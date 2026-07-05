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सुपरवाइजर भर्ती पेपर लीक में जगदीश विश्नोई की पत्नी गिरफ्तार, भांभू और मोट की पत्नी ने भी दी थी परीक्षा

एसओजी मुख्यालय, जयपुर. ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने साल 2019 की महिला सुपरवाइजर भर्ती में धांधली को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई की पत्नी को गिरफ्तार किया है. एसओजी की जांच में सामने आया कि पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई की पत्नी के साथ ही शिवरतन मोट और यूनिक भांभू की पत्नियों ने भी सुपरवाइजर भर्ती की परीक्षा दी थी. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि महिला सुपरवाइजर भर्ती-2019 में लीक पेपर पढ़कर परीक्षा देने के आरोप में जगदीश विश्नोई की पत्नी सरस्वती को गिरफ्तार किया गया है. उसे 6 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है. जांच में सामने आया है कि उसने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी. पहले ब्लूटूथ से नकल का खुलासा अब पेपर लीक का : महिला सुपरवाइजर भर्ती पहले से ही एसओजी की राडार पर है. इस भर्ती में ब्लूटूथ से नकल का खुलासा करते हुए एसओजी ने नकल माफिया तुलसाराम कालेर और पौरव कालेर सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब एसओजी ने इस परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कार्रवाई की है. जांच में सामने आया है कि जगदीश विश्नोई की पत्नी सरस्वती ने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी और पास हो गई. हालांकि, वेटिंग क्लियर नहीं होने से उसका चयन नहीं हुआ. इसे भी पढे़ं: डमी अभ्यर्थी बिठाकर बनी वनपाल, SOG ने गिरफ्तार किया, रीट भर्ती में भी किया था प्रयास