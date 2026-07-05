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सुपरवाइजर भर्ती पेपर लीक में जगदीश विश्नोई की पत्नी गिरफ्तार, भांभू और मोट की पत्नी ने भी दी थी परीक्षा

राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप ने सुपरवाइजर भर्ती-2019 में पेपर लीक में की कार्रवाई.

एसओजी मुख्यालय, जयपुर.
एसओजी मुख्यालय, जयपुर. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 12:34 PM IST

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जयपुर : राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने साल 2019 की महिला सुपरवाइजर भर्ती में धांधली को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें पेपर लीक माफिया जगदीश विश्नोई की पत्नी को गिरफ्तार किया है. एसओजी की जांच में सामने आया कि पेपर लीक गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई की पत्नी के साथ ही शिवरतन मोट और यूनिक भांभू की पत्नियों ने भी सुपरवाइजर भर्ती की परीक्षा दी थी. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि महिला सुपरवाइजर भर्ती-2019 में लीक पेपर पढ़कर परीक्षा देने के आरोप में जगदीश विश्नोई की पत्नी सरस्वती को गिरफ्तार किया गया है. उसे 6 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है. जांच में सामने आया है कि उसने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी.

पहले ब्लूटूथ से नकल का खुलासा अब पेपर लीक का : महिला सुपरवाइजर भर्ती पहले से ही एसओजी की राडार पर है. इस भर्ती में ब्लूटूथ से नकल का खुलासा करते हुए एसओजी ने नकल माफिया तुलसाराम कालेर और पौरव कालेर सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब एसओजी ने इस परीक्षा के पेपर लीक को लेकर कार्रवाई की है. जांच में सामने आया है कि जगदीश विश्नोई की पत्नी सरस्वती ने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा दी और पास हो गई. हालांकि, वेटिंग क्लियर नहीं होने से उसका चयन नहीं हुआ.

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अभी वरिष्ठ अध्यापक है सरस्वती : जांच में यह भी सामने आया है कि जगदीश विश्नोई की पत्नी सरस्वती के साथ ही यूनिक भांभू की पत्नी और शिवरतन मोट की पत्नी ने भी महिला सुपरवाइजर की परीक्षा दी थी. जिसे लेकर अब एसओजी ने अपनी जांच तेज कर दी है. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि सरस्वती अभी वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड-2 शिक्षक) है. पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हर्षवर्धन पटवारी से पूछताछ में सरस्वती का नाम सामने आया था. जिसके बाद एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है.

पूछताछ में सामने आएंगे कई राज : पड़ताल में सामने आया है कि सरस्वती ने सुपरवाइजर भर्ती के आवेदन में अपना पता जयपुर की ग्रीन कॉलोनी स्थित फ्लैट का दिया है. खास बात यह है कि एसआई भर्ती पेपर लीक के आरोपी यूनिक भांभू का भी यही पता है. अब एसओजी इस तथ्य की भी जांच कर रही है कि पता जानबूझकर गलत भरा गया या इसके पीछे और कोई साजिश है. फिलहाल, एसओजी सरस्वती से पूछताछ में जुटी है. पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

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