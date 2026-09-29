ETV Bharat / state

Special : बदलती जीवनशैली, तनाव और खानपान ने बढ़ाया दिल को खतरा...जानिए हार्ट को कैसे रखें दुरस्त?

उदयपुर: बारात में घोड़ी के आगे नाचते या जिम में वर्कआउट या फिर क्रिकेट खेलते अचानक तबीयत बिगड़ने और दम तोड़ने की घटनाओं के वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं. ऐसे अचानक दम तोड़ने वालों में युवा भी होते हैं. अचानक दम तोड़ने के मामलों में वजह हार्ट अटैक भी निकलती है. दिल का दौरा पड़ने से बढ़ती मौतें न केवल चिकित्सक बल्कि डायटीशियंस के लिए भी चिंता का विषय बन गया. बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों में कमी, गलत खानपान और तनाव को हृदय रोगों के प्रमुख कारणों में गिना जाता है.

एमबी अस्पताल में रोज आ रहे केस: डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि उनके यहां हर माह एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 400 केस आते हैं. इस तरह एक साल में लगभग 4000 से 5000 लोगों को गंभीर हृदय की बीमारियों के चलते लाया जाता है. इनमें 10% मरीज 25 से 35 आयु वर्ग के हैं. कुल मरीजों में लगभग 35 फीसदी महिलाएं होती हैं. यहां रोजाना के 10 से 15 एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जाती है.

बदलती जीवनशैली ने बढ़ाया खतरा: हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के पीछे बदलती जीवनशैली प्रमुख वजह है. शारीरिक गतिविधियों में कमी, मानसिक और शारीरिक तनाव, जंक फूड, वनस्पति घी-तेल का अधिक सेवन, तंबाकू और धूम्रपान हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है. पहले लोग रोजमर्रा के कामों में शारीरिक मेहनत करते थे, लेकिन अब पैदल चलना और व्यायाम भी कम हो गया. कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण भी हृदय रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं. फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया ऐसी ही स्थिति है, जिसमें आनुवंशिक कारणों से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है. यह समस्या माता-पिता से बच्चों में आ सकती है. कम उम्र में हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकती है.

दुनियाभर में 29 सितंबर को हृदय दिवस (World Heart Day) मनाया जाता है. इस बार की थीम यूज हार्ट फॉर एक्शन है. World Heart Day पर ईटीवी भारत ने उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉ. मुकेश कुमार शर्मा से विशेष बातचीत की. उन्होंने युवाओं में हार्ट अटैक के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी साझा की.

पढ़ें: Explainer: किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा, जानिए ABCS नियम कैसे बचा सकता है जान

ठोढ़ी से नाभि तक कहीं भी हो सकता है दर्द: डॉ. शर्मा ने बताया कि हार्ट अटैक का दर्द केवल सीने के बाईं ओर ही हो, यह जरूरी नहीं है. दर्द ठोढ़ी से लेकर नाभि के बीच कहीं भी महसूस हो सकता है. सीने के बीच या दाईं ओर भी दर्द हो सकता है. कई बार लोग पसीना आने, उल्टी या सीने में असहजता को एसिडिटी समझ अनदेखी कर देते हैं, जबकि ये हृदय संबंधी गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं. उन्होंने कहा, यदि दर्द 10 से 15 मिनट बना रहे या एसिडिटी की दवा लेने के बाद भी ठीक न हो तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए. दर्द के साथ असामान्य पसीना आने पर भी देरी नहीं करनी चाहिए.

महाराणा भूपाल अस्पताल, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)

शुरुआती ईसीजी सामान्य होने पर भी रहें सतर्क: डॉ. शर्मा ने कहा कि हार्ट अटैक की आशंका होने पर केवल शुरुआती ईसीजी के आधार पर निश्चिंत नहीं होना चाहिए. कई बार शुरुआती ईसीजी में स्पष्ट गड़बड़ी नहीं दिखती. ऐसे में मरीज के लक्षणों और स्थिति के आधार पर अन्य जांच की जरूरत हो सकती है. अचानक हृदय की कार्यप्रणाली बिगड़ने पर व्यक्ति अचेत हो सकता है. ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना कई बार मुश्किल होता है. लिहाजा लक्षणों को पहचानना और समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है. जिम में वर्कआउट के दौरान लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जिम में व्यायाम करते समय कई लोग प्रतिस्पर्धा की भावना में क्षमता से अधिक कसरत करने लगते हैं. इस दौरान शरीर के संकेतों की अनदेखी खतरनाक हो सकती है.

उदयपुर के एमबी अस्पताल में चिकित्सक के पास मरीजों की भीड़ (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें:Special : राजस्थान में बढ़ रहा दिल के मरीजों का दर्द, SMS अस्पताल में 2 साल से हार्ट ट्रांसप्लांट पर ब्रेक

ये रखें ध्यान: डॉ. शर्मा के अनुसार, ट्रेडमिल पर दौड़ते समय असामान्य रूप से अधिक पसीना आने, सीने में भारीपन या असहजता महसूस होने पर व्यायाम तुरंत रोक देना चाहिए. ऐसे में तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. नियमित रूप से पैदल चलना और शारीरिक गतिविधियां हृदय की सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन यदि रोजाना चलने वाले व्यक्ति को अचानक चलने में परेशानी होने लगे, सीने में भारीपन महसूस हो या सांस लेने में असामान्य दिक्कत आए तो इसे नजरअंदाज नहीं करें.

महाराणा भूपाल अस्पताल में मरीजों की कतार (ETV Bharat Udaipur)

समय पर इलाज से बच सकती है जान: डॉ. शर्मा ने बताया, हार्ट अटैक केस में समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है. शुरुआती घंटों में इलाज मिलने से हृदय की मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है. सीने में दर्द, असामान्य पसीना, सांस लेने में परेशानी या अचानक शारीरिक क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखने पर घरेलू उपचार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए. मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाएं.

पढ़ें:अगर दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जरूर दिख सकते हैं ये गंभीर लक्षण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

दिल को बचाने के नुस्खे: उन्होंने संतुलित खानपान, नियमित शारीरिक गतिविधियां, तंबाकू और धूम्रपान से दूरी तथा समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी. शर्मा ने कहा कि हृदय रोगों के प्रति जागरूकता और लक्षणों की समय पर पहचान से गंभीर नुकसान को कम किया जा सकता है.

पढ़ें:फेफड़ों की धमनियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना बेहद खतरनाक, जानिए कैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर का बन सकता है कारण

पढ़ें:संभल जाएं...दिल का मामला है ! युवाओं में बढ़े रहे हार्ट अटैक के मामले, जानिए हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह - World Heart Day