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गोरखपुर में एक करोड़ की लागत से तैयार हो रहा खास पॉलीहाउस, गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कर सकेंगे शोध

उनका कहना है कि यह विश्वविद्यालय के छात्रावास परिसर में लगभग बनकर तैयार हो चुका है. उद्घाटन के संबंध में जिला उद्यान अधिकारी पारसनाथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से इसे कराया जाना प्रस्तावित है. यह पूर्वांचल के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि होगा.

अधिकारियों का कहना है कि कोई भी किसान अगर विशेष किस्म का पौध तैयार कराना चाहता है तो वह बहुत कम कीमत चुकाकर इस पॉलीहाउस से पौधा प्राप्त कर सकेगा. बारिश के दिनों में पौधों के गलने और बीज के सड़ने के खतरे से भी बचाया जा सकेगा.

गोरखपुर : गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर उद्यान निदेशालय एक खास तरह का पॉलीहाउस बना रहा है. दावा है कि पॉलीहाउस में बेमौसम सब्जियों की भी पौध तैयार कर सकेगा. करीब एक करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है. पॉलीहाउस में विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान के विद्यार्थी शोध और प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे.

जिला उद्यान अधिकारी, पारसनाथ ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत यह हाईटेक नर्सरी स्थापित हुई है. उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना के मूल में गोरखपुर विश्वविद्यालय का कृषि विभाग है, जिसको किसानों को उन्नत जानकारी देने के साथ-साथ, अपने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कृषि क्षेत्र में शोध का एक नया प्लेटफार्म चाहिए था. सब्जी और फलों के जो भी पौधे होंगे उनके बीज यहां अंकुरित और सुरक्षित होंगे. हरी मिर्च, लौकी, नेनुआ, टमाटर, गोभी या फिर आम, अमरूद, पपीता, आंवला, केला के पौधे होंगे.

उन्होंने कहा कि यह पॉलीहाउस अपने निर्माण की स्थिति को लगभग पूरा कर चुका है. शासन द्वारा गठित समिति के सत्यापन के उपरांत कार्यदायी संस्था का पूर्ण भुगतान होगा और फिर इसके उद्घाटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी निगरानी लखनऊ से उद्यान निदेशक खुद कर रहे हैं. उद्यान अधिकारी ने बताया कि इसके तैयार हो जाने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के साग-भाजी और फलों के पौध उच्च गुणवत्ता के तैयार किया जा सकेंगे. जो खुले बाजार के साथ-साथ किसानों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे.

उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर साइंस में बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक शोध का बेहतरीन प्लेटफार्म होगा. करीब 3 एकड़ क्षेत्रफल में यह निर्मित हो रहा है. जिसमें करीब चार लाख पौधे उगाए जा सकेंगे. यह पॉलीहाउस खुद में भी बहुत आकर्षक नजर आता है, जो ग्रीन कलर में न होकर सफेद कलर में तैयार किया गया है. इसमें सिंचाई भी खास तरीके से होगी. प्रत्येक क्यारी के ऊपर से पाइपलाइन गुजरेगी और स्प्रिंकलर के तरीके जैसी सिंचाई होगी.

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