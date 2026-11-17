झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा: 23.26 लाख विद्यार्थियों ने लिया विकसित झारखंड का संकल्प
झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 17, 2026 at 11:19 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य स्थापना पखवाड़ा के तहत राज्यभर में शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण आजीविका और आवास से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं.
इसी क्रम में 17 नवंबर को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) की ओर से राज्य के 31,756 विद्यालयों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई. इसमें विद्यार्थियों को झारखंड के इतिहास, राज्य गठन के आंदोलन, महापुरुषों, आंदोलनकारियों और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी गई. इस दौरान 23,26,916 छात्र-छात्राओं ने राज्य के विकास और विकसित झारखंड के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया.
इधर, सिमडेगा में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और ग्राम संगठनों को विभिन्न आजीविका योजनाओं के तहत 1 करोड़ 52 लाख 65 हजार 500 रुपये की सहायता दी गई. उपायुक्त कंचन सिंह और उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने लाभुकों को सांकेतिक चेक सौंपे. इसमें सामुदायिक निवेश निधि के तहत 1.12 करोड़, चक्रीय निधि से 24.30 लाख, झारखंड समावेशी आजीविका योजना से 7.60 लाख, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना से 75 हजार और वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड से आठ लाख रुपये शामिल हैं.
वहीं, ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के तहत कौशल रथ रवाना किया गया. उपायुक्त और डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया. इसके माध्यम से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी. सिमडेगा के कोलेबिरा में 26 नवंबर और केरसई प्रखंड परिसर में 27 नवंबर को सुबह 10 बजे से रोजगार मेले आयोजित होंगे.
दूसरी ओर, कोडरमा में 15 से 21 नवंबर तक गृह प्रवेश सप्ताह मनाया जा रहा है. इसके तहत 549 पूर्ण आवासों में लाभुकों के गृह प्रवेश का लक्ष्य रखा गया है. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 200, अबुआ आवास योजना के 336, पीएम-जनमन के आठ और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के पांच आवास शामिल हैं. वहीं, पलामू में 15 से 17 नवंबर तक 667 लाभुकों के गृह प्रवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
लातेहार में भी स्थापना पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. यहां अबुआ आवास योजना के लाभुकों ने अपने नवनिर्मित घरों में गृह प्रवेश किया. जिला के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच लेखन, निबंध और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. पंचायतों में रोजगार सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम हुए। इसके अलावा विभिन्न छठ घाटों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया. जिला प्रशासन की ओर से 24 नवंबर तक जिले में अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.
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