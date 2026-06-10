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मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष पूजा, सांसद विजय बघेल समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटा प्रसाद

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष पूजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है.बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है- विजय बघेल,सांसद

कार्यक्रम के दौरान सांसद विजय बघेल ने मंदिर परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों समाज के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. इस अवसर पर भाजपा के जिला प्रभारी रामजी भारती, भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे.सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं.

भिलाई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भिलाई के सेक्टर-7 स्थित शिवजी मंदिर परिसर में विशेष धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कार्यक्रम का नेतृत्व दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने किया. इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ की महाआरती एवं विशेष पूजा-अर्चना संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. पूजा-अर्चना के बाद उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरण भी किया गया.

भोलेनाथ से दीर्घायु की कामना की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के 4399 दिन पूरे होने पर देशवासियों को गर्व है. आज भारत का नाम विश्वभर में सम्मान के साथ लिया जा रहा है और देश लगातार नई ऊंचाईयों को छू रहा है. उन्होंने कहा कि मंदिरों में आयोजित महाआरती और पूजा-अर्चना जैसे कार्यक्रम विकसित भारत के संकल्प को जनभागीदारी से जोड़ने का कार्य करेंगे. अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं.

12 साल पूरे होने पर विशेष पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रामानुजगंज में भी कार्यक्रम

केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारह साल पूरे होने पर बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्राचीन श्री राम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं हवन कर महाआरती के साथ ही देशवासियों के कल्याण की कामना की.रामानुजगंज में कन्हर नदी के तट पर स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में विधि विधान से विशेष पूजा पाठ हवन एवं महाआरती किया गया. इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष सहित बीजेपी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में पार्टी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

सांसद विजय बघेल ने बांटा प्रसाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस संबंध में रामानुजगंज नगरपालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नए कीर्तिमान बना रहा है. विगत बारह वर्षों से देश में राष्ट्र वाद और सनातन प्रेम की अलख जगी है. मोदी जी के प्रधानमंत्री के तौर पर देश में सबसे लंबे कार्यकाल पूरा करने की खुशी में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा अर्चना, हवन एवं महाआरती किया गया है.









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