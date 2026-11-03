देहरादून में 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़, दोषी वैन चालक को पांच साल की सजा, 35 हजार का जुर्माना भी लगा
देहरादून में साल की बच्ची से छेड़छाड़ मामले में वैन चालक दोषी करार, पांच साल की सजा के साथ 35 हजार रुपए का लगा जुर्माना
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 7:57 PM IST
देहरादून: पटेल नगर क्षेत्र में स्कूल जाने वाली 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी वैन चालक सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कुसुम शाही की अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं.
वैन से स्कूल जाती थी बच्ची: जानकारी के अनुसार, कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने 20 अक्टूबर 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उनकी सात वर्षीय बेटी स्कूल जाने के लिए वैन से जाती थी. शुरुआत में नसीम नाम का चालक उसे घर से स्कूल पहुंचाता था, लेकिन बाद में अलग-अलग चालक वैन चलाने लगे. इसी दौरान सलमान भी वैन चलाने लगा.
आरोप था कि सलमान बच्ची को प्रेमनगर गेट पर दूसरी वैन के आने तक करीब 20 से 25 मिनट अकेले रखता था. इस दौरान वो उसके साथ गलत हरकतें करता था. बच्ची ने अदालत में बताया कि आरोपी उसे गलत तरीके से छूता था और विरोध करने पर गाली-गलौज करता था. साथ ही माता-पिता को जान से मारने की धमकी देकर किसी को कुछ नहीं बताने का दबाव बनाता था.
बच्ची से की मारपीट, चाकू दिखाकर धमकाया: बच्ची के व्यवहार में बदलाव आने और स्कूल जाने से मना करने पर माता-पिता ने उससे पूछताछ की, तो उसने आरोपी की हरकतों के बारे में बताया. पीड़िता ने अदालत को ये भी बताया कि आरोपी एक बार उसे कमरे में ले गया, जहां कपड़े उतारने के लिए कहा. विरोध करने पर मारपीट की और चाकू दिखाकर धमकाया गया था.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता के बयान, माता-पिता और अन्य गवाहों की गवाही को विश्वसनीय माना. हालांकि, नशीला पदार्थ देने और जबरन वसूली के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी को आईपीसी की धारा 328 और 385 के आरोपों से बरी कर दिया.
इन धाराओं में सुनाई सजा: अदालत ने आरोपी सलमान को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत पांच साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 354 में तीन साल की कैद एवं 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया. वहीं , धारा 504, 506 और 509 में दो-दो साल की कैद और प्रत्येक धारा में पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया.
अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं. ऐसे में आरोपी को कुल पांच साल जेल में रहना होगा. जेल में पहले बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी. इसके अलावा पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर देने के लिए फैसले की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
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