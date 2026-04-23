कोलड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, अश्लील फोटो दिखाकर धमकाया, 20 साल की सजा
बदमाशों ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया और कुछ अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए.
Published : April 23, 2026 at 3:11 PM IST
अलवर : जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि जिले के एक थाने में पीड़िता के परिजनों ने 2024 में प्रकरण दर्ज कराया था. इसमें बताया कि वह घर पर ही परचूनी की दुकान करते हैं और अन्य जगह पर लगने वाले मेले में भी दुकान लगाते हैं. शिकायत में बताया कि जब वह बाहर दुकान के लिए जाते हैं, तब घर पर परचूनी की दुकान को उनकी नाबालिग बेटी संभालती है. जब बेटी अकेली दुकान पर रहती है तो पड़ोस के रहने वाले दो लोग उनकी दुकान पर जाते थे और सामान खरीदने के बहाने से नाबालिग से दोस्ती बढ़ाने लगे.
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उन्होंने बताया कि घटना के दिन आरोपी ने नाबालिग से कोल्ड ड्रिंक खरीदी और उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसको पिला दिया. कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद नाबालिग बेसुध हो गई. इसके बाद बदमाशों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और कुछ अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए. परिजनों की ओर से शिकायत में बताया गया कि इस घटना के बाद एक दिन पीड़िता घर में अकेली थी तो बदमाश घर में घुसे और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद बदमाश ने पीड़िता को उसकी अश्लील वीडियो व फोटो दिखाकर घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात ले गए.
प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह व 24 दस्तावेज को परीक्षित कराया गया. दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने एक आरोपी को दोषी करार करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया. दूसरे व्यक्ति पर आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया.