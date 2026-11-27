आचार्य विद्यासागर महाराज पर ये खास डाक टिकट जारी, सिंधिया ने बताया- हर साल क्यों लगाते थे जैन मंदिर की फेरी
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चु्अली जुड़े. आचार्य विद्यासागर के पहले 12 और जैन मुनि और आचार्यों के डाक टिकट जारी हो चुके हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:43 PM IST
भोपाल: दिगम्बर जैन आचार्य पूज्य संत 108 विद्यासागर जी महाराज की स्मृति में भोपाल में आज शुक्रवार को डाक टिकट जारी हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिगम्बर जैन समाज के भोपाल में हुए कार्यक्रम में ये डाक टिकट जारी किया. केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चु्अली जुड़े थे. आचार्य विद्यासागर के पहले 12 और जैन मुनि और आचार्यों के डाक टिकट जारी हो चुके हैं. आजादी के पहले से जैन तीर्थ पर डाक टिकट जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया था.
आज भोपाल में आचार्य विद्यासागर जी पर स्मृति डाक चित्र जारी करते हुए केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जैन समाज से जु़ड़ी अपने परिवार की एक परंपरा साझा की. उन्होंने बताया कि जब वे छोटे थे तब से उनके घर में ये अनिवार्य था कि वे अपने पिता और दादी के साथ हर वर्ष जैन मंदिरों में जैन दर्शन को करीब से जानने पहुंचते थे. उन्होंने कहा, धर्म से मैं भले जैन समाज से नहीं हूं लेकिन कर्म से मैं जैन समाज को पालन करता हूं. उन्होंने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग पर चलाई गई देवोदय एक्सप्रेस का भी खास तौर पर जिक्र किया.
आचार्य विद्यासागर पर डाक टिकट जारी, पहले 12 जैन मुनियों पर डाक टिकट
आचार्य 108 श्री विद्यासागर से पहले जैन मुनियों के स्मारक डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं. इनमें आचार्य जवाहर लाल महाराज, विद्यानंद महाराज, शांतिसागर महाराज, सुशील कुमार विमलसागर जी महाराज, आचार्य ज्ञानसागर, आचार्य तुलसी और आचार्य भिक्षु शामिल हैं. जैन तीर्थ स्थलों पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं. आजादी के पहले 1929 में नेमिनथ जी निर्माण स्थली गिरनार पर डाक टिकट जारी किया गया था. तब इस टिकट का मूल्य केवल तीन पैसा था. हांलाकि आजादी के बाद का पहला जैन डाक टिकट गुजरात के जैन तीर्थ शत्रुंजय पर आजादी के दो बरस बाद 15 अगस्त को निकाला गया था.
सिंधिया ने कहा, मैं कर्म से जैन समाज का ही हूं
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि जैन दर्शन उनके जीवन में है. बचपन से वे हर वर्ष पिता जी के साथ जैन मंदिरों में जाते थे. ये हमारे परिवार में अनिवार्य था. जैन समाज से सिंधिया परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है. उन्होने देवोदय एक्सप्रेस और जैन समाज को संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किए जाने के संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि हम हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चले.
महानता पद प्रतिष्ठा से नहीं त्याग और तपस्या से मिलती है
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महानता यूं ही अर्जित नहीं होती, इसके लिए निःस्वार्थ भाव से सम्पूर्ण जीव-जगत के हित में प्राण-प्रण से जीवन साधना करनी पड़ती है. सच्ची महानता किसी पद-प्रतिष्ठा या सम्पत्ति के वैभव प्रदर्शन में नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और परम ज्ञान से जीवों के कल्याण (परोपकार) में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि परमपूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज तप, त्याग, संयम और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे.
आचार्य मुनि समय सागर महाराज के उद्बोधन से पहले नेताओँ ने मंच छोड़ा
कार्यक्रम में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब आचार्य समय सागर महाराज के उद्बोधन शुरू होने के ठीक पहले मंच पर बैठे मंत्री विधायक और मेयर ने मंच छोड़ दिया. हांलाकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही समय की कठिनाई बताते हुए मुनि समय सागर महाराज से अनुमति लेकर रवाना हुए थे. लेकिन केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उद्बोधन के बाद बाकी मंच पर बैठे नेताओं ने भी रवानगी डाल दी. जबकि आचार्य समय सागर जी के आर्शीवचन बाकी थे.
चालीस रुपए की मिनिएचर शीट, क्यों खास होते हैं ये डाकटिकट
स्मृति में निकाले जाने वाले ये डाक टिकट हमेशा फिलाटेलिक संग्रह में उपलब्ध रहेंगे. किसका डाक टिकट जारी होगा इसकी भी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है. इसके लिए बाकायदा आवेदन देना पड़ता है. उसके बाद इस प्रस्ताव पर 16 सदस्यीय समिति विचार करती है और उसके बाद डाक टिकट जारी होगा या नहीं ये निर्णय होता है. संग्रह के लिए लोग इसे खरीदते हैं और सीरीज में भी बिकता है. आचार्य विद्यासागर महाराज की मिनिएचर शीट चालीस रुपए कीमत की है.