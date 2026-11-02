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नाबालिग ममेरी बहन से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा और 60 हजार जुर्माना

जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजधानी में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत कम-1, महानगर प्रथम ने 17 वर्षीय ममेरी बहन का अपहरण एवं करीब तीन माह दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराया एवं 20 साल की सजा सुनाई. अदालत ने 26 साल के अभियुक्त पर 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया. अदालत ने मामले में आरोपी बनाए गए टैक्सी चालक को बरी कर दिया.