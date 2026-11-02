नाबालिग ममेरी बहन से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा और 60 हजार जुर्माना
पीठासीन अधिकारी ने कृत्य को पीड़िता के शारीरिक और भावनात्मक क्षति के साथ व्यक्तित्व और गरिमा को आहत करने वाला अपराध बताया.
Published : November 2, 2026 at 8:45 PM IST
जयपुर: राजधानी में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत कम-1, महानगर प्रथम ने 17 वर्षीय ममेरी बहन का अपहरण एवं करीब तीन माह दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराया एवं 20 साल की सजा सुनाई. अदालत ने 26 साल के अभियुक्त पर 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. अदालत ने मामले में आरोपी बनाए गए टैक्सी चालक को बरी कर दिया.
पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपनी ममेरी नाबालिग बहन के साथ लैंगिक उत्पीड़न कर शारीरिक और भावनात्मक क्षति पहुंचाने के साथ ही उसके व्यक्तित्व और गरिमा को आहत करने वाला अपराध किया है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती.
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सूरत से बरामद पीड़िता: विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 18 मई, 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसमें कहा कि उसकी नाबालिग बेटी 17 मई की सुबह 8 बजे घर से गई थी और लापता हो गई. उसे शक है कि अभियुक्त बहला फुसलाकर ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब तीन माह बाद पीड़िता को सूरत से बरामद किया एवं अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
कोल्ड ड्रिंक पीने पर बेहोश: पीड़िता ने अदालत को बताया कि बुआ का बेटा होने से अभियुक्त उनके घर आता जाता था. एक साल पहले वर्ष 2023 को एक दिन अभियुक्त ने उसे दुर्गापुरा स्थित कैफे में बुलाया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई. इसके बाद वह बेहोश हो गई. होश आया तो होटल के कमरे में बिना कपड़ों के थी. विरोध करने पर अभियुक्त ने उसका वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी. इसके बाद अभियुक्त आए दिन दोस्त के कमरे पर बुलाकर दुष्कर्म करने लगा.
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अहमदाबाद-सूरत में रखा: पीड़िता के अनुसार, 17 मई, 2024 को अभियुक्त उसे कार में बैठाकर अपनी मां के गांव ले गया. इसके बाद अगले दिन गुजरात ले गया और बीच रास्ते कार में दुष्कर्म किया. पीडिता ने अदालत को बताया कि अहमदाबाद में अभियुक्त ने किराए के कमरे में पत्नी बताकर रखा. इस दौरान वह गर्भवती हो गई, लेकिन दवा देकर गर्भपात कराया गया. पुलिस से बचने के लिए अभियुक्त एक माह बाद उसे लेकर सूरत आ गया, जहां दो माह बाद पुलिस आकर उसे ले गई. इस अवधि में अभियुक्त ने रोजाना उससे दुष्कर्म किया.
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