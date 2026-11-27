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आचार्य विद्यासागर महाराज पर ये खास डाक टिकट जारी, सिंधिया ने बताया- हर साल क्यों लगाते थे जैन मंदिर की फेरी

आचार्य विद्यासागर महाराज पर डाक टिकट जारी ( ETV Bharat )

भोपाल: दिगम्बर जैन आचार्य पूज्य संत 108 विद्यासागर जी महाराज की स्मृति में भोपाल में आज शुक्रवार को डाक टिकट जारी हुआ. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिगम्बर जैन समाज के भोपाल में हुए कार्यक्रम में ये डाक टिकट जारी किया. केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में वर्चु्अली जुड़े थे. आचार्य विद्यासागर के पहले 12 और जैन मुनि और आचार्यों के डाक टिकट जारी हो चुके हैं. आजादी के पहले से जैन तीर्थ पर डाक टिकट जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया था.

आचार्य विद्यासागर महाराज पर डाक टिकट जारी (ETV Bharat) आचार्य विद्यासागर पर डाक टिकट जारी, पहले 12 जैन मुनियों पर डाक टिकट आचार्य 108 श्री विद्यासागर से पहले जैन मुनियों के स्मारक डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं. इनमें आचार्य जवाहर लाल महाराज, विद्यानंद महाराज, शांतिसागर महाराज, सुशील कुमार विमलसागर जी महाराज, आचार्य ज्ञानसागर, आचार्य तुलसी और आचार्य भिक्षु शामिल हैं. जैन तीर्थ स्थलों पर भी डाक टिकट जारी किए गए हैं. आजादी के पहले 1929 में नेमिनथ जी निर्माण स्थली गिरनार पर डाक टिकट जारी किया गया था. तब इस टिकट का मूल्य केवल तीन पैसा था. हांलाकि आजादी के बाद का पहला जैन डाक टिकट गुजरात के जैन तीर्थ शत्रुंजय पर आजादी के दो बरस बाद 15 अगस्त को निकाला गया था. आचार्य विद्यासागर महाराज पर डाक टिकट जारी (ETV Bharat) सिंधिया ने कहा, मैं कर्म से जैन समाज का ही हूं केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि जैन दर्शन उनके जीवन में है. बचपन से वे हर वर्ष पिता जी के साथ जैन मंदिरों में जाते थे. ये हमारे परिवार में अनिवार्य था. जैन समाज से सिंधिया परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है. उन्होने देवोदय एक्सप्रेस और जैन समाज को संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किए जाने के संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि हम हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चले.