंगला आरती के साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे और दर्शन अगले दिन 16 फरवरी को सुबह 6:00 बजे तक अनवरत जारी रहेगा. यानी लगभग 26 घंटे से ज्यादा भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को लगातार दर्शन देंगे. इस दौरान बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती और भोग आरती के बाद सप्तर्षि श्रृंगार, शयन आरती के स्थान पर अलग-अलग चार प्रहर की आरतियों का आयोजन होगा, जो भक्तों के लिए झांकी दर्शन के रूप में उपलब्ध भी रहेगा.
महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार बाबा विश्वनाथ के मंदिर में 10 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है. विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को आसानी से दर्शन करवाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं.
इस बारे में मंदिर का मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि भीड़ को देखते हुए किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को लागू नहीं किया जा सकेगा. महाशिवरात्रि के मौके पर और विशेष परिस्थितियों में ऐसे भी हर बार प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन की सुविधा को बंद किया जाता है. झांकी दर्शन की सुविधा ही उपलब्ध रहती है. भक्त झांकी दर्शन करके निकालते रहेंगे. इस दौरान आर्तियां की समय सारणी भी बदली गई है.
बताया कि मंगला आरती 15 फरवरी को सुबह शुरू होगी और उसके बाद बाबा विश्वनाथ भक्तों को दर्शन देंगे. यह दर्शन अनवरत दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा. उसके बाद भी दर्शन-पूजन का सिलसिला चलेगा. शाम को होने वाली आरती के साथ शयन आरती की जगह अलग-अलग चार प्रहर की आरतियों का आयोजन किया जाएगा.
मंगला आरतीः
- प्रातः 02:15 बजे पूजा आरम्भ होगी, प्रातः 03:15 बजे आरती समाप्त होगी.
- प्रातः 03:30 बजे मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुलेगा.
मध्याहन भोग आरतीः
- प्रातः 11:40 बजे पूजा आरम्भ होगी.
- मध्यान्ह 12:20 बजे पूजा समाप्त होगी.
चारों प्रहर की आरतीः
प्रथम प्रहर-
- रात्रि 09:30 बजे शंख बजेगा एवं पूजा की तैयारी होगी तथा झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा.
- रात्रि 10:00 बजे से आरती प्रारम्भ होकर रात्रि 12:30 बजे समाप्त होगी.
द्वितीय प्रहर-
- रात्रि 01:30 बजे से आरती प्रारम्भ होकर रात्रि 02:30 बजे समाप्त होगी तथा झांकी दर्शन सतत् चलता रहेगा.
तृतीय प्रहर-
- प्रातः 03:30 बजे से आरती प्रारम्भ होकर प्रातः 04:30 बजे समाप्त होगी तथा झांकी दर्शन सतत् चलता रहेगा.
चतुर्थ प्रहर-
- प्रातः 05:00 बजे से आरती प्रारम्भ होकर प्रातः 06:15 बजे समाप्त होगी तथा झांकी दर्शन सतत् चलता रहेगा.
