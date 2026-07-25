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IMS-BHU में न्यूरोमॉड्यूलेशन पर स्पेशल पीजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दो दिनों तक स्टूडेंट्स सीखेंगे टेंशन फ्री होने के तरीके

वाराणसी : BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में शनिवार को दो दिवसीय पोस्टग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम (पीजीडीपी) की शुरुआत केएन उडुपा सभागार में हुई. पीजीडीपी मनोचिकित्सा विभाग की तरफ से इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी (आईपीएस), सेंट्रल ज़ोन शाखा के साथ एन अपडेट ऑन न्यूरोमॉड्यूलेशन विषय पर हो रही है. कार्यक्रम में चार राज्यों से आए 120 से अधिक मनोरोग विषय के ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ वरिष्ठ संकाय सदस्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. प्रोग्राम में शैक्षणिक सत्रों के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है.

मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि न्यूरोमॉड्यूलेशन पर आधारित उन्नत शैक्षणिक सत्रों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण युवा मनोचिकित्सकों के कौशल को और अधिक परिष्कृत करेगा तथा सहभागी राज्यों में रोगियों को साक्ष्य-आधारित और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा. प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध विशिष्ट सुविधाओं की जानकारी होने से चिकित्सक आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को समयानुकूल एवं उपयुक्त चिकित्सा संस्थान में उपचार हेतु भेजने में अधिक सक्षम होंगे.

कुलपति ने चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर सीखने की परंपरा को सुदृढ़ करने वाले ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों की सराहना की. चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने कहा कि आंतरिक प्रसन्नता और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की उत्पादकता तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन का आधार हैं. उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स में सकारात्मक दृष्टिकोण एवं मानसिक दृढ़ता विकसित करने के उद्देश्य से संचालित ‘आईटेक कार्यक्रम’ तथा मानसिक स्वास्थ्य उन्मुखीकरण वीडियो जैसी पहलों की सराहना की.

उन्होंने न्यूरो-मनोचिकित्सा अनुसंधान और नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित फंक्शनल एमआरआई (fMRI) सुविधा स्थापित किए जाने की भी घोषणा की. मुख्य अतिथि डॉ. ओपी सिंह, प्रेसिडेंट-इलेक्ट, इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने कहा कि पोस्टग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम देशभर में मनोरोग विषय की स्नातकोत्तर शिक्षा में संस्थागत असमानताओं को कम करने तथा प्रशिक्षण में एकरूपता लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने कहा कि न्यूरोसाइंस, न्यूरोमॉड्यूलेशन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरोग विज्ञान को आधुनिक चिकित्सा के सबसे गतिशील क्षेत्रों में परिवर्तित कर रहे हैं. ऐसे मंच स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को अनुभवी विशेषज्ञों के साथ संवाद स्थापित करने तथा उभरती अवधारणाओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं.