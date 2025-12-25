ETV Bharat / state

क्रिसमस पर्व पर स्वर्णनगरी के चर्च में विशेष प्रार्थना, शांति और भाईचारे का दिया गया संदेश

जैसलमेर में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस पर चर्च में मौजूद श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और एक-दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं.

Scene from the Christmas Mass
क्रिसमस पर प्रार्थना सभा का दृश्य (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 2:32 PM IST

जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर में क्रिसमस पर्व के अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान चर्च परिसर को आकर्षक रोशनी, रंग-बिरंगे सितारों और क्रिसमस ट्री से सजाया गया. सुबह से ही बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग और अन्य धर्मों के श्रद्धालु चर्च पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस को श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया.

प्रार्थना सभा में फादर द्वारा प्रभु यीशु के जीवन, उनके संदेशों और मानवता के प्रति उनके प्रेम पर विस्तार से प्रकाश डाला गया. फादर ने अपने संदेश में कहा कि यीशु मसीह ने प्रेम, त्याग, क्षमा और सेवा का जो मार्ग दिखाया. वहीं आज के समय में समाज को जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने सभी से आपसी भाईचारे, शांति और सद्भाव के साथ रहने की अपील की. इस अवसर पर देश और दुनिया में शांति, अमन और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की गई. साथ ही जैसलमेर सहित पूरे क्षेत्र की तरक्की, सौहार्द और खुशहाल जीवन की कामना की गई. चर्च में मौजूद श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और एक-दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं.

श्रद्धालुओं ने क्रिसमस पर दिया ये संदेश (ETV Bharat Jaisalmer)

क्रिसमस प्रेयर के दौरान चर्च परिसर में भजन-कीर्तन और क्रिसमस कैरोल्स गूंजते रहे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने सांता क्लॉज के साथ खुशियां साझा कीं और उपहार प्राप्त किए. कार्यक्रम के बाद समाज के लोगों ने कहा कि जैसलमेर हमेशा से आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल रहा है. जहां हर धर्म और समुदाय के लोग एक-दूसरे के पर्व में शामिल होकर खुशियां बांटते हैं. क्रिसमस का यह पर्व भी उसी एकता और प्रेम का प्रतीक है.

इस अवसर पर श्रद्धालु एब्राहिम सेम्युअल ने कहा 'क्रिसमस हमें प्रेम, शांति और आपसी भाईचारे का संदेश देता है. जैसलमेर में हर धर्म के लोग एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर जो एकता दिखाते हैं, वही इस शहर की असली पहचान है.' वहीं रेव. जोबी जोश ने कहा कि 'प्रभु यीशु मसीह ने मानवता को प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाया. आज की प्रार्थना सभा के माध्यम से हमने देश-दुनिया में शांति, सौहार्द और खुशहाली के लिए दुआ की है.'

