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IMS-BHU में न्यूरोमॉड्यूलेशन पर स्पेशल पीजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दो दिनों तक स्टूडेंट्स सीखेंगे टेंशन फ्री होने के तरीके

कार्यक्रम में चार राज्यों से आए 120 से अधिक मनोरोग विषय के ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं.

न्यूरोमॉड्यूलेशन पर स्पेशल पीजी डेवलपमेंट प्रोग्राम.
न्यूरोमॉड्यूलेशन पर स्पेशल पीजी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:48 PM IST

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वाराणसी : BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में शनिवार को दो दिवसीय पोस्टग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम (पीजीडीपी) की शुरुआत केएन उडुपा सभागार में हुई. पीजीडीपी मनोचिकित्सा विभाग की तरफ से इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी (आईपीएस), सेंट्रल ज़ोन शाखा के साथ एन अपडेट ऑन न्यूरोमॉड्यूलेशन विषय पर हो रही है. कार्यक्रम में चार राज्यों से आए 120 से अधिक मनोरोग विषय के ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ वरिष्ठ संकाय सदस्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. प्रोग्राम में शैक्षणिक सत्रों के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है.

मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि न्यूरोमॉड्यूलेशन पर आधारित उन्नत शैक्षणिक सत्रों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण युवा मनोचिकित्सकों के कौशल को और अधिक परिष्कृत करेगा तथा सहभागी राज्यों में रोगियों को साक्ष्य-आधारित और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा. प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध विशिष्ट सुविधाओं की जानकारी होने से चिकित्सक आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को समयानुकूल एवं उपयुक्त चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु भेजने में अधिक सक्षम होंगे.

कुलपति ने चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर सीखने की परंपरा को सुदृढ़ करने वाले ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों की सराहना की. चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने कहा कि आंतरिक प्रसन्नता और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की उत्पादकता तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन का आधार हैं. उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स में सकारात्मक दृष्टिकोण एवं मानसिक दृढ़ता विकसित करने के उद्देश्य से संचालित ‘आईटेक कार्यक्रम’ तथा मानसिक स्वास्थ्य उन्मुखीकरण वीडियो जैसी पहलों की सराहना की.

उन्होंने न्यूरो-मनोचिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित फंक्शनल एमआरआई (fMRI) सुविधा स्थापित किए जाने की भी घोषणा की. मुख्य अतिथि डॉ. ओपी सिंह, प्रेसिडेंट-इलेक्ट, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने कहा कि पोस्टग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम देशभर में मनोरोग विषय की स्नातकोत्तर शिक्षा में संस्थागत असमानताओं को कम करने तथा प्रशिक्षण में एकरूपता लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने कहा कि न्यूरोसाइंस, न्यूरोमॉड्यूलेशन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरोग विज्ञान को आधुनिक चिकित्सा के सबसे गतिशील क्षेत्रों में परिवर्तित कर रहे हैं. ऐसे मंच स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को अनुभवी विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित करने तथा उभरती अवधारणाओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं.

चिकित्सा संकाय प्रमुख प्रो. संजय गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्यूरोमॉड्यूलेशन जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण है, जिससे प्रतिभागियों को उन उन्नत उपकरणों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा जो अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के विभिन्न शैक्षणिक सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें बेंगलुरु स्थित (NIMHANS) तथा देहरादून से आए विशेषज्ञ भी शामिल हैं.

सर सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. पुनीत ने कहा कि इस प्रकार का व्यावहारिक प्रशिक्षण सैद्धांतिक ज्ञान और नैदानिक अभ्यास के बीच की दूरी को कम करने में अत्यंत उपयोगी है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान में पोस्टग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम शैक्षणिक उत्कृष्टता की पहचान बन चुके हैं तथा मेडिसिन, शल्य चिकित्सा और अस्थि रोग विभाग सहित कई विभाग इस प्रकार की पहलें नियमित रूप से संचालित कर रहे हैं.

इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के डॉ. सौरभ टंडन ने कहा कि शिक्षा किसी डिग्री के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि यह स्वयं को निरंतर विकसित करने और कौशल को परिष्कृत करने की सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि पोस्टग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य युवा चिकित्सकों को नवीन तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों से परिचित कराना तथा अनुभवी चिकित्सकों को अपने ज्ञान का पुनरावलोकन एवं नवीनतम करने का अवसर प्रदान करना है.

उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान निरंतर विकसित हो रहा है और बदलते ज्ञान को स्वीकार करते हुए निरंतर सीखते रहना ही एक सफल चिकित्सक की पहचान है. दो दिवसीय वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत पैनल चर्चा, मूल्यांकन सत्र तथा न्यूरोमॉड्यूलेशन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं.

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