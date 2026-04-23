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कोलड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, अश्लील फोटो दिखाकर धमकाया, 20 साल की सजा

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के परिजनों ने 2024 में प्रकरण दर्ज कराया था. इसमें बताया कि वह घर पर ही परचूनी की दुकान करते हैं और अन्य जगह पर लगने वाले मेले में भी दुकान लगाते हैं. शिकायत में बताया कि जब वह बाहर दुकान के लिए जाते हैं, तब घर पर परचूनी की दुकान को उनकी नाबालिग बेटी संभालती है. जब बेटी अकेली दुकान पर रहती है तो पड़ोस के रहने वाले दो लोग उनकी दुकान पर जाते थे और सामान खरीदने के बहाने से नाबालिग से दोस्ती बढ़ाने लगे. पढ़ें. पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा